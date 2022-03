Die Stadt und ihre Beteiligungen

Von: Gerti Reichl

Die Seesauna: Die monte mare Tegernsee GmbH als Betreiberin machte 2020 wegen der Schließung aufgrund von Corona einen Verlust von rund 34 521 Euro. © Archiv Thomas Plettenberg

Von Tegernseer-Tal-Verlag bis zu Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), und der Von Radolin Sanierungs- und Verwaltungsgesellschaft bis zu etlichen Unternehmen, von denen die Stadt über ihren Eigenbetrieb TKV (Tegernseer Kur- und Versorgungsbetriebe) profitiert: So sehen die Bilanzen von 2020 aus.

Tegernsee - Die Stadt ist an mehreren Firmen beteiligt. Die Bilanzen aus dem Jahr 2020 legte Kämmerer Jürgen Mienert jetzt im Stadtrat offen, „ausführlich, weil keine Bürgerversammlung stattfindet“, so Mienert. Hier ein Überblick zu den Zahlen, die der Stadtrat ohne Diskussion zur Kenntnis nahm.

Tegernseer Tal Verlag

An dem Verlag, der regelmäßig das Tegernseer-Tal-Heft herausgibt und der Kulturpflege „und somit einem öffentlichen Zweck“ dient, sind alle fünf Talgemeinden beteiligt. Tegernsee ist mit 8450 Euro (16,67 Prozent des Stammkapitals) beteiligt. Stand 2019 noch ein Überschuss (7331 Euro) in der Bilanz, so wurde 2020 ein Fehlbetrag von 2022 Euro erwirtschaftet, berichtete der Kämmerer. Die Summe wandert in die nächste Bilanz, Umlagen seien nicht erforderlich.

TTT

2001 durch die Talgemeinden und einige private Organisationen gegründet, hat die Tegernseer Tal Tourismus GmbH ein Ziel: die gemeinsame Vermarktung der Ferienregion Tegernseer Tal und somit die Förderung des Fremdenverkehrs. Die Stadt als eine der Gesellschafterinnen ist mit 12 600 Euro, also 20 Prozent, am Stammkapital beteiligt. 2020, so Kämmerer Mienert, belief sich die Umlage an die TTT auf 603 290 Euro. In der Bilanz steht ein Überschuss von 2940 Euro. 2019 waren es 528 Euro.

Von Radolin GbR

2013 haben Tegernsee und Rottach-Egern die Von Radolin Sanierungs- und Verwaltungs GbR gegründet, nachdem sie gemeinsam das Radolin-Haus an der Rottacher Fürstenstraße geerbt hatten. Die GbR, so heißt es in den Statuten, dient der Schaffung und dem Erhalt von Wohnraum und hat damit einen öffentlichen Zweck. Inzwischen steht ein satter Gewinn in der Bilanz: Waren es 2019 noch rund 65 547 Euro, so sind es 2020 72 843 Euro, die vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt der GbR überwiesen werden können.

E-Werk Carl Miller KG

Über ihren Eigenbetrieb, die Tegernseer Kur- und Versorgungsbetriebe (TKV) ist die Stadt zu 97,96 Prozent als Komplementärin an der Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG beteiligt. Die Nachfahren des 1937 gegründeten Unternehmens, Mariell Miller und Dieter Miller, halten jeweils 1,02 Prozent. Aufgrund von Konzessionsverträgen versorgt das E-Werk neben der Stadt Tegernsee auch Rottach-Egern, Bad Wiessee, Kreuth und Gmund mit Strom. 2020 wurde ein Überschuss von 1 193 756 Euro erwirtschaftet. Von diesem Betrag wurden 593 756 Euro auf die Gesellschafterkonten verteilt, 600 000 Euro werden in die Rücklagen eingestellt. Zum Vergleich: 2019 standen rund 465 199 Euro als Überschuss in der Bilanz. Als Gründe für diese Steigerung nannte Bürgermeister Johannes Hagn nicht etwa markant gestiegene Umsatzerlöse, sondern unter anderem höhere aktivierte Eigenleistungen.

E-Werk Vertriebs- und Service KG

2017 wurde diese KG von der E-Werk Carl Miller KG abgespalten, um alle Tätigkeitsbereiche, bis auf den Netzbetrieb zu übernehmen. Die bisherige E-Werk Tegernsee Vertriebs-KG wurde damit aufgelöst und das Vermögen an die neue KG übertragen. Die Stadt ist über die TKV wiederum mit 97,96 Prozent als Komplementärin vertreten, Mariell Miller und Dieter Miller halten jeweils 1,02 Prozent. In der Bilanz 2020 steht ein Überschuss von 1 885 387 Euro, das sind 60 335 Euro weniger als im Vorjahr.

monte mare

Für den Betrieb von Seesauna mit Strandbad, Wellnessanlage und Gastronomie wurde 2007 durch die Stadt über die TKV und die monte mare Beteiligungs KG die gemeinsame monte mare Tegernsee GmbH gegründet. Beide Gesellschafterinnen sind mit jeweils 50 Prozent beteiligt. Stand 2019 noch ein Überschuss von 209 805 Euro in der Bilanz, so schlug 2020 ein Fehlbetrag von 34 521 Euro zu Buche. Die lange Schließung wegen der Corona-Pandemie ist der Grund dafür.

Tegernsee-Bahn

2013 wurde die Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft von der Stadt über die TKV und mit dem Kommunalunternehmen Gmund zu jeweils 45 Prozent sowie dem Landkreis (10 Prozent) erworben. Gemeinsam betreiben sie den Schienenstrang zwischen Schaftlach und Tegernsee. Laut Bilanz wurde 2020 ein Überschuss von 538 691 Euro erwirtschaftet, deutlich mehr als noch 2019, wo 118 554 Euro als Gewinn übrig blieben. Höhere Umsatzerlöse (rund 2,5 Millionen Euro in 2020) machen sich unter anderem in der Bilanz bemerkbar. Der Überschuss, berichtete Kämmerer Jürgen Mienert, wird auf neue Rechnung vorgetragen.

