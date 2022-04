Ende der Waldfest-Abstinenz am Tegernsee: Vereine hoffen auf reibungslosen Ablauf

Von: Gabi Werner

Ein Publikumsmagnet ist das Waldfest der Tegernseer Ortsvereine im Schmetterlingsgarten. Die Veranstalter haben sich auch Gedanken über möglicherweise drohende Auflagen gemacht. © Archiv Thomas Plettenberg

Waldfest-Flair am Tegernsee - das soll nach zwei Jahren Abstinenz in diesem Sommer wieder möglich sein. Die Vereine haben mit den Vorbereitungen begonnen. Und hoffen auf eine reibungslose Saison.

Tegernseer Tal – Die Terminübersicht für die Waldfeste 2022 findet sich bereits auf der offiziellen Tegernsee-Homepage. Nichts deutet hier darauf hin, dass die Corona-Pandemie noch immer ihre Schatten auf das Veranstaltungsgeschehen werfen könnte. Und doch ist ein letzter Rest Unsicherheit bei den Beteiligten spürbar.

„Ja, der Termin fürs Waldfest steht“, sagt beispielsweise Max Breunig. Sein FC Real Kreuth sorgt am 10. und 11. Juni auf dem Platz vorm Leonhardstoanahof traditionell für den stimmungsvollen Auftakt der Waldfest-Saison. Bei den Zulieferern von Getränken und Essen habe man bereits angefragt, ob alles lieferbar sei, berichtet der Vorsitzende. Eine finale Entscheidung darüber, wie das Waldfest 2022 ablaufen wird, falle allerdings erst nächste Woche bei einer Ausschuss-Sitzung des Vereins. Breunig hofft auf einen ähnlichen Ablauf wie in Vor-Corona-Zeiten – an guten Samstagen strömen da schon mal 4.000 bis 5.000 Besucher aufs Waldfest-Gelände in Kreuth. Die Einnahmen werden für die Nachwuchsarbeit dringend gebraucht: „Langsam wird’s knapp“, sagt Breunig.

TTT macht keine Werbung für die Waldfeste am Tegernsee

Wie groß der Andrang nach zwei Jahren Waldfest-Abstinenz tatsächlich sein wird, lässt sich für Peter Rie, Veranstaltungsmanager der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), nur schwer abschätzen. Die Vermutung liegt aber auch für ihn nahe, dass vor allem das jüngere Publikum endlich wieder ungehemmt feiern möchte. Aktiv beworben werden die Feste durch die Tourismus-Organisation jedenfalls nicht. „Die Termine sind im Online-Kalender dargestellt und für jeden zu finden“, erläutert Rie. Mehr passiere dazu nicht.

Waldfest zu Corona-Zeiten: Workshop für die Vereinsvorstände

Eigentlich ist die TTT bei den Waldfesten ohnehin außen vor. Organisation und Verantwortung liegen bei den jeweiligen Vereinen. Dennoch bietet die Gesellschaft nächsten Mittwoch, 27. April, einen Online-Workshop für alle Vereinsvorstände zum Thema Waldfeste an. Dabei geht es unter anderem um Haftungsfragen, wohl aber auch um die Organisation in Zeiten einer Pandemie.

Offizielle Empfehlungen, „was jeder zu tun hat“, wird es laut Rie nicht geben. Gut wäre aber, wenn sich die Vereine selbst die Frage stellen, „ob sie exakt so in die Waldfest-Saison starten wollen, wie sie 2019 aufgehört haben“. Nachdenken könnte man beispielsweise über eine luftigere Bestuhlung, die das Besucheraufkommen entzerrt, oder auch darüber, ob die Bar bis Ultimo geöffnet haben muss. Auch der Einsatz von Security-Kräften, die dafür Sorge tragen, dass sich an Schlüsselstellen nicht zu viele Menschen drängen, wäre denkbar. „Wir können hier aber nur Anregungen geben“, betont Rie.

Waldfest in Tegernsee: Vereine bereiten sich auch auf Auflagen vor

Eines der großen Waldfeste im Tal ist das der Tegernseer Vereine im Schmetterlingsgarten (15. bis 17. Juli). Auch hier haben die Vorbereitungen begonnen: Die Toiletten-Container wurde geordert, die Lieferanten kontaktiert, wie Alexander Polano, Zweiter Vorsitzender des Schneelaufvereins Tegernsee berichtet. Geplant werde eigentlich wie immer – allerdings haben sich die Vereine durchaus Gedanken über möglicherweise drohende Auflagen gemacht. Abhängig davon, ob die Besucherzahl gedrosselt werden müsse, sei zu überlegen, „ob wir das Gelände absperren müssen“, meint Polano. Auch über den Verkauf der Eintrittskarten ließe sich die Zahl der Gäste kontrollieren. „Es ist allerdings die Frage, wie sicher das dann ist“, gibt Polano mit Blick auf das große Gelände und das ständige Kommen und Gehen zu bedenken.

Die Nummer zwei im Waldfest-Terminkalender ist die Gebirgsschützenkompanie Tegernsee mit ihrem traditionellen Fest in Enterrottach (19. Juni). Hauptmann Florian Baier geht davon aus, dass das Waldfest wie in Vor-Corona-Zeiten über die Bühne gehen kann. „Wenn nichts Unvorhergesehenes kommt“, schiebt er hinterher. Das Bier jedenfalls hat die Kompanie bei der Brauerei bereits geordert.

