Das endlose Flüchten und die Rolle der Kunst

Spannende Diskussion: (v.r.) Michael Beck, Horst Teltschik, Fluchthelferin Ina Brock und Künstler Aljoscha auf dem Podium im Olaf Gulbransson Museum in Tegernsee. © Stefan Schweihofer

Unter dem Titel „Hört denn das Flüchten nie auf?“ hat eine hochkarätig besetzte Runde im Tegernseer Gulbransson Museum diskutiert. Ein Gespräch, das erhellte und Mut macht.

Tegernsee – Michael Beck, Galerist und seit 2020 Vorsitzender der Olaf Gulbransson Gesellschaft, arbeitet mit großen Künstlern und mit großer Kunst aus aller Welt. Am Freitag zeigte er in einem Podiumsgespräch im Gulbransson Museum seine politisch-soziale Seite: „Hört denn das Flüchten nie auf?“ lautete der Titel der gut einstündigen und gut besuchten Veranstaltung, die neben dem „Hausherrn“ drei hochkarätige Teilnehmer auf die Bühne brachte, um ihre persönliche Rolle zur Thematik Krieg, Vertreibung, Flucht offenzulegen. „Das ist ein Thema, das unbedingt in die Museen gehört“, eröffnete Beck den Abend. „Wiederholt sich das immer wieder?“, fragte er. Und: „Was kann die Kunst tun?“ Ihm sei es wichtig gewesen, „gezielt was zu machen und Hoffnung zu verbreiten“.

Horst Teltschik, langjähriger Berater von Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl und früherer Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, erzählte von seinen Erlebnissen, als er 1944 als Vierjähriger mit seiner Mutter und seinem Zwillingsbruder von Nordmähren vor den russischen Truppen flüchtete, bis er schließlich 1946 in Tegernsee ankam, wo er heute noch lebt. Eindrucksvoll und mit wohlgesetzten Worten berichtete der Professor von der Flucht selbst, von den ersten Jahren in der neuen Heimat, unglaublich beengt und mit einer unsichtbaren Mauer zwischen Geflüchteten und Einheimischen und schließlich von den Folgen der Flucht: Noch heute kann er sich an die Albträume erinnern, die ihn damals verfolgten und die er „ohne Psychologen“ bewältigen musste.

Fluchthelferin und Künstler berichten

Eine beispiellose und schließlich von Erfolg gekrönte Flüchtlingsrettungsaktion aus Afghanistan organisierte die renommierte Münchner Anwältin Ina Brock im vergangenen Jahr: „Als klar war, dass Kabul fällt, breitete sich in mir sofort das Gefühl aus, helfen zu müssen“, berichtete sie. Ein kleiner Film dokumentierte, wie es ihr gelang, eine Familie, von der sich zwei Töchter bereits in Deutschland befanden, wieder zusammenzuführen. „Don’t come back to Afghanistan“, warnte die Mutter die Ältere, als sich die Lage zuspitzte: Komm nicht zurück nach Afghanistan. Sie sahen sich zwei Jahre nicht mehr, bis das akribisch vorbereitete „Husarenstück“ (Beck) schließlich in Bamberg und dann in Penzberg ein glückliches und ergreifendes Ende fand.

Der weltweit anerkannte ukrainische Maler, Bildhauer und Aktionskünstler Aljoscha berichtete über eine waghalsige, von Mut und Heimatliebe zeugende Aktion: In der Vorbereitungs- und Anfangsphase des Ukrainekriegs reiste er 3000 Kilometer durchs Land, besuchte Internate und Schulen und stattete sie mit seiner Kunst aus. Leichte, luftige Kunststoffobjekte in Rosa und Pink zieren seitdem dort die Zimmerdecken und verströmen Hoffnung und Zuversicht. Aljoscha will sich nicht dem Vorwurf ausgesetzt sehen, als überzeugter Pazifist, der er ist, nichts zu tun und so womöglich dem Aggressor in die Karten zu spielen.

Mit diesem Abend endete auch die „Stille Auktion“ zugunsten geflüchteter Künstlern aus der Ukraine: Die Holzskulptur „Verliere deine Träume nicht“ von Saeid Ahmadi wechselte für 6000 Euro den Besitzer und das Gemälde „Porträt einer Geflüchteten“ von Sofiia Kozoriz für 850 Euro. Die Sammlung des eingerichteten Sozialfonds „Flüchtlingshilfe Ukraine“, für den die Gulbransson Gesellschaft auf ihrer Internetseite weiterhin zu Spenden aufruft, ergab bislang 3000 Euro, aber „da kommt noch was“, ist sich Michael Beck sicher.

Reinhold Schmid