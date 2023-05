E-Fahrzeug-Flotte kommt in Fahrt - Gemeinden Rottach-Egern und Gmund stimmen Zweckvereinbarung zu

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Den Anfang hat das E-Werk Tegernsee unter der Regie von Florian Appel schon 2020 mit einem E-Auto vor dem Unternehmenssitz gemacht. © Archiv tp

Das Carsharing-Modell „eSeeShare“ der Tegernseer Energiegesellschaft knüpft sein Netz. Vor dem Gmunder Rathaus steht demnächst ein Opel Mokka-e bereit, gleiches ist für Rottach-Egern angedacht. Beide Gemeinden haben jetzt einer Zweckvereinbarung mit der Stadt Tegernsee zugestimmt.

Tegernseer Tal – Noch feilt die Gemeinde Rottach-Egern an den Plänen für ihr neues Rathaus. Doch wenn der neue Verwaltungssitz fertig ist, soll dort auch ein Auto aus der „eSeeShare“-Flotte bereitstehen. Wie berichtet, hat die Tegernseer Energiegesellschaft (TEG) – Gesellschafter sind das städtische E-Werk Tegernsee und Energie Südbayern – das Verleih-Modell am 2. Mai mit fünf E-Fahrzeugen an den Start gebracht. Als Kooperationspartner ist die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) mit an Bord.

Die Idee: Die Mitarbeiter der TTT, aber auch die der Rathäuser, können die E-Autos für Dienstfahrten nutzen. Darüber hinaus stehen die Fahrzeuge aber auch privaten Nutzern zur Verfügung. Buchbar sind die E-Autos über die MOQO-App.

Talweites Modell gewünscht

Ein gutes Modell, findet Rottachs Bürgermeister Christian Köck (CSU): „So bleibt die Wertschöpfung in der Region.“ Einen Mangel an Anbietern von Verleih-Systemen gebe es übrigens nicht, berichtete Köck im Gemeinderat. „Wir bekommen fast wöchentlich Anfragen von privaten Anbietern.“ Er halte es aber für wichtig, ein talweit einheitliches Modell einzurichten. Anbieten würde sich ein Standort vor dem Rathaus, weil von dort aus die Betreuung des Angebots kein Problem sei. Josef Kaiser (CSU) hakte nach, ob die Gemeinde-Verwaltung jemanden für diese Aufgabe abstellen müsse. Köck verneinte: „Auf keinen Fall.“

Der Rottacher Gemeinderat stimmte der Zweckvereinbarung einhellig zu. Damit ist die Basis für die Schaffung eines neuen Ankerpunkts gelegt. Seine Realisierung ist allerdings noch nicht in Sicht.

Neuer Standort vor dem Gmunder Rathaus

Anders sieht die Sache in Gmund aus, wo der Gemeinderat sich am gleichen Abend mit der Zweckvereinbarung befasste und ebenfalls geschlossen zustimmte. Vor dem dortigen Rathaus wird demnächst ein Standort eingerichtet. Dazu ist die Erneuerung der bestehenden E-Ladestation nötig. Künftig können dort zwei Autos kostenpflichtig geladen werden, eines davon gehört zur eSeeShare-Flotte. Der Umbau kostet die Gemeinde Gmund nichts, die Finanzierung läuft über eSeeShare. Von Seiten der Gemeinde wird Rathaus-Mitarbeiterin Sophia Hollerauer eine Auge auf den Oppel Mokka-e haben, den eSeeShare dort abstellt. Um Reinigung und Service kümmert sich der Anbieter.

Gute Resonanz schon im ersten Monat

Insgesamt ist Florian Appel, als Vertriebsleiter des E-Werks Tegernsee auch für den E-Auto-Verleih zuständig, sehr zufrieden mit dem Verlauf des ersten Monats nach dem Start. Es seien bereits über 100 Fahrer angemeldet, die Fahrzeuge laufend unterwegs. Die Dauer der Buchungen variiere von einer Stunde bis zum ganzen Tag. „Auch Privatleute haben die Autos schon genutzt“, berichtet Appel.

In erster Linie sind es aber die Mitarbeiter des E-Werks und der TTT, die auf die Fahrzeuge zurückgreifen. Allein aus dem TTT-Team nutzten 40 Angestellte eSeeShare für Dienstfahrten, erklärt Appel. Die Idee sei, alle Rathäuser im Tal als Ankerkunden an Bord zu holen. „Das hat auch eine Vorbildfunktion“, findet Appel.

Technische Probleme in Bad Wiessee

In Bad Wiessee sollte am Parkplatz Seefreibad eigentlich schon ein Opel mit Elektroantrieb stehen. „Aber da hatten wir technische Probleme“, berichtet Appel. Nun werde der Wiesseer Standplatz wohl gleichzeitig mit dem Gmunder eingerichtet.

Gespräche gebe es mit allen Tal-Bürgermeistern, so Appel. Aus seiner Sicht sei das neue System eine gute Alternative zu den „Pool-Fahrzeugen“, die die Kommunen für Dienstfahrten bereithalten. Wenn die Leasing-Verträge ausliefen, biete sich ein Umstieg an. „Die einzige Einschränkung ist, dass man in Konkurrenz zu anderen Nutzern steht und seine Termine anders planen muss“, meint Appel. Dafür falle mit dem Verzicht auf ein immer verfügbares Fahrzeug aber auch ein ganzer Kostenblock weg.

Weitere Anker-Kunden gesucht

Appel wirbt zudem fortlaufend um Hotels und Kliniken als Anker-Kunden. Bislang ist nur die Kirinus Klinik im Alpenpark (Gemeinde Kreuth) dabei. Es sei Interesse da, erklärt Appel, aber den Schritt, tatsächlich ein Auto vor die Tür zu stellen, habe bis jetzt noch kein anderer Betreiber getan. Er ist davon überzeugt, dass sich dies ändern wird, wenn das Angebot bekannter und gefragter wird. Wie eSeeShare bei den Urlaubern ankommt, bleibt abzuwarten, wie Appel weiß: „Ich bin gespannt, wie es in den Pfingstferien läuft.“