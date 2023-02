Münchner war Zeuge eines grausigen Vorfalls: „Der Hund biss zu wie eine Bestie“

Von: Gerti Reichl

Dieses Reh wurde in Tegernsee-Süd von einem Hund zu Tode gebissen. © privat

„Es war wie in einem Horrorfilm.“ So beschreibt ein Zeuge den schrecklichen Vorfall am Sonntagnachmittag (5. Februar) am Ende der Riedersteinstraße in Tegernsee-Süd. Ein streunender Hund biss dort ein Reh zu Tode. Nach dem Halter wird weiter gesucht.

Tegernsee – Wem gehört der Hund? Wo kam er her? Warum lief er frei herum, ohne angeleint zu sein? Diese Fragen stellen sich viele nach dem grausigen Vorfall am Sonntagnachmittag (5. Februar) am Ende der Riedersteinstraße in Tegernsee-Süd. Ein 40-jähriger Münchner Vertriebsleiter, der am Wochenende einen Kurzurlaub in Rottach-Egern verbracht und zum Abschluss mit seiner Freundin eine Tour zur Riedersteinkapelle unternommen hatte, musste die schrecklichen Szenen hautnah miterleben. Sie stecken ihm auch am Tag danach noch in den Knochen.

„Wir näherten uns gerade über den Waldweg wieder dem Parkplatz, als wir furchtbare Schreie hörten“, schildert der aus der Eifel stammende Münchner unserer Redaktion seine Erlebnisse. „Wir sahen, wie sich der Hund in dem schreienden Reh verbiss. Er zerrte an dem Tier, schleifte es über die Straße. Er biss zu wie eine Bestie. So, wie man das aus Horrorfilmen kennt.“

Zeuge flüchtet sich in Sicherheit - weil Hund so in Rage war

Eigentlich habe er eingreifen wollen, schildert der Münchner die Ereignisse, dann aber schnell anders reagiert. „Weil der Hund so in Rage war, brachten wir uns in Sicherheit, flüchteten uns durch ein kleines Türchen in einen benachbarten Garten und bewaffneten uns dort mit einer Schneeschaufel.“

Der Vorfall sei genau um 14.43 Uhr passiert, er habe sofort die Polizei alarmiert. Keine zehn Minuten später sei eine Streife auch eingetroffen. Doch da war der Hund bereits weg. Der 40-Jährige und seine zitternde Freundin konnten noch aus den Augenwinkeln erkennen, dass der Hund über den Riederstein-Wanderweg in den Wald davonlief. Zurück blieb das Reh – zu Tode gebissen von einem Vierbeiner, der als „großer, schwarzer Hund“ beschrieben wird.

Der Fall macht auch Johanna Ecker-Schotte wütend, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Tegernseer Tal. Ihr wurde inzwischen Fotomaterial zugespielt, sie steht in Kontakt mit der Polizei. Die Tierschützerin ist auch deshalb wütend, weil es sich bei dem zu Tode gebissenen Reh um eine führende Geiß gehandelt hat, deren Kitz höchstens acht oder neun Monate sein muss. „Es ist geflüchtet, und wir können nur hoffen, dass es als noch nicht mal einjähriges Tier überlebt“, so Ecker-Schotte.

Hund beißt Reh zu Tode: 500 Euro Belohnung ausgesetzt zur Auffindung des Hundehalters

Inzwischen wurde von Privatleuten eine Belohnung von 500 Euro für den Tierschutzverein ausgesetzt, sollte es zur Ermittlung des Hundehalters kommen. „Natürlich werden wir den Namen dann niemals öffentlich machen“, versichert Ecker-Schotte. Sie fordert, dass es zumindest eine Maulkorbpflicht und eine Leinenpflicht für diesen Hund geben müsse, der eindeutig gewildert habe. Eine Tatsache, die auch den Tegernseer Lorenz Höß erbost, in dessen Jagdrevier sich der Vorfall abgespielt hat, wie die Vorsitzende des Tierschutzvereins berichtet. Dürfte ein Jäger im Notfall einen solch wild gewordenen Hund schießen? „Ja“, meint Ecker-Schotte, „aber tatsächlich würde er so etwas wohl nicht tun.“

Hund beißt Reh zu Tode: Zeugen weiter gesucht

Gehört der Hund vielleicht Wanderern, die am Sonntag mit ihrem Vierbeiner unterwegs waren und die Anleinpflicht nicht erst genommen haben? Oder ist das Tier aus einem Garten entwischt? Es sind noch Fragen offen, die auch die Polizei Bad Wiessee klären möchte. Weil bisher, bis auf die konkreten Beobachtungen des Münchners, noch keine hilfreichen Hinweise eingegangen sind, bittet die PI weiter um Hinweise unter der Rufnummer 0 80 22 /9 87 80. Wer Beobachtungen gemacht hat oder nützliche Angaben machen kann, kann sich auch im Rottacher Tierheim unter der Rufnummer 0 80 22 / 54 66 melden.

