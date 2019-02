Pfarrkirche Tegernsee: Kommt ein Fluchtweg durch den Beichtstuhl?

Die Kirche kämpft mit dem Brandschutz in St. Quirinus. Jetzt wird über einen weiteren Fluchtweg durch einen früheren Beichtstuhl nachgedacht. Was ist überhaupt noch möglich in der Kirche.

Tegernsee – Seit 2015 ist Pfarrverband Tegernsee-Egern-Kreuth damit befasst ist, ein ordentliches Brandschutzkonzept sowohl fürs Quirinal als auch für die ehemalige Klosterkirche zu erarbeiten. Dennoch war die Nachricht fürdas Aus der Schlosskonzerte ausgerechnet kurz vor Weihnachten dann nicht nur für alle Gläubige ein Schock.

Wie geht’s jetzt weiter mit dem kultur- und kirchengeschichtlich so bedeutenden Gotteshaus, das bis zum Jahr 1803 Abteikirche des Benediktinerordens war? Was ist überhaupt noch möglich? Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) kam im Stadtrat auf das Thema zu sprechen. „Solange es keinen Fluchtweg gibt, gilt das Sofortmaßnahmenpaket“, sagte Hagn. „In der bisherigen Form wird es keine Schlosskonzerte mehr geben.“ Nur noch liturgische Nutzung sei erlaubt. Das Brandschutzgutachten würde diesen Rahmen festlegen, so Hagn, der zugleich deutlich machte, warum es keine Ausnahmen geben könne: „Niemand wird für ein Konzert ins Gefängnis gehen, wenn da was passiert.“ Die Verantwortlichen der Kirche seien dabei, Ausweichmöglichkeiten zu suchen, „wann das soweit ist, ist offen.“

CSU-Stadtrat Norbert Schußmann, zugleich neuer Kirchenpfleger, konnte weitere Infos beisteuern: „Die beiden Konzerte an Weihnachten und am Dreikönigstag haben wir deshalb auf unsere Kappe genommen, weil eine Menge Feuerwehrleute in der Kirche waren.“ Er wusste auch, dass eine Komplettsperrung der Kirche in Erwägung gezogen worden sei. Abgesehen von den Kirchenbänken dürfe derzeit nur noch für den Pfarrer und Ministranten bestuhlt sein. Was die Empore betreffe, so bleibe es aktuell bei der erlaubten Personenzahl von 30. „Diese Situation müssen mir akzeptieren“, so Schußmann.

Dann überraschte er mit aktuellen Überlegungen für einen zweiten Fluchtweg: Über einen früheren Beichtstuhl in einer Nische am Seitenaltar könnte ein Loch durch die Wand geschlagen und so ein Weg in den Innenhof geschaffen werden.

Bettina Göbner, Pressesprecherin des Erzbischöflichen Ordinariats, bestätigt diese Überlegung: „Das ist nur eine Idee, noch nichts Konkretes.“ Sie erklärt auch, wo eigentlich die Verantwortlichkeiten im Fall von St. Quirinus liegen: Die Kirche gehöre der Pfarrei, sie sei grundsätzlich verantwortlich und auch Bauherr. Das Staatliche Bauamt Rosenheim, also der Freistaat, seien jedoch Baulastträger. Das Ordinariat stehe begleitend und beratend zur Seite. Für den Brandschutz und die Auflagen sei das Landratsamt zuständig, die Kirchenstiftung müsse alles umsetzen.

Göbner bestätigt, dass eine komplette Schließung abgewendet werden konnte, „die Beschilderung der Fluchtwege in der Kirche und der Austausch der nun von Innen zu öffnenden Schlösser ohne Anwesenheit eines Mesners waren Maßnahmen.“ Zudem werden Fluchtweghelfer ausgebildet. Besichtigungen dürfen stattfinden.

Was ist mit Beerdigungen und Festakten? „Beerdigungen fallen unter die liturgische Nutzung, sind also erlaubt“, so Göbner. Bei größeren Festakten müsse man überlegen, ob zusätzliche Brandschutzhelfer für die Sicherheit ausreichen. Weitere Konzerte dürften nicht stattfinden. Mit einer Ausnahme: Am 17. Juli darf im Rahmen des Musikfestes Kreuth eine A-capella-Gruppe in der Kirche singen. „Das sind nur acht Personen, außerdem war das lange geplant“, so Göbner.

Monsignore Walter Waldschütz verteidigt die Maßnahmen, schließlich stehe die Pfarrei in der Verantwortung: „Wir arbeiten auf Hochtouren, tun seit Wochen nichts anderes, als das Problem zu lösen.“

Auch am Mittwochnachmittag ging es bei einem Treffen mit Vertretern des Bauamts und des Ordinariats um Brandschutz und Sicherheit. „Ich würde mir wünschen“, so Waldschütz, „dass in der Bevölkerung nicht Panik geschoben und Stimmung gemacht wird.“

gr