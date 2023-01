Einbrecher wollen in Tegernseer Einfamilienhaus eindringen: Alarmanlage verjagt die Täter

Von: Gabi Werner

Unbekannte wollten in ein Einfamilienhaus in Tegernsee einbrechen und zerschlugen dabei eine Scheibe (Symbolbild). Die Tat ereignete sich allerdings am helllichten Tag. © dpa

Unbekannte wollten am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus in Tegernsee einbrechen. Als die Alarmanlage losging, flüchteten die Täter allerdings ohne Beute.

Tegernsee - Die Täter hatten sich bewusst ein frei stehendes Einfamilienhaus in Ortsrandlage der Tegernseer Neureuthstraße ausgesucht: Dort versuchten die Unbekannten bereits am Dienstag (17. Januar) gegen 13.15 Uhr, in das Gebäude einzubrechen. Laut Polizei schlugen die Täter eine Scheibe ein, lösten aber beim Betreten des Hauses direkt die Alarmanlage aus. Daraufhin flüchteten sie ohne Beute.

Tegernseer Ehepaar war zum Tatzeitpunkt nicht zuhause

Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die Bewohner des Hauses, ein Ehepaar, waren zur betreffenden Zeit nicht zuhause. Aufgrund der Alarmauslösung kann die Tatzeit aber recht genau bestimmt werden. Die Polizei bittet unter Telefon 0 80 22 /9 87 80 um sachdienliche Zeugen-Hinweise.

gab