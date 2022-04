Der Pandemie den Marsch blasen: Kapellen am Tegernsee starten in die Blasmusik-Saison

Von: Gabi Werner

Nur in kleiner Besetzung durften die Blasmusikkapellen zuletzt wegen Corona spielen. Nun treten sie wieder in voller Besetzung auf. Die TTT setzt bei den Konzerten auf die Eigenverantwortung der Besucher. © Archiv Thomas Plettenberg

Es wird wieder aufg’spuit: Mit der Lockerung der Corona-Regeln starten die Kapellen in die Blasmusik-Saison – und das ohne zwingende Einschränkungen. Doch es bleibt bei Appellen, auch ohne Vorschriften Vernunft walten zu lassen.

Tegernseer Tal – Zugangsregeln, Besucher-Obergrenzen, Maskenpflicht: All das gehört seit dem gestrigen Sonntag der Vergangenheit an. Auch die Blaskapellen rund um den Tegernsee dürfen wieder in voller Stärke und vor größerem Publikum spielen. Der erste Tusch seit Monaten erklingt am Ostersonntag, 17. April. Bei aller Freude über die Rückkehr zur Normalität: Die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) will vorsichtig bleiben. Auf Plakaten appelliert sie an die Besucher, weiterhin Maske zu tragen, Abstand zu halten und die Hygieneregeln einzuhalten.

„Wir hoffen auf die Eigenverantwortung unserer Gäste“, sagt Peter Rie als Veranstaltungsmanager der TTT. Angesichts der nach wie vor sehr hohen Infektionszahlen würde man sich bei der TTT wünschen, dass Gäste und Einheimische nicht sofort alle Hüllen und sämtliche Vorsichtsmaßnahmen fallen lassen. Die Tourismus GmbH habe daher einheitliche Plakate entworfen, die an den öffentlichen Versammlungs- und Konzertstätten wie im Rottacher Kurgarten und an der Wiesseer Seepromenade angebracht werden und die Besucher auffordern, freiwillig eine FFP2-Maske oder einen medizinischen Mundschutz zu tragen. Gleiches gilt für das Betreten der Tourist-Infos. „Ich glaube, dass ein Großteil der Besucher das weiterhin machen wird“, meint Rie.

Blasmusikkonzerte bis Anfang Oktober

Wesentlich leichter wird die Veranstaltung der Blasmusikkonzerte, die bis Anfang Oktober immer im Wechsel an der Wiesseer Seepromenade, im Rottacher Kurpark, am Musikpavillon in Tegernsee, im Kreuther Kurpavillon und am Seeufer in Gmund stattfinden werden, allemal. Ein umfangreiches Hygienekonzept, wie es in den vergangenen beiden Sommer-Saisonen nötig war, braucht es heuer nicht. Auch die Registrierung der Besucher zur Kontaktnachverfolgung fällt weg. „Das ist schon eine wesentliche Erleichterung.“

Zurück zu alten Gepflogenheiten geht es auch für die Blaskapellen selbst. Sie dürfen – anders als in den beiden zurückliegenden Jahren – wieder in voller Besetzung proben und spielen. Kapellmeister Hans Weber, der sowohl in Bad Wiessee als auch in Rottach-Egern den Takt vorgibt, freut sich, dass die Konzertsaison heuer pünktlich beginnen kann. Wenn auch die Vorlaufzeit für die Musikanten sehr kurzfristig ist. „Wir haben gerade erst mit den Proben angefangen“, berichtet Weber. Wegen der hohen Inzidenzen seien Zusammenkünfte der Kapellen bislang schwierig gewesen. Trotzdem ist Weber überzeugt, dass einem wohlklingenden Saisonauftakt nichts im Wege steht: „Das bekommen wir hin.“ Immerhin könne er bei beiden Kapellen auf seine bewährte Stammbesetzung zurückgreifen.

Erstes Konzert ist am Ostersonntag

Erster Konzerttermin ist am Ostersonntag, 17. April. Ab 19.30 Uhr spielen die Musikanten im Tegernseer Barocksaal auf. Tags darauf, am Ostermontag, steht ab 15 Uhr ein Konzert in Bad Wiessee an der Seepromenade auf dem Programm. Die regelmäßigen Darbietungen unter dem Titel „Blasmusik am See“ starten dann ab Mai. Die zusätzlichen Konzerte des Salonorchesters sind immer für die Dienstagabende und Sonntagnachmittage in Bad Wiessee geplant. Alle Veranstaltungen finden – wie gehabt – nur im Freien statt und entfallen bei ungünstiger Witterung.

Und wie geht es angesichts des Wegfalls der meisten Corona-Beschränkungen mit den Planungen für die See- und Waldfest-Saison weiter? „Nach Ostern werden wir das Thema konkret angehen“, versichert Rie. Die ersten Termine für die Seefest-Vorbesprechungen in Rottach-Egern und Tegernsee stehen bereits. In Sachen Waldfeste wird es laut Rie Ende April einen Info-Termin für die Vereinsvorstände geben. „Da können die Vereine gezielt Fragen stellen, wie man sich trotz Corona für die Feste richtig aufstellt.“

