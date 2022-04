Eiskaltes Hobby: Tegernseerin schwimmt auch im Winter täglich zehn Minuten im See

Von: Gabi Werner

Sabine Laermann steigt nach ihrem zehnminütigen Bad im 2 Grad kalten Tegernsee gut gelaunt aus den Fluten. © Sabine Laermann

Allein der Anblick des kalten Tegernsees lässt derzeit noch frösteln. Sabine Laermann (64) können die Temperaturen aber nicht aufhalten: Sie steigt täglich in die eiskalten Fluten.

Tegernsee – Zwei Grad Wassertemperatur, im März auch noch eine dünne Eisschicht auf dem See: Für Sabine Laermann kein Grund, auf ihre allmorgendliche Gewohnheit zu verzichten. Auch in diesem Winter stieg die Tegernseerin täglich in die eiskalten Fluten des Tegernsees. Dabei belässt es die 64-Jährige nicht – wie viele andere, die dem Eisbaden frönen, – bei einem kurzen Abtauchen. Laermann schwimmt täglich zehn Minuten lang durch den Tegernsee.

Sabine Laermann muss bisweilen über schneebedeckten Steg laufen

„Das sind meine meditativen zehn Minuten“, erzählt die ehemalige Lehrerin, die im Winter schon mal über einen schneebedeckten Steg laufen muss, um das Wasser zu erreichen. Auch zur Schneeschaufel hat sie in der Vergangenheit schon gegriffen, wenn die Stufen vom Neuschnee befreit werden mussten. So gut wie nichts kann Laermann von ihrem Hobby abhalten: Bademantel an, Mütze auf und ab zum See – „das gehört zu meiner Morgenroutine dazu“.

Eisschwimmerin: Beim Winterspaziergang braucht sie ihren dicken Schal

Seit etwa sechs Jahren frönt die Tegernseerin diesem Hobby. Dabei ist sie gar nicht so unempfindlich gegenüber kalten Temperaturen, wie man vielleicht meinen möchte. „Wenn ich am Nachmittag einen Winterspaziergang mache, brauche ich immer meinen dicken Schal“, sagt die Tegernseerin und lacht.

