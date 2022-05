Essen für Kinder: Kirchengemeinde Tegernsee kündigt Vertrag mit langjähriger Lieferantin

Von: Gerti Reichl

Teilen

„Menschlich enttäuscht“: Zehn Jahre lang versorgte Christine Stieglbauer aus Tegernsee mit ihrem Unternehmen Krippen- und Hortkinder. Jetzt wollte sie die Preise erhöhen, der Vertrag mit ihr wurde gekündigt. © Thomas Plettenberg

Viele Jahre lang hat Christine Stieglbauer das Essen für Krippen- und Hortkinder am Tegernsee geliefert. Nun wollte sie die Preise erhöhen - und erhielt von der Kirchengemeinde prompt die Kündigung.

Tegernsee – Es ist eine heikle Geschichte, die sich da zwischen der evangelischen Kirchengemeinde Tegernsee und Christine Stieglbauer, der Inhaberin des Tegernseer Gastro- und Cateringunternehmens „Geschmackssachen“, abspielt. Es geht um Essen für Kinder, um das Reiz-Thema Preiserhöhung und um gekündigte Verträge.

Evangelischer Pfarrer Weber möchte nicht „nachtreten“

Dem evangelischen Pfarrer Martin Weber wäre es am liebsten, wenn er nichts dazu sagen müsste. Er wolle nicht „nachtreten“ und über „betriebsinterne“ Dinge sprechen, sagt er. Und doch erklärt er auf Nachfrage, was betroffene Eltern von Krippen- und Hortkindern in Tegernsee, Rottach-Egern und Bad Wiessee bereits per Rundbrief von ihm erfahren haben – nämlich die Kündigung der langjährigen Essenslieferantin.

Gastronomin lieferte täglich rund 200 frisch gekochte Mahlzeiten

Vor elf Jahren hat Christine Stieglbauer ihr Gastro-Unternehmen „Geschmackssachen“ gegründet, mit dem sie seit 2017 an der Schwaighofstraße in Tegernsee-Süd ansässig ist. Neben Frühstück, Mittagstisch und der Bewirtung bei Events sowie Catering hat die 53-Jährige seit zehn Jahren auch sämtliche Kinder in den von der evangelischen Kirchengemeinde betriebenen Krippen sowie die Hortkinder in Tegernsee und Bad Wiessee mit frisch gekochtem Essen versorgt. Knapp 200 Hauptmahlzeiten lieferte sie täglich aus – je nach Wunsch mit Suppe oder mit Nachspeise. Sie kochte mit Rücksicht auf Allergiker ebenso wie nach Geschmack von muslimischen Kindern. 3,40 Euro hat jedes Essen für Krippenkinder gekostet, 50 Cent mehr für Schulkinder. Einmal, zuletzt 2017, habe sie die Preise erhöht.

Stieglbauer informierte Pfarrer schriftlich über geplante Preiserhöhung

Wegen der drastischen Preiserhöhungen infolge der Ukraine-Krise sah sich Christine Stieglbauer nun gezwungen, Pfarrer Weber eine Preiserhöhung zu unterbreiten. „Mein Hauptlieferant hat mir mit Blick auf weitere Kostensteigerungen geraten, eine Erhöhung von 30 Prozent vorzuschlagen“, berichtet Stieglbauer, die Weber schriftlich Mitte April über eine angepeilte Erhöhung schon ab Mai informierte. „Ich bin davon ausgegangen, dass wir uns zusammensetzen und darüber sprechen“, sagt die Unternehmerin.

Evangelischer Pfarrer kündigt kurzerhand den Liefervertrag

Doch es kam anders. Weil Weber offenbar nicht darauf einging und nach eigener Aussage „kein anderes passendes Angebot“ bekam, kündigte er kurzerhand den Liefervertrag, obwohl dort von einer sechsmonatigen Frist die Rede ist. Personal und Elternbeirat seien eingebunden gewesen in die Entscheidung, sagt Weber auf Nachfrage. Er empfinde es als „sozial schwierig, kurzfristig solche Anpassungen zu verlangen“, schrieb er dann an die Eltern und bat um Verständnis für eine Übergangszeit von zwei Wochen mit Suppe und Brotzeit.

Seehaus-Wirt und apetito übernehmen jetzt die Versorgung der Kinder

Inzwischen hat Weber neue Lieferanten gefunden: Christian Wörner, Wirt vom Bistro Seehaus in Tegernsee, sorge nun für das Essen der Krippenkinder, berichtet er. Für die etwa 120 Mahlzeiten im Hort sorgt der überregionale Anbieter apetito mit Tiefkühl-Essen, das erwärmt wird und vier Euro pro Mahlzeit kostet.

Stieglbauer zeigt sich nach Kündigung „menschlich enttäuscht“

„Sicherlich waren die 30 Prozent zunächst hoch angesetzt“, räumt Christine Stieglbauer ein. „Aber ich hatte gehofft, dass wir uns zusammensetzen und eine Lösung finden.“ Zudem wisse sie nicht, wie sie mit den drei extra fürs Catering eingestellten Mitarbeitern weiter umgehen solle. „Wir sind nicht als Raubritter unterwegs“, wehrt sie sich und betont, dass sie selbst in schwierigen Coronazeiten, als täglich Stornierungen wegen Gruppenschließungen aufliefen, stets flexibel und entgegenkommend reagiert habe. Sie sei „menschlich enttäuscht“, dass sie nicht die Möglichkeit bekommen habe, im persönlichen Gespräch eine Lösung zu finden. Sie müsse das Thema nun „sacken lassen“.

Mit dem katholischen Kindergarten Tegernsee, den sie ebenfalls beliefert, habe sie eine Lösung zum Ausgleich der Kostenexplosionen gefunden. 3,90 Euro statt wie bisher 3,40 Euro müssen Eltern künftig pro Mahlzeit ihrer Kinder berappen. „Das haben wir in Absprache hinbekommen“, so Stieglbauer.

gr