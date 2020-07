Schiff in Schieflage: Gutachten entscheidet über Schicksal von MS Bad Wiessee

Wegen eines Gewitters ist das historische Boot bei der Villa am See in Tegernsee-Süd in Schieflage geraten. Nun müssen Gutachter entscheiden, ob das alte Schiff noch zu retten ist.

Tegernsee – Darf die MS Bad Wiessee bleiben oder nicht? Seit über zehn Jahren liegt das historische Holzschiff vor der Villa am See in Tegernsee-Süd vor Anker. Nachdem jüngst ein Gewitter die alte Lady in Schieflage gebracht hatte, müssen nun Wasserproben und ein Gutachten über ihr weiteres Schicksal entscheiden.

Das fest vertäute Boot, das zuletzt als Bar genutzt worden war, könne nur dann an Ort und Stelle bleiben, wenn sicher gestellt sei, dass der See nicht durch Schadstoffe belastet werde, erklärt Sophie Stadler, Sprecherin des Landratsamts Miesbach. Das teils mit Wasser vollgelaufene Holzboot sei in der Zwischenzeit schon mehrfach von Mitarbeiterin inspiziert worden, um auszuschließen, dass Schadstoffe austreten, berichtet Stadler.

Unterdessen würden die zuständigen Fachstellen des Landratsamts und das Wasserwirtschaftsamt auf das Gutachten warten. Das Ergebnis der Prüfung solle baldmöglichst vorliegen, sagt die Sprecherin. Möglicherweise schon Anfang nächster Woche. „Auf Basis der Ergebnisse muss dann entschieden werden, wie weiter vorgegangen wird“, teilt Stadler mit.

Im Klartext: Das Gutachten wird zeigen, ob die MS Bad Wiessee nach einer Bergung und Reparatur zur Villa am See zurückkehren kann oder durch den Eigentümer abgewrackt werden muss.

Damit keine Gefahr für den See besteht, hatte die Feuerwehr nach dem Kentern der MS Bad Wiessee den Bereich mit Ölsperren gesichert. „Die bleiben, bis das Schiff geborgen ist“, erklärt Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn, der selbst vor Ort war, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Von einer „Ölpest“, so stellt er augenzwinkernd klar, könne bisher jedenfalls keine Rede sein.

Was die Villa am See selbst betrifft, so steuert das Areal einer neuen Zukunft entgegen. Nachdem Sternekoch Erich Schwingshackl das dortige Gourmet-Restaurant und das Hotel aufgegeben hatte, hat der damalige Eigentümer Klaus Hurler 2018 mit der De Lago GmbH aus München einen Käufer gefunden. Dieser plant derzeit eine Umgestaltung des gesamten Grundstücks.

Politisch diskutiert wurde das Vorhaben zuletzt Ende 2018. Damals hatte der Stadtrat – wie berichtet – eine Veränderungssperre erlassen, um eine überwiegend touristische Nutzung des Areals zu sichern.

