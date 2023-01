Hemmungslose Böllerei in der Silvesternacht: Organisationen am Tegernsee laufen Sturm

Von: Gabi Werner

Die Feuerwerke am Tegernsee nahmen in der Silvesternacht – hier ein Bild vom Jahreswechsel 2018/2019 – offenbar überhand. Tier- und Naturschützer wollen die Böllerei nicht länger hinnehmen. © Archiv Georg Jackl

Natur- und Tierschützer sind entsetzt: In der Silvesternacht wurde am Tegernsee hemmungslos geböllert. Nun wollen die Feuerwerks-Gegner ihren Kampf wieder aufnehmen.

Tegernseer Tal – Allen gut gemeinten Appellen zum Trotz wurde am Tegernsee in der Silvesternacht vielerorts hemmungslos geböllert. Organisationen wie der Tierschutzverein Tegernseer Tal oder die Schutzgemeinschaft (SGT) sprechen von einer „Katastrophe“ – sie fordern die Politik dazu auf, in Sachen Feuerwerke endlich zu handeln.

Talbürgerin beklagt: „Ab Mitternacht war die Hölle los“

„Das geht so nicht weiter“, sagt Johanna Ecker-Schotte. Auch Tage danach hat die Vorsitzende des Tierschutzvereins den Lärm der Silvesternacht noch deutlich in den Ohren. Bereits am Nachmittag waren die ersten Böller zu hören. Später, so berichtet etwa ein Wiesseer, sei die Knallerei in einen nicht enden wollenden „Dauerbeschuss“ übergegangen, wie er ihn hier noch nie erlebt habe. Eine andere Talbürgerin schreibt: „Ab Mitternacht war die Hölle los.“

Tierschutzverein: Wildtiere sind „unsäglichem Stress“ ausgesetzt

„Mit Silvester hat das nichts mehr zu tun“, findet auch Ecker-Schotte. Ihr geht es vor allem um das heimische Wild. Das Rot-, Reh- und Gamswild, die Wildvögel und alle am See lebenden Tiere seien in dieser Zeit „einem unsäglichen Stress ausgesetzt“. Rücksichtnahme auf andere Menschen oder hilflose Tiere? „Es gibt sie einfach nicht – das ist beschämend“, sagt die Rottacherin, die es auch mit mehreren Suchmeldungen wegen weggelaufener Hunde zu tun bekam.

Appell der Talgemeinden lief offenbar ins Leere

Dabei hatten sowohl der Tierschutzverein als auch die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) im Namen der Talgemeinden im Vorfeld des Jahreswechsels an alle Gäste und Einheimischen appelliert, auf die Knallerei freiwillig zu verzichten. Die Aufrufe verhallten scheinbar ungehört. „Sie wurden mit offensichtlich größter Freude in die Luft geballert“, ärgert sich Ecker-Schotte. Dabei betont sie: „Wir sind keine Spaßverderber.“ Alternativen wie etwa die zentrale Lasershow in Kreuth unterstütze ihr Verein ausdrücklich. „Das Wild kann hier ausweichen.“

SGT-Vorsitzende zeigt sich fassungslos über Verhalten der Menschen

Ähnlich empört über die Feuerwerke zum Jahreswechsel äußerte sich am Montag (2. Januar) Angela Brogsitter-Finck, Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal. „Ich bin fassungslos, wie intelligente Menschen derart rücksichtslos sein können“, sagt sie. Der Umweltschutzgedanke werde bei vielen nur dann groß geschrieben, so lange das eigene Vergnügen nicht beeinträchtigt sei.

„Hochgiftige Stoffe“: Schutzgemeinschaft beklagt Schaden für die Natur

Brogsitter-Finck, die schon vor Jahren mit einigen Mitstreitern aus den Reihen der SGT die Initiative „Feiern ohne Feuern“ gegründet und sogar einen eigenen Flyer zum Feuerwerksverzicht herausgegeben hatte, beklagt in erster Linie den Schaden für die Natur. Bei den Feuerwerken würden „hochgiftige Stoffe“ freigesetzt, welche die Umwelt massiv belasten würden. Das ganze Jahr über würden die Menschen von der Politik dazu aufgefordert, die Umwelt zu schonen – „doch an diesem einen Tag ist plötzlich alles egal“, ärgert sich die SGT-Vorsitzende.

SGT will sich gegen „Wahnsinn“ jetzt wieder verstärkt zur Wehr setzen

In den zurückliegenden beiden Corona-Jahren war es um die Feuerwerks-Gegner ruhiger geworden („wir hatten das Gefühl, die Menschen sind sensibler geworden“), doch nun wollen sie nach den Worten Brogsitter-Fincks ihren Kampf gegen die Knallerei wieder aufleben lassen. Bei einem Treffen der Initiative werde man das weitere Vorgehen besprechen, kündigt die Vorsitzende an. „Wir müssen uns gegen diesen Wahnsinn mit allen verfügbaren Kräften zur Wehr setzen!“

Auch Ecker-Schotte will das Geschehen von der Silvesternacht nicht auf sich beruhen lassen: „Wir fordern alle Politiker im Landkreis auf, jetzt zu handeln und nicht wieder bis kurz vor nächstes Silvester den Mantel des Schweigens darüber zu breiten.“ Das Thema müsse in den Land- und Bundestag hineingetragen werden. Ecker-Schotte: „Es reicht, wir haben es satt!“

