Die Angst vor der Strom-Lücke: Im Gespräch mit Manfred Pfeiler und Frank Thinnes vom E-Werk Tegernsee

Von: Klaus Wiendl

Gemeinsam machen Manfred Pfeiler (l.) und Frank Thinnes das E-Werk Tegernsee fit für die Zukunft. © kw

Die Wärmewende der Bundesregierung bringt die Stromnetze an ihre Grenzen, viele Verbraucher sind verunsichert. Worauf sollen sie künftig beim Heizen und Autofahren setzen? Wir haben mit Manfred Pfeiler und Frank Thinnes vom E-Werk Tegernsee über das Thema gesprochen.

Tegernsee - Wie ist es um die Stromversorgung im Tegernseer Tal bestellt? Wir haben mit Manfred Pfeiler, Geschäftsführender Leiter des E-Werks Tegernsee, und dessen Technischem Leiter Frank Thinnes gesprochen.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger fürchtet angesichts der Energiewende, dass es 2030 nicht genügend Strom für die vielen Wärmepumpen geben könnte. Wahlkampfrhetorik oder Realität?

Frank Thinnes: Bis 2030 dauert es noch eine gewisse Zeit. Dennoch hat die Äußerung etwas von Wahlkampf und etwas von Realität. Ziel ist es, die erneuerbaren Energiequellen entsprechend auszubauen, um den Bedarf abzudecken, der dann entsteht. Soweit der fromme Wunsch. Dazwischen klafft die Realität. Es könnte eine Lücke entstehen, denn die heutigen Netze sind nicht für den zukünftigen Bedarf ausgelegt.

Könnte es auch eine Lücke geben, wenn die Atommeiler noch laufen würden?

Thinnes: Die Atomkraft würde letztlich einen Deckungsbeitrag von sechs Prozent leisten. Das würde den langfristigen Bedarf für die Elektromobilität und Wärmepumpen nicht decken. Aber die Atommeiler würden den Übergang erleichtern.

Manfred Pfeiler: Atomstrom würde jedenfalls die CO2-Belastung deutlich senken.

Es ist davon auszugehen, dass der Stromverbrauch in den nächsten Jahren um mehr als zehn Prozent steigt. Wo soll dieses Mehr an Elektrizität herkommen?

Pfeiler: Auch über den Ausgleich des europäischen Verbundnetzes. Dann fahren eben polnische oder tschechische Braunkohlekraftwerke hoch. Das ist die Konsequenz des europäischen Marktes.

Ist dies im Sinne grüner Energiepolitik?

Thinnes: Die Grünen haben die Atomkraft abgeschaltet und die Kohlekraftwerke letztlich höher gefahren. Das war deren Ziel. Seitdem kommt auch Strom aus Gaskraftwerken.

Die Bundesnetzagentur will E-Autos und Wärmepumpen zu Spitzenzeiten vom Netz nehmen, weil es sonst wegen der hohen Nachfrage zu einer Netzüberlastung kommen könnte. Sehen Sie diese Gefahr auch für das E-Werk Tegernsee?

Thinnes: Wir sind Mitspieler im ganzen Energiemarkt. Die Sorge ist begründet, wenn das Netz unkontrolliert hochfährt, wenn jeder sein Auto mit der Wallbox ungeregelt und ungesteuert ans Netz hängt. Dann können Lücken entstehen.

Pfeiler: Es ist die Sorge vor der Gleichzeitigkeit. Deshalb braucht es Zähler, die diese Entnahme intelligent steuern. Auch das Verbrauchsverhalten wird sich damit für jeden von uns verändern müssen. Wenn die Zähler im Tal gewechselt sind, werden wir verschiedene Tarife anbieten, je nachdem, welche Strompreise gerade am Markt sind. Der Vorteil bei Sonnenschein in den Mittagsspitzen ist, dass der Strom durch die Photovoltaikanlagen sehr günstig sein wird, abends wird er dann teurer werden. Die Verbraucher müssten daher ihr Verhalten anpassen. Also Spül- und Waschmaschine nicht mehr nachts, sondern mittags nutzen. Dies sind die Auswirkungen der erneuerbaren Energien, nachdem die gleichbleibende Grundlast durch Atommeiler wegfällt.

Ist Ihr Stromnetz bereits für die zu erwartende hohe Nachfrage an Wärmepumpen und Wallboxen der E-Autos ausgelegt?

Pfeiler: Nein! Wenn alle demnächst auf ein E-Auto umsteigen sollten, verkraften dies die Netze nicht. Wenn im Tegernseer Tal angesichts der Kaufkraft hier die Leute schneller als anderswo auf E-Mobilität setzen, so wird dies ja nicht von heute auf morgen geschehen, sondern der Bedarf anwachsen. Es wird sich dann zeigen, wo wir technisch nachrüsten und so manchen Flaschenhals beseitigen müssen.

Welchen Anteil des Stromverbrauchs kann das E-Werk selbst produzieren oder gelangt über Solaranlagen ins Netz und wieviel müssen Sie sich auf dem Markt besorgen?

Pfeiler: Wir müssen 100 Prozent des Strombedarfs auf dem Markt besorgen. Zwar erzeugen wir etwa zehn Prozent erneuerbare Energie, diese aber wird in den Markt eingespeist.

Ist auf dem Markt genügend Strom, auch im Winter?

Thinnes: Grundsätzlich ist der Energiebedarf gedeckt. Aber Ausnahmesituationen können dazu führen, dass es zu einem „Brownout“ kommt. Diese Vorstufe zum Blackout ist aber lokal begrenzt. Denn mit der erneuerbaren Energie wird im Vergleich zur Atomkraft alles unkalkulierbarer. Wenn Sonne und Wind ausbleiben, bin ich deutlich unstetiger mit steigendem Risiko unterwegs.

Was müsste im Tegernseer Tal passieren, dass es nicht zu Stromengpässen kommt?

Pfeiler: Dass wir weiter unsere Stromnetze ausbauen können.

Thinnes: Nur das lokale E-Werk kann mit dem Netzausbau dafür sorgen, dass das gelingt, was sich die Politik auf die Fahnen geschrieben hat.