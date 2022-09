Die DLRG zeigt, was sie kann - und Söder schaut zu

Von: Gerti Reichl

Freuen sich stellvertretend für die Mitglieder der beiden Ortsverbände auf den Tag der DLRG-Wasserrettung: Caroline Amann (Gmund) und Benedikt Mengele (Tegernsee). © Thomas Plettenberg

Zwei Tote und 75 Einsätze bisher in diesem Jahr. Allein das zeigt, wie wichtig die Arbeit der DLRG ist. Beim bayernweiten Tag der DLRG-Wasserrettung am 15. September am Tegernsee überzeugen sich Ministerpräsident Markus Söder, Innenminister Joachim Herrmann und Europaministerin Melanie Huml persönlich von der Arbeit der Retter.

Tegernsee – Erst am Montagnachmittag (5. September) hat sich wieder gezeigt, dass der ehrenamtliche Einsatz der DLRG unentbehrlich ist. Ein 78-Jähriger aus Berlin war beim Schwimmen mit seiner Frau in der Egerner Bucht plötzlich untergegangen – wohl wegen gesundheitlicher Probleme, wovon die Kripo Miesbach auch gestern noch ausging. Neben anderen Rettungsorganisationen waren auch Einsatzkräfte der DLRG Tegernsee und Gmund schnell vor Ort. Schnorcheltaucher suchten die Unglücksstelle ab, setzten Markierungsbojen und suchten per Sonar. Taucher der Berufsfeuerwehr München wurden per Heli eingeflogen, doch schließlich waren es Taucher der Wasserwacht Schliersee, die den leblosen Körper in neun Metern Tiefe fanden. Dass der See hier zwar dicht bewachsen, aber nur neun Meter tief ist, half bei der schnellen Ortung. Das war Anfang Juli, als nach einem 17-jährigen gekenterten Kajakfahrer im Bereich Schorn gesucht wurde, anders. Gut 40 Meter ist der See hier in Ufernähe schon tief – eine Herausforderung für Taucher.

DLRG am Tegernsee: Die beiden Ortsverbände arbeiten eng zusammen

Während vor allem die DLRG Gmund bei Einsätzen bayernweit regelmäßig Taucher losschickt, ist der Tegernseer Ortsverband mit sogenannten Strömungsrettern auch auf fließende Gewässer spezialisiert. „Wir arbeiten super zusammen“, sagt Caroline Amann (30), Vorstandsmitglied in Gmund. „Und wir ergänzen uns“, fügt Benedikt Mengele (20), Vorstandsmitglied in Tegernsee, hinzu.

Seit 1963 gibt es die DLRG im Tegernseer Tal, sie hat rund 600 Mitglieder, kann auf etwa 70 bis 80 Aktive zählen, die an den beiden Rettungsstationen an der Seesauna und bei Kaltenbrunn erheblich für die Sicherheit auf dem See sorgen. Zwischen vier und 15 Personen sind an den Wachhütten während der Badesaison an Wochenenden einsatzbereit, zwei Schnell-Einsatz-Gruppen, die auch zu Hilfseinsätzen an Land ausrücken, fünf Motorrettungsboote und vier Einsatzfahrzeuge sind ganzjährig und rund um die Uhr alarmierbar. Auch Erste-Hilfe-Kurse und Schwimmkurse werden angeboten. Letzteres stellt wegen der wenigen verfügbaren Schwimmbecken ein Problem dar, das sich im Falle weiterer Bäderschließungen aufgrund der Energiekrise noch verschlimmern dürfte. „Nicht-Schwimmer sind eine riesige Gefahr“, weiß Benedikt Mengele von entsprechenden Hilfseinsätzen.

Tag der DLRG-Wasserrettung am 15. September am Tegernsee : Bevölkerung ist eingeladen

Stolz und mit Vorfreude blicken Amann und Mengele stellvertretend für ihre Teams dem Tag der DLRG-Wasserrettung entgegen, der nach seiner Premiere 2019 am Chiemsee am Donnerstag, 15. September, am Tegernsee stattfindet. Die interessierte Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen, sich zu informieren.

Die Ehrenamtlichen werden der Polit-Prominenz nicht nur zeigen, was sie draufhaben, sie werden auch anklingen lassen, wo der Schuh drückt. „Wir brauchen dringend eine Unterkunft für unsere Fahrzeuge, die bisher im Freien stehen“, sagt Mengele und betont, dass dafür etwa 300 000 Euro nötig seien. Die Stadt leiste Unterstützung. Ohne Details zu nennen spricht Mengele vorsichtig von einer „fortgeschrittenen Planungsphase“.

Tag der DLRG-Wasserrettung am 15. September: So läuft er ab:

Am Tag der DLRG Wasserrettung am Donnerstag, 15. September, am Tegernsee, stellt die DLRG Bayern mit einer Leistungsschau und auch spektakulären Rettungsübungen den hohen Ausbildungsstand und die Einsatzbereitschaft in der Wasserrettung und im Katastrophenschutz unter Beweis. Dabei kommen auch völlig neue Rettungsmittel zum Einsatz. Los geht’s in Gmund, wo Interessierte ab 14 Uhr im Innenhof von Gut Kaltenbrunn zehn Boote und Fahrzeuge besichtigen können: verschiedene Motorrettungsboote – auch mit E-Motor –, ein Wassermotorrad, Einsatzwagen, der Prototyp eines neuartigen, geländegängigen Führungsfahrzeugs mit Anhänger, ein All-Terrain-Bike (Quad), ein Spezialfahrzeug mit Unterwasserdrohnen und innovativem Navigationssystem. Zudem zeigen DLRG-Rettungshunde ihr Können. Zwischen 15.30 und 16.45 Uhr finden auf Höhe Bad Wiessee (Ortsmitte) und Tegernsee (An der Point und Seepromenade) Rettungsübungen statt. Höhepunkt ist der Einsatz eines Hubschraubers mit einem Luftretter. An der Point zeigen Rettungssportler ihr Können. An Bord der „MS Tegernsee“ der Staatlichen Seenschifffahrt werden die geladenen Gäste aus Politik und Verwaltung sowie DLRG-Förderer die Übungen verfolgen. Alles wird live im Internet und nach Gut Kaltenbrunn übertragen. Ab 17 Uhr zeichnen Innenminister Herrmann und Bayerns DLRG-Präsident Manuel Friedrich in Kaltenbrunn verdiente Mitglieder aus. Gegen 20.30 Uhr klingt der Tag aus.

