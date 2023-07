Es ist angerichtet im Schmetterlingsgarten: Startschuss fürs Tegernseer Waldfest

Von: Gabi Werner

Bereit für den großen Ansturm: Die Buden und Biertischgarnituren im Schmetterlingsgarten stehen parat. Am Freitag (14. Juli) beginnt das dreitägige Waldfest der Tegernseer Vereine. © Stefan Schweihofer

Dieser Feiermarathon könnte Besucher und Veranstalter ins Schwitzen bringen: Von Freitag bis Sonntag (14. bis 16. Juli) findet im Schmetterlingsgarten das Tegernseer Waldfest statt. Es ist alles vorbereitet.

Tegernsee – Seit Wochen sind die Tegernseer Vereine mit den Vorbereitungen für ihr dreitägiges Waldfest im Schmetterlingsgarten beschäftigt. Kurzzeitig hatte der schwere Sturm in der Nacht zum Mittwoch die Helfer zurückgeworfen: „Unsere Schenke hat es erwischt – die mussten wir nach dem Unwetter neu aufbauen“, berichtet Alexander Polano, Zweiter Vorsitzender des Schneelaufvereins Tegernsee. Doch nun sind die Aufbauarbeiten abgeschlossen. Das Fest soll wie geplant am Freitag (14. Juli) ab 17 Uhr starten. Am Samstag und Sonntag (15. und 16. Juli) werden die Gäste bereits ab 15 Uhr vor der eindrucksvollen Schloss-Kulisse bewirtet.

Veranstalter rechnen beim Waldfest mit riesigem Zuspruch

Im vergangenen Jahr sei der Zuspruch noch verhalten gewesen. „Da hatten manche Leute noch Corona im Kopf“, glaubt Polano. Doch heuer scheint die Pandemie endgültig abgehakt, Polano rechnet an allen drei Tagen mit einer Vielzahl an Besuchern. „Wenn das Wetter passt, werden wir sicher überrannt.“

Fürs Tegernseer Waldfest gibt‘s keine Besucher-Obergrenze

Eine Besucher-Obergrenze, wie sie manche Waldfest-Vereine beibehalten haben, gibt es in Tegernsee nicht. Das ließe sich auch nicht kontrollieren, sagt Polano. Das Gelände am Schmetterlingsgarten ist nicht umzäunt, es gibt mehrere Zugänge und Kassen. Der Eintritt beträgt zwei Euro, Kinder sind frei.

Damit nichts aus dem Ruder läuft, haben die Veranstalter auch heuer einen privaten Sicherheitsdienst engagiert. „Damit haben wir bisher nur positive Erfahrungen gemacht“, berichtet Polano. Allein das Räumen der Bar zu fortgeschrittener Stunde funktioniere dank der Security-Mitarbeiter immer zügig und problemlos. „Uns selbst würde das vermutlich Stunden kosten.“

