Nach Kollision mit Baum: Fahrgäste müssen bei brütender Hitze am Tegernseer Bahnhof ausharren

Zug musste nach Unfall zurücksetzen

Ein umgestürzter Baum auf der Bahnstrecke am Tegernsee hatte am Sonntag (24. Juli) ärgerliche Folgen für zahlreiche Fahrgäste. Bei Temperaturen von über 30 Grad mussten sie am Bahnhof ausharren.

Tegernsee – Ausgerechnet am Sonntagabend (24. Juli), als zahlreiche Ausflügler ihre Heimfahrt per Zug antreten wollten, kam es auf der Bahnstrecke zwischen Tegernsee und St. Quirin zu einem ärgerlichen Zwischenfall. Ein voll besetzter Triebwagen der Bayerischen Regiobahn (BRB) war kurz vor 18 Uhr mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Verletzt wurde zwar niemand – die Folgen des Unfalls aber waren reichlich unangenehm: Bei brütender Hitze mussten rund 150 Fahrgäste am Bahnsteig in Tegernsee ausharren, ehe es für sie weiterging.

Langes Warten, keine Informationen: Fahrgäste sind verärgert

„Es war ein blöder Zeitpunkt“, räumt Michael Bourjau, Geschäftsführer der für die Infrastruktur zuständigen Tegernsee Bahn, ein. Obwohl die Sperrung der Strecke recht zügig aufgehoben werden konnte, dauerte es bis nach 20 Uhr, ehe alle Passagiere ihre Zugfahrt von Tegernsee aus antreten konnten. Laut Bourjau war dies auch dem großen Andrang und den überfüllten Zügen geschuldet. Für zusätzlichen Ärger sorgten offenbar die mangelhaften Informationen am Tegernseer Bahnhof. „Unsere Lautsprecheranlage ist auf solche Situationen nicht ausgerichtet und viel zu leise“, erklärt Bourjau. Die Folge: Die zuständigen Mitarbeiter hätten sich bei den Menschenmassen kein Gehör mehr verschaffen können. „Bei 34 Grad ist dann der Ärger natürlich schnell da“, sagt Bourjau, der versichert, dass sowohl die Lautsprecheranlage als auch andere Technik am Tegernseer Bahnhof im Rahmen der anstehenden Bahnsteig-Erhöhung nachgerüstet würden.

+ Dieser Baum hatte kurzzeitig die Gleise zwischen Tegernsee und St. Quirin blockiert. © Tegernsee Bahn

Stockfaule Esche war von Privatgrundstück aus auf die Gleise gefallen

Der Geschäftsführer betont aber auch, dass in diesem Fall weder die BRB noch die Tegernsee Bahn das Dilemma verschuldet hätten. Der Baum, eine stockfaule Esche, war auf halber Strecke zwischen Tegernsee und St. Quirin von einem privaten Grundstück aus auf die Gleise gefallen. „Wir befinden uns hier auf einem dicht bewaldeten Abschnitt“, erläutert Bourjau. Die Besitzer seien daher gefordert, ihre Grundstücke entlang der Gleise regelmäßig auf umsturzgefährdete Bäume hin zu untersuchen. Auf dem betreffenden Areal sei dies erst jüngst erfolgt, die faule Esche sei dabei aber wohl übersehen worden. „Das war keine Standardsituation“, macht Bourjau deutlich, der auch dem Grundeigentümer keinen Vorwurf machen möchte.

Verunfallter Zug muss zum Tegernseer Bahnhof zurücksetzen

Glücklicherweise ist bei dem offenbar nur leichten Zusammenstoß keiner der Insassen in dem voll besetzten Triebwagen zu Schaden gekommen. Die Fahrzeugführerin konnte durch eine Schnellbremsung Schlimmeres verhindern. Ein weiterer Triebfahrzeugführer eilte dem verunfallten Zug von Tegernsee aus zur Hilfe. Weil scheinbar Flüssigkeit auslief, wurde entschieden, dass das Fahrzeug nach Tegernsee zurücksetzen soll. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei allerdings nur um Kondenswasser der Klimaanlage. Auch der Zug blieb bei dem Vorfall weitgehend unbeschädigt und ist nach einer Begutachtung durch Fachleute zwischenzeitlich schon wieder im Einsatz.

Andrang der Fahrgäste löst sich nur zögerlich auf

Dennoch: Die Strecke Gmund-Tegernsee musste am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr vorläufig gesperrt werden. Eine halbe Stunde später hatten die Bahn-Mitarbeiter den Baum soweit von den Schienen entfernt, dass der Zug nach Tegernsee zurücksetzen konnte. Um 18.43 Uhr, so protokollierte es der zuständige Betriebsleiter, wurde die Streckensperrung bereits aufgehoben. Anschließend habe man den regulären Zugverkehr wieder aufnehmen können. Bis sich der Andrang in Tegernsee aufgelöst hatte, ging aber noch einige Zeit ins Land. Den Ausklang dieses sonnigen Ausflugstages hatten sich die Fahrgäste vermutlich anders vorgestellt.

