Genau fünf Jahre nach der Tat – Rosenheim-Cops drehen vor echtem Mordhaus in Tegernsee

Von: Klaus-Maria Mehr

Die Produktionsfirma Bavaria Fiction dreht aktuell eine Szene der Rosenheim-Cops vor einem Wohnhaus in Tegernsee. Genau am fünften Jahrestag eines echten Mordes in eben jenem Haus.

Tegernsee – „Die Rosenheim-Cops“ ist eine der erfolgreichsten Vorabendserien im deutschen Fernsehen. Über 20 Jahre hat das Format schon auf dem Buckel – seiner Beliebtheit tut das keinen Abbruch. Aktuell werden die 26 neuen Folgen der 23. Staffel gedreht – bis November 2023.

Am Dienstnachmittag drehen die Rosenheim-Cops am Steinmetzplatz in Tegernsee. Im Haus im Bild gab es tatsächlich vor fünf Jahren einen Mord. © Klaus-Maria Mehr

Rosenheim-Cops drehen aktuell 23. Staffel – Tegernsee-Dreh sorgt für Aufsehen

Anwohner in Stadt und Kreis Rosenheim sowie im ganzen Oberland kennen diese andere Seite, abseits des fertigen Produkts am abendlichen Fernseher sehr gut. Nämlich in Form eines großen Produktionstrosses, der immer mal wieder überraschend in der eigenen Nachbarschaft seine Zelte aufschlägt.

Kurzinfo zur ZDF-Vorabendserie: Die Rosenheim-Cops Genre: Krimi, Comedy Erstausstrahlung: 9. Januar 2002 Schöpfer: Jürgen Roland (basiert auf einer Idee von Alexander Terjung) Handlungsort: Rosenheim, Bayern, Deutschland Hauptdarsteller (Auswahl): Joseph Hannesschläger als Korbinian Hofer (Staffel 1 bis 15), Igor Jeftić als Anton Stadler (seit Staffel 1), Max Müller als Michael Mohr (seit Staffel 1), Marisa Burger als Miriam Stockl (seit Staffel 1) Episodenanzahl: Über 500, Tendenz: steigend Dauer: Ca. 45 Minuten pro Episode Inhalt: Die Serie begleitet das unkonventionelle Ermittlerteam der Kriminalpolizei Rosenheim bei der Aufklärung verschiedener Mordfälle. Dabei werden Krimi-Elemente mit humorvollen Momenten kombiniert. Die Handlung ist geprägt von der bayerischen Atmosphäre und dem Zusammenspiel der eigenwilligen Charaktere.

Drehort am Steinmetzplatz vor echtem Mordhaus: Absperrband weckt Erinnerungen

Aktuell (Dienstnachmittag, 8. August 2023) dreht die Produktionsfirma Bavaria Fiction in Tegernsee, genauer: am Steinmetzplatz. Offenbar wird hier gerade die unter Fans bekannte „Wir-ham-a-Leich“-Szene einer Folge der Rosenheim-Cops abgefilmt. Ein Polizeiabsperrband, Polizeiwagen und zwei Polizisten in Uniform weisen zumindest darauf hin, dass hier etwas passiert ist. Abgesperrt ist ein Bereich, der ein Antiquitätengeschäft sowie die Eingangstür zu einem Mehrparteien-Wohnhaus tangiert.

Mordhaus in Tegernsee: Genau hier vor genau fünf Jahren ermordete Ekatarina S. ihren Mann

Was die Macher der aktuellen Szene möglicherweise gar nicht wissen: In jenem Wohnhaus ist wirklich etwas passiert – und zwar ein Mord. Nicht nur das: Der Mord geschah am 8. August 2018 – heute vor genau fünf Jahren. Absicht oder Zufall? Eine Anfrage beim ZDF wartet noch auf Antwort. An jenem schicksalhaften Tag Anfang August jedenfalls, so urteilte über zwei Jahre später, am 18. Dezember 2020, das Landgericht München II, hatte Ekatarina S. ihren Mann vergiftet.

Lange wussten die Anwohner des Steinmetzplatzes nichts von der Tat. Ekatarina S. lebte und arbeitete nach wie vor in Tegernsee. Erst im Januar 2019 wurde der Fall durch eine Festnahme mit viel Polizeiaufgebot öffentlich. Die Ermittlungen dauerten weiter an, der Prozess dann nochmal bis eben Ende 2020. Seitdem sitzt Ekatarina S. in Haft.

