Digitales Parksystem für die Point: Grundsatzbeschluss für Testbetrieb des Münchner Anbieters „Parkdepot“

Von: Gerti Reichl

Auf dem Parkplatz Point sollen ein- und ausfahrenden Fahrzeuge künftig digital erfasst werden. Der Stadtrat hat eine entsprechende Testphase beschlossen. © Stefan Schweihofer

Der Parkplatz auf der Point ist vor allem im Sommer rappelvoll. Rund 130 Autos kommen hier auf dem mehr oder weniger provisorisch angelegtem Gelände unter. Jetzt entschied sich der Stadtrat für eine digitale Parkübewachung.

Tegernsee - Schon 2014 befasste sich der Stadtrat intensiv mit einer Neugestaltung und fasste auch Beschlüsse, doch die Pläne liegen noch in der Schublade. Die inzwischen verwirklichten Neubaupläne der ebenfalls auf der Point ansässigen Orthopädischen Klinik kamen dazwischen. Seit einem Stadtratsbeschluss im März beschäftigt sich ein Arbeitskreis unter der Leitung von CSU-Stadtrat Rudolf Gritsch nun mit einem Gesamtpaket für die Point. Unabhängig davon befasst sich Tegernsee schon jetzt mit einer digitalen Parkplatzüberwachung. Nach einer Vorberatung im Bau- und Verkehrsausschuss war der Stadtrat am Dienstagabend einstimmig dafür, das System des Anbieters „Parkdepot“ auf der Point zu testen.

Kennzeichenüberwachung per Videokamera

„Keine Kontrolleure, keine Parkscheiben, keine Schranke. Alles, was Sie brauchen ist ein Kennzeichenscanner“, so wirbt das Münchner Startup für sein System, das die Firma bereits im Rathaus vorstellen durfte. Parkhäuser und Parkflächen werden via Videokamera überwacht, die Nummern ein- und ausfahrender Autos „datengesichert“ erfasst und abgerechnet. „Damit muss der Parkplatz nicht mehr vom Personal des Zweckverbands überwacht werden, was besonders im Sommer bei Badebetrieb sehr zeitintensiv ist“, erklärte Bauamtsleiterin Bettina Koch. Die Überwachung könne sich dann auf die Einhaltung der Rettungswege beschränken.

Test für modernes Parkraum-Management

Noch ging es weniger um Details und etwa darum, wie die Parkplatznutzer dann tatsächlich ihre Gebühr entrichten. Auch muss das System noch mit dem Kommunalen Zweckverband Oberland besprochen werden, der die Daten des Anbieters übernehmen soll, um die nicht bezahlten Parkvorgänge weiter zu verfolgen. Es ging um eine Grundsatz-Entscheidung, für die Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) klar warb. Hagn hält es für wichtig, Schritte in Richtung modernes Parkraum-Management zu tun. Vor allem könnte das System, sollte es sich bewähren, dann auch an anderen Stellen im Ort eingesetzt werden. „Etwa an den Wanderparkplätzen“, sagte Hagn, dem auch vorschwebt, das System mit Hinweismöglichkeiten an der Hauptstraße zu kombinieren. Denn sollte ein Wanderparkplatz, etwa an der Neureuth oder am Sonnleitenweg besetzt sein, dann sollte dies den Autofahrern schon vorab mitgeteilt und der nervige „Suchverkehr“ damit der Vergangenheit angehören. „Die Abwicklung der Parkerei und der Verwaltungsaufwand wird effizienter“, antwortete Hagn auf die Frage von Carolin Machl (CSU) nach dem Nutzen des Systems.

Erfahrungen gibt‘s schon

Andreas Feichtner (CSU) und Fraktionskollege Günther Allerstorfer gefiel das System. Letzterer glaubte aber, dass es nur akzeptiert werde, wenn es auch funktioniert. Hierzu berichtete Koch, dass die Firma eine Begleitung angeboten habe. Bezüglich der Referenzen, nach denen sich die Mitglieder des Verkehrsausschusses erkundigt hatten, verwies Koch auf Erfahrungen etwa eines Einkaufscenters in Kaufbeuren. Auch bei einem Schnellimbiss am Irschenberg sei das System im Einsatz.

Um ein Pilotprojekt würde es sich auf der Point jedenfalls nicht handeln, denn auch andere Kommunen testen inzwischen diese Art der Parkraumüberwachung – etwa Rottach-Egern oder Bad Wiessee, dort mit anderen Anbietern. Am Wallberg-Parkplatz hat die digitale Erfassung bereits im Februar Einzug gehalten, im Bauausschuss war allerdings von Problemen damit die Rede. In der Rewe-Tiefgarage in Gmund hat die dortige Immobilienverwaltung ein digitales Erfassungssystem eingeführt, um dem Problem der Dauerparker Herr zu werden.

Für Ursula Janssen (Grüne) würde die testweise Einführung durchaus Sinn machen. „Allerdings ist auch ein gutes Netz nötig“, meinte sie in Hinblick auf Bezahlmöglichkeiten via Handy-App. Gerade in diesem Bereich sah Gritsch noch Nachholbedarf in Tegernsee.

Zeitpunkt der Einführung noch offen

Am Ende wurde der Testbetrieb einstimmig beschlossen. Tatsächlich eingeführt wird er aber wohl nicht so schnell. Erst soll der Arbeitskreis seine Planung für die Point vorstellen. Und die umfasst nicht nur den Parkplatz, der als letzter Schritt neu angelegt werden soll. Es geht auch um die Sportstätten und den Strand. AK-Sprecher Rudolf Gritsch peilt an, dem Stadtrat im Winter Konzepte vorzulegen und dann die ersten Umsetzungen anzupacken.