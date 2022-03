Mit Besen auf Frau losgegangen?

Um drei Vergehen ging es jetzt vor dem Amtsgericht (Symbolbild). © Sebastian Gollnow / dpa

Wegen dreierlei Vergehen – Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung – fand sich ein 41-Jähriger aus Tegernsee jetzt vor Gericht wieder. Zu einem Urteil kam es nicht.

Tegernsee – Der Vorfall soll sich laut Anklageschrift an einem September-Morgen im vergangenen Jahr in einer Tegernseer Bar abgespielt haben. Mit einem Besen soll der 41-Jährige auf eine Frau losgegangen sein. Sie trug Nackenschmerzen und Schürfwunden davon. Anschließend soll er sie als „Puta“ (Spanisch für Hure) beleidigt und ihren Sohn mit dem Tod bedroht haben.

Verteidiger: „Alkohol ganz klar schuld in diesem Fall“

„Der Alkohol ist ganz klar schuld in diesem Fall“, sagte Verteidiger Christian Beil. Seinem Mandanten tue die Sache auch leid, „aber so dramatisch, wie es in der Anklageschrift steht, war das Ganze nicht“. Mit der Frau sei der 41-Jährige sogar gemeinsam in der Bar gewesen, mit deren Sohn habe der Streit dann begonnen. „Mein Mandant hat den Sohn der Frau ein bisschen aufgezogen“, sagte der Anwalt. Dann habe dieser dem Angeklagten unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der 41-Jährige habe sich daraufhin wehren wollen und von der Bedienung der Bar einen Besen genommen. „Damit hat er dann rumgefuchtelt“, beschrieb Beil. Die beiden Männer hätten sich dann „um den Besen gestritten. Beide haben irgendwie daran gezogen, wobei sich der andere verletzte“, erklärte der Verteidiger.

Dennoch wolle sich der 41-Jährige für die Aktion entschuldigen – wenngleich er niemanden mit dem Besen geschlagen habe. „Ich wollte auf die Ohrfeige reagieren und mit dem Besen drohen“, erklärte er. Mit dem Tode gedroht habe er seinem Widersacher auch nicht. Von Richter Walter Leitner auf die Beleidigung gegenüber der Frau angesprochen, erklärte der Angeklagte: „Puta war keine Beleidigung. Das ist ein Kosename. In Spanien ist das auch normal – Puta hier, Puta da.“

Sprachkenntnisse reichen für Vernehmung nicht aus

Mit Sicherheit hätten die beiden Zeugen, Mutter und Sohn, mehr Aufschluss über das Geschehene geben können. Hätten, denn die Deutschkenntnisse der beiden griechischen Staatsbürger reichten für eine Vernehmung nicht aus. „Das hat so leider keinen Sinn, mach ma Schluss“, meinte Leitner.

Ganz ohne weitere Erkenntnisse ging das Gericht aber nicht aus dem ersten Prozesstag heraus. Der Sachbearbeiter des Verfahrens, ein Beamter (34) der Wiesseer Polizeiinspektion, hatte noch ein paar Details parat. Die Beamten seien von der Barkeeperin verständigt worden, erklärte er. „Als wir eintrafen, stand der Angeklagte mit einem circa 50 Zentimeter langen Holzstück in der Hand da“, erinnerte sich der 34-Jährige. Mit diesem soll er „einen Mann und eine Frau angegriffen“ haben, wie dem Polizisten laut eigener Aussage von Zeugen berichtet wurde. Die Barkeeperin habe zudem eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Angeklagten und der Frau mitbekommen. „Der Angeklagte hat zu uns gesagt, dass er sich nur verteidigt hat, und wollte auch nicht mit auf die Dienststelle“, so der Polizist, der den Mann mit den Worten „stark alkoholisiert, aggressiv und nicht besonders zugänglich“ beschrieb.

Gericht und Anklage lehnen Beendigung des Verfahrens mittels Geldauflage ab

Noch zu wenig für eine Verurteilung, meinte Leitner. Er ergänzte: „Ich würde das Verfahren gerne aussetzen, dann können noch weitere Zeugen vernommen werden.“ Auch die beiden bereits vernommenen Griechen sollten abermals inklusive Dolmetscher von den Beamten befragt werden. Einer Beendigung des Verfahrens mittels Geldauflage, wie sie Anwalt Beil anregte, stimme auch die Staatsanwaltschaft nicht zu. hph

