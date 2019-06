Extrem-Wandern mal anders: Alpenüberquerung in voller Feuerwehrmontur

Es geht auf den Wallberg und die Tegernseer Hütte – mit Atemschutzgerät, Helm und Brandschutzkleidung. Drei Feuerwehrmännner aus Mannheim sind am Tegernsee unterwegs - übungshalber.

Tegernseer Tal– Mancher Wanderer erschrickt. Ist ja auch überraschend, mitten in der Bergwelt Feuerwehrleuten in voller Montur zu begegnen. „Es kommt schon vor, dass jemand denkt, es muss etwas passiert sein“, sagt Konstantin Braun (27). Staunende Blicke sind ihm und seinen Kollegen Manuel Schmidt und Pascal Dieffenbach in jedem Fall gewiss. Und das ist auch gewollt. Die drei, allesamt Mitglieder der Berufsfeuerwehr Mannheim, wollen mit ihren Bergtouren in Einsatzkleidung Aufmerksamkeit erregen, um Spenden für den Verein Kinderhospiz Sterntaler in Mannheim zu sammeln. „Feuerstreiter-Wegbegleiter“ nennen sie sich, und sie haben sich viel vorgenommen: eine Alpenüberquerung von Mittenwald bis Meran.

In elf Tagesetappen gilt es 19 500 Höhenmeter zu überwinden. Dabei werden die drei Wanderer von elf Wegbegleitern unterstützt. Mit dabei sind ein Bergführer des Deutschen Alpenvereins und ein zweiköpfiges Kamerateam. Über die Homepage www.feuerstreiter-wegbegleiter.de können Unterstützer spektakuläre Bilder sehen – und spenden.

Aktuell ist das Team noch in der Trainingsphase. Zuletzt waren die drei in Oberstdorf unterwegs, am Mittwoch haben sie in Bad Wiessee Quartier bezogen. Eine Woche lang wollen die Kameraden die Berge in der Umgebung erkunden. Auf dem Programm stehen unter anderem die Tegernseer Hütte und die Buchsteinhütte. „Die Hüttenwirte unterstützen uns auch sehr“, freut sich Braun.

Die Idee, in Einsatzkleidung zu wandern, kam Braun bei einer Tour im Schwarzwald. Es ist der Reiz, etwas Besonderes zu versuchen. „Wir haben kein vergleichbares Projekt im Internet gefunden“, meint Braun. Die Aktion soll einem guten Zweck dienen, und zwar in der Heimat der drei Kameraden. Somit fiel die Wahl auf das Mannheimer Kinderhospiz. Mit der Einrichtung stehen die Feuerstreiter seitdem auch in engem Kontakt.

Und es wird viel trainiert seit dem Entschluss, die Alpen zu überqueren. „Wir sind topfit“, sagt Braun. Das müssen die drei auch sein. 25 Kilogramm trägt jeder Männer am Leib. Zudem ist die Kleidung alles andere als atmungsaktiv: nichts dringt ein, nichts kann heraus. „Da gibt es schnell einen Hitzestau unter der Kleidung“, weiß Braun. Brennt die Sonne vom Himmel, wird’s eigentlich unerträglich. „Aber wir wollen ja auch unsere Leistungsgrenzen austesten“, sagt Braun. Ein Zugeständnis gibt es allerdings: Die Wanderer tragen keine Feuerwehrstiefel, sondern komfortable Bergstiefel.

Die Alpenüberquerung beginnt am 8. August in Mittenwald. Bis auf 2920 Meter Höhe wollen die Feuerwehrleute aufsteigen. Mehrere Zehn-Stunden-Touren sind vorgesehen. Dass es schwierig werden kann, ist den drei Extrem-Wanderern bewusst. „Es gibt auch keine Erfahrungswerte.“

Nach den Touren in Obersdorf war am Tegernsee erst mal ein Ruhetag angesagt. Aber es lockte nicht nur ein kühles Bad im Tegernsee. Erstes Ziel der Mannheimer war die Seesauna: endlich ganz entspannt schwitzen.

