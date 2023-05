Erstkommunion im Tegernseer Tal: 34 Kinder dabei - aber nur zwei in St. Quirinus

Für Jesus ist jeder wichtig: Darüber sprach Monsignore Walter Waldschütz auch im Kommunionsgottesdienst mit zwei Kindern in St. Quirinus in Tegernsee.

Pastoralreferentin spricht über die Hintergründe

Von Jonas Napiletzki schließen

Im Pfarrverband Tegernsee-Egern-Kreuth haben 34 Kinder Erstkommunion gefeiert – aber nur zwei von ihnen in Tegernsee.

Tegernseer Tal – Das Erfahren von Gemeinschaft ist Maria Thanbichler am wichtigsten bei der Erstkommunion. Die Pastoralreferentin im Pfarrverband Tegernsee-Egern-Kreuth will in der Vorbereitung auf das Fest Kindern das vermitteln, was schon Jesus gepflegt hat: Freundschaften, gemeinsames Essen, Erlebnisse und einen starken Zusammenhalt der Gruppe. „Das hat eine hohe religiöse Bedeutung“, sagt Thanbichler im Gespräch mit unserer Zeitung. Heuer haben 34 Kinder im Pfarrverband ihre Erstkommunion gefeiert; zum ersten Mal durften sie am heiligen Abendmahl teilnehmen und wurden in ihren Pfarrgemeinden offiziell willkommen geheißen.

„Mit großer Freude gingen die Kinder dem Fest entgegen“, berichtet Thanbichler. Und doch gab’s heuer trotz vieler glücklicher Gesichter einen Wermutstropfen, der die Pastoralreferentin umtreibt: Ausgerechnet in St. Quirinus in Tegernsee, der größten der Pfarrkirchen im Verband, haben sich nur zwei Kinder für die Erstkommunion angemeldet. Schon in den Vorjahren, sagt Thanbichler, seien es dort nur wenige Teilnehmer gewesen. So feierten 2019 sechs Kinder ihre Erstkommunion in Tegernsee, 2021 vier und 2022 sechs. Nur 2020 waren es noch weniger als heuer: „Es gab großes Erstaunen, als sich damals gar kein Kind angemeldet hat.“ Auch im kommenden Jahr rechnet die Pastoralreferentin mit keiner Besserung.

Nicht alle Getauften bei Kommunion dabei

Die Gründe für die verhaltene Nachfrage kann Thanbichler auf Nachfrage nicht mit hundertprozentiger Sicherheit benennen. „Es kann durchaus sein, dass es an geburtenschwachen Jahrgängen liegt“, sagt sie. „Es kommen aber auch nicht mehr hundert Prozent der Getauften zur Erstkommunion“, räumt sie ein. Es sei nicht so einfach, neue Kinder für das Fest und die vorausgehenden Gruppenstunden zu gewinnen. „Wir sind angewiesen auf die Werbung der Religionslehrer.“ Früher, als sie selbst noch viel unterrichtet hat, habe sie „einen guten Überblick gehabt“, meint Thanbichler. Und sie konnte mit Eltern noch direkt in Kontakt treten, um mit ihnen „ohne Druck“ über die Entscheidung zu sprechen, die die Erwachsenen anschließend gemeinsam mit ihren Kindern treffen sollten.

+ Mit der Kirche verbunden: Insgesamt 21 Kinder feierten in St. Laurentius in Egern ihre Erstkommunion, begleitet von ihren Gruppenleitern, Ministranten, Gemeindereferent Johannes Mehringer (in Weiß) und (h.2.v.l.) Monsignore Walter Waldschütz, der die Predigt hielt. © Pfarrverband

Heute ist das anders. Wegen des Datenschutzes habe sie keine Kontaktdaten der Eltern mehr, sagt die Pastoralreferentin. Im Religionsunterricht würden Elternbriefe und Anmeldeformulare verteilt. „Aber was dann zurückkommt – darauf habe ich keinen Einfluss.“

Kleine Gruppen haben auch Vorteile

Kleine Gruppen seien aber nicht nur nachteilig, betont Thanbichler. „Wir haben heuer überlegt, ob wir die Gruppenstunden mit Rottach-Egern zusammenlegen, aber die Eltern wollten das nicht.“ Nicht nur die Ortsnähe ohne Anfahrt sei ein Vorteil – „Kinder bringen sich in kleinen Gruppen auch mehr ein.“ Fünf bis sechs Teilnehmer seien ideal, drei bis vier immer noch gut. Je nach der Persönlichkeit der Kinder würden ruhigere Teilnehmer sonst untergehen. „Da muss man immer genau hinschauen“, sagt die Pastoralreferentin und unterstreicht: „Am wichtigsten ist es, dass sich alle wohlfühlen.“

+ Gut vorbereitet: Die elf Kinder, die in St. Leonhard in Kreuth Erstkommunion feierten, wurden auch von Pastoralreferentin Maria Thanbichler (h.M.) betreut. © Pfarrverband

Dazu trugen auch heuer die Eltern bei, die ehrenamtlich nach einem Konzept sowie mit eigenen Impulsen die Gruppenstunden leiten. „Das läuft bei uns sehr gut“, sagt Thanbichler. Zwar seien mittlerweile viele Frauen berufstätig, „dafür hatten wir heuer zwei Väter dabei.“ Sie würden die Botschaft transportieren, dass Gott es gut mit den Kindern meine. „Das ist ein großer Impuls fürs eigene Glaubensleben und eine große Chance für Familien, wieder näher an die Kirche heranzurücken“, sagt Thanbichler. Die Erstkommunion bewege wirklich etwas – eine wichtige Aufgabe des Pfarrverbands. Denn: „An der Basis können wir gestalten.“ Dass Glaube viel Freude bescheren könne, das würden auch die Kinder daraus mitnehmen. „Sie genießen das“, betont Thanbichler. Freundschaften würden sich vertiefen und am Ende höre sie oft: „Schade, dass es jetzt schon vorbei ist.“

Die Erstkommunion

feierten heuer Lena Adlberger, Tom Aigner, Martin Gana, Leonhard Kuth, Emilia Monti, Anna-Lena Riesch, Magdalena Schnitzenbaumer, Sissi Schwarztrauber, Genoveva Spiel, Anna Stiepan und Josefine Zimmer in Kreuth, Lena Betke, Annalena und Marlene Buchberger, Magdalena Eiblwieser, Josefina Füßl, Liam Kellershohn, Johanna Jaskolla, Emily Kaco, Lea Kandlinger, Rosalie Kirchberger, Franz und Maximilian Saller, Josef Sanktjohanser, John Markus Scherner, Quirin Schnellinger, Leo Anton Seyler, Julia Theresa Stein, Ferdinand Tomaschek, Ferdinand Viermetz, Luca Weber und Kalenyk Selev in Rottach-Egern sowie Timea Pasqualina Positano und Eric Wittke in Tegernsee. nap

