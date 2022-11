Ein neuer Pächter fürs Tegernseer Stieler-Haus: Pasquale Sabbatella übernimmt Gastronomie

Von: Gabi Werner

Besiegelten das Pachtverhältnis: Inhaber Andreas Greither (r.) und der neue Betreiber der Gastronomie im Stieler-Haus, Pasquale Sabbatella. © Privat

Andreas Greither hat die Gastronomie in seinem Stieler-Haus auf der Tegernseer Point in neue Hände gelegt: Pasquale Sabbatella, bekannt aus dem „Francesco“, wird dort künftig italienische Gerichte servieren.

Tegernsee – Im bisherigen Westerhof-Café im Stieler-Haus – dort, wo es sich einst schon König Ludwig I. gut gehen ließ – wird künftig italienische Küche serviert. Inhaber Andreas Greither übergibt die Gastronomie in Tegernsee zum 1. Februar nächsten Jahres an einen neuen Pächter. Der künftige Betreiber Pasquale Sabbatella ist vielen Gästen bekannt aus dem Ristorante „Da Francesco“ an der Tegernseer Hauptstraße. Dort hat der jüngere Bruder von Inhaber Francesco Sabbatella mehr als zehn Jahre lang mitgearbeitet und war verantwortlich für die Gäste. Nachdem das „Francesco“ aber zum Ende des Jahres schließt, begibt sich Pasquale Sabbatella nun auf neue Pfade. Und die führen ihn direkt auf die Point.

Italienische Küche im einstigen Sommerhaus des Hofmalers Stieler

„Pasquale im Stieler-Haus“, so soll das neue Restaurant laut einer Pressemitteilung heißen. Für die Gäste sei weiterhin ein hohes Niveau in Küche und Service garantiert, erklärt demnach Hotelier Andreas Greither, der das Stieler-Haus Ende 2012 erworben und anschließend vollständig saniert hat. Seither haben bereits zahlreiche Veranstaltungen in dem ehemaligen Sommerhaus des königlichen Hofmalers Joseph Karl Stieler (1781-1858) stattgefunden.

Hotelier Andreas Greither spricht von „optimaler Nachfolge“

Warum Greither, der auch Inhaber des Hotels Der Westerhof ist, die Gastronomie nun in andere Hände legt, bleibt in der Pressemitteilung offen. Greither wird mit den Worten zitiert: „Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ Mit Pasquale Sabbatella habe man eine „optimale Nachfolge“ für das Restaurant gefunden. Greither bekräftigt zudem, wie wichtig ein guter Zusammenhalt der Gastronomen in dieser anspruchsvollen Zeit sei.

Pasquale Sabbatella will auch Veganes und Glutenfreies anbieten

In Sabbatellas neuem Restaurant finden sich laut Pressemitteilung typisch italienische Gerichte von Pasta, Fisch und Fleisch bis hin zu vegetarischen und veganen sowie glutenfreien Angeboten auf der Speisekarte. „Die Verarbeitung von hochwertigen saisonalen Produkten ist für Sabbatella eine Selbstverständlichkeit“, heißt es in der Pressemitteilung.

Geöffnet haben wird das Restaurant von Dienstag bis Samstag. Warme Küche wird es von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 21 Uhr geben. In der Zeit dazwischen, also von 14 bis 18 Uhr, steht den Besuchern die Bar mit italienischem Kaffee und Kuchen zur Verfügung.

