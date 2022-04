Eine wilde Lady und pikante Liebschaften - Großer Applaus bei Uraufführung von Andreas Kerns Komödie

Von: Alexandra Korimorth

Auf der Bühne treffen Lady Jane Digby und Reisebegleiter Maurice Alan Chevalier D’Lon mit den Grenzgendarmen Alois Scharnagel und Severin Kandlbinder auf sehr unterhaltsame Weise zusammen. © steffen Gerber

Schwungvoll, clever, anspielungsreich, leidenschaftlich: So wie man sich die historische Lady Jane Digby vorstellt, so hat das Tegernseer Volkstheater am Samstag auch Andreas Kerns Komödie „De Wuide Lady“ auf die Bühne gebracht.

Tegernsee - Im kleinen Zollhaus in Stuben, zwischen Kufstein und Tegernsee, treffen Lady Jane Digby und ihr langjähriger Reisebegleiter Maurice Alan Chevalier D’Lon auf die beiden Königlich Bayerischen Grenzgendarmen Alois Scharnagel und Severin Kandlbinder. Mit den englischen und französischen, liberal denkenden und lebenden Aristokraten, die auf persönliche Einladung des Königs hin auf dem Weg zur ersten Allgemeinen Industrieausstellung im Glaspalast nach München sind, bricht die große weite Welt in die sauber strukturierte, miefige Amtsstube – ausgerechnet, als die beiden jungen Grenzer ihre Brotzeit machen möchten.

Dienst (und Pause) nach Vorschrift, eine umfangreiche Schnapslieferung des Tegernseer Apothekers Obermüller, die Verzollung einer Mailänder Salami und schließlich ein aufziehendes Gewitter verhindern eine schnelle Weiterreise, nicht aber die zusehends Fahrt aufnehmende zwischenmenschliche Dynamik der Akteure.

Kern schreibt sich die Rolle des homosexuellen Landadligen auf den Leib

Erst sehen sich Chevalier D’Lon und Alois dem nahen Tod durch Maul- und Klauenseuche nahe. Das verbindet, erst recht das Bruderschaft-Trinken, nachdem sich der bevorstehende Tod als Amtsirrtum herausgestellt hat: „Aloise!“, haucht Andreas Kern verliebt immer wieder in Richtung von Lenz Feichtner. Kern hat sich mit der Rolle des homosexuellen Landadligen einen lang gehegten Schauspielwunsch erfüllt und sie sich auf den Leib geschrieben.

Fulminant flamboyant mit einem „errlisch fronzösichään“ Akzent bringt Kern Maurice Alan auf die Bühne. Er findet genau das richtige Maß im Spiel, wie schon zuvor beim Schreiben der Rolle. Ohne abgeschmackt zu werden oder grotesk zu übertreiben, spielt er nur mit den Gay-Vorurteilen der Heteros.

Eine schillernde Lady auf der Bühne

Christina Kern ist mit Lady Jane Digby der perfekte Gegenpart. Sie erweckt mit Mimik, aristokratischen Manierismen und feinem englischen Akzent die wehrhafte Lebe- und vierfache Ehefrau, Mätresse von Freiheitskämpfern und anderen schillernden Persönlichkeiten und Königsberaterin förmlich zum Leben. Als ein Pepperbox-Revolver – ein weiteres Detail der wirklich eindrucksvollen historischen Kostüme und Requisiten der Inszenierung – ins Spiel kommt, werden Mylady und Chevalier D’Lon festgesetzt: „Das ist Freiheitsberaubung! – Na, des is a Kaiwistrick.“

Applaus und Bravorufe

Die Lacher des Publikums sind auf ihrer Seite, wenn sie mit Severin flirtet, dem es regelrecht blümerant wird: „Sie sind nict nur sähr goodaussehänd, sondern auc sähr neugierig.“ Sie hat ihn schon längst als ihre nächste „Liason und Mission privater Natur“ auserkoren. Am Ende des zweiten Akts und vor der Pause schließen Lady Jane Digby und Maurice Alan Chevalier D’Lon eine Wette auf ihre Verführungskünste ab und zerren „Aloise“ – zum Umfallen komisch in seiner naiven jungenhaften Unwissenheit Lenz Feichtner – und Severin – großartig in seiner Hin- und Hergerissenheit Nico Foltin – in ihre Schlafkammern. Im dritten Akt geht es ungebrochen rasant und doppeldeutig weiter, sodass das Premierenpublikum im gut halb gefüllten Ludwig Thoma Saal nicht nur zwischendurch immer wieder lauthals lacht, sondern „De wuide Lady“ mit Applaus und Bravorufen belohnt. Und ganz zum Schluss noch Andreas Kern mit einem nachgeholten Happy-Birthday-Ständchen. Denn der hatte vor einer Woche, am Tag, als die Uraufführung der „Wuiden Lady“ eigentlich geplant war, Geburtstag. Beides wurde mit den obligatorischen Leberkässemmeln und Tegernseer Bier gefeiert.

Das Tegernseer Volkstheater hat eine lange Tradition.

