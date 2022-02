Fastenprediger erneut zum Schweigen verdonnert: Diese Starkbierfeste fallen aus

Von: Sebastian Grauvogl, Gabi Werner

„Die Politiker haben Glück, dass sie damit einer scharfen Sense auskommen“: Nico Schifferer bekommt auch heuer keine Gelegenheit zum Politikerderblecken. Das Starkbierfest im Bräustüberl Tegernsee entfällt. © Thomas Plettenberg

Das Vorbild Nockherberg zieht im Landkreis Miesbach nicht: Hier finden auch heuer keine großen Starkbierfeste statt. Nicht nur die Fastenprediger sind traurig.

Landkreis – Das Schenkelklopfen auf den Stühlen, das Klirren der Maßkrüge über den Tischen und natürlich die schallenden Ohrfeigen, die von der Bühne auf die versammelte Politprominenz niedergehen: Nicht nur am Münchner Nockherberg hatte die Corona-Pandemie diese für die Starkbierzeit typische Geräuschkulisse zwei Jahre lang verstummen lassen. Auch die einschlägigen Feste samt Fastenpredigen im Landkreis Miesbach mussten eine Zwangspause einlegen. Während es auf dem Nockherberg nun Ende April wieder rund gehen soll (wohlgemerkt vor Publikum), müssen die Starkbierfans zwischen Schliersee und Tegernsee weiter stark sein.

Tegernseer Tal

Ob sich die lokale Polit-Prominenz darüber freut oder es bedauert, bleibt dahingestellt. Fest steht: Im Tegernseer Tal wird es auch heuer kein Starkbierfest mit Politiker-Derblecken geben. Die Pandemie hat die Planung einer solchen Veranstaltung sowohl im Tegernseer Bräustüberl als auch beim Gasthof Am Gasteig in Gmund zunichte gemacht. „Die Politiker haben Glück, dass sie damit einer scharfen Sense auskommen“, sagt Nico Schifferer augenzwinkernd.

In Vor-Corona-Zeiten hat sich Schifferer alljährlich die Mönchskutte übergezogen und als Bruder Barnabas beim traditionellen Tegernseer Starkbieranstich den Persönlichkeiten des Tals die Leviten gelesen. Dass er heuer zum dritten Mal in Folge zum Schweigen verdammt ist, bedauert der Fastenprediger zwar. „Das ist wirklich bitter.“ Zugleich zeigt er vollstes Verständnis dafür, dass die Veranstaltung heuer erneut nicht stattfinden kann. „Ein Starkbierfest lebt ja davon, dass es etwas zu feiern gibt – es ist eine lustige Veranstaltung mit Tiefgang und Bissigkeit.“ Und ein solches Fest passe eben nicht in diese Zeit. „Da müssen wir uns weiter in Geduld üben“, meint Schifferer, der natürlich gerne „die üblichen Verdächtigen“ derbleckt hätte. Vor allem den Wiesseer Bürgermeister Robert Kühn hätte er in seiner Fastenpredigt gerne einmal ins Visier genommen. Der ist ihm bisher aufgrund der coronabedingten Zwangspause ausgekommen.

Bräustüberl-Wirt Peter Hubert bestätigt auf Nachfrage lediglich, dass es heuer kein Starkbierfest im Bräustüberl geben werde. Näher dazu äußern wollte er sich aber nicht.

Schon frühzeitig abgesagt wurde das traditionelle Starkbierfest auch im Gasthof Am Gasteig in Gmund. „Wir haben das bereits im Januar entschieden“, erklärt Wirt Karl Köck auf Nachfrage. Die unklare Entwicklung in Sachen Corona und die nicht absehbaren Auflagen hätten jedwede Planungen vereitelt. „Mit 100 Leuten brauchst du das nicht zu machen“, meint Köck. Auch er bedauert es ausdrücklich, dass das Fest mit Fastenprediger Florian „Flickä“ Oberlechner zum wiederholten Male ausfallen muss. Immerhin habe die Veranstaltung eine lange Tradition und konnte – bis Corona – 30 Jahre lang ungehindert stattfinden. „Wir werden das aber nicht aus den Augen verlieren“, verspricht Köck. Sobald es die Pandemie zulasse, werde auch der Fastenprediger auf die Gmunder Bühne zurückkehren.

Oberlechner selbst hat aufgrund der frühzeitigen Entscheidung, heuer kein Starkbierfest in Gmund steigen zu lassen, zumindest keine Arbeit in den Sand gesetzt. Er habe zwar - wie üblich - das ganze Jahr über Stoff für ein mögliches Derblecken gesammelt. Die eigentliche Fastenpredigt entstehe aber erst mit dem Schreiben, erklärt Oberlechner. „Und damit hatte ich noch gar nicht richtig angefangen.“

Miesbach

Der Miesbacher Wassergeist (Nikolaus Ruml) hat ebenfalls noch nichts zu Papier gebracht, berichtet Bräuwirt-Chefin Hanni Huber. Und vorerst braucht er sich deshalb keinen Stress machen, denn mit seiner Premiere als Fastenredner in der Kreisstadt wird es heuer schon wieder nichts. Das Miesbacher Starkbierfest feiert bis auf Weiteres kein Comeback. „Mir persönlich ist es wohler, wenn wir auf Nummer sicher gehen“, sagt Huber, die auch dem Musikverein bereits abgesagt hat. Zumal sich im Bräuwirt-Saal aktuell noch die Corona-Teststation der Miesbacher Apotheken befindet. Abstrich statt Anstich lautet hier also weiterhin das Motto.

Schliersee

An Material nicht gemangelt hätte es Fastenprediger Xaver Terofal alias Wolfgang Ober für seinen Auftritt im Schlierseer Bauerntheater. Er bedaure die erneute Absage sehr, letztlich habe es aber keine Alternative gegeben, sagt Ober. Der Anblick der Fernsehübertragung on „Fastnacht in Franken“ habe ihm aber gezeigt, dass die Zeit noch nicht reif sei für solche Veranstaltungen. „Ohne Nähe und Geselligkeit springt der Stimmungsfunke nicht über“, ist Ober überzeugt. Prosten und Abstandsregeln würden sich einfach widersprechen. Auch Birgit Eham vom ausrichtenden Gasthof Terofal kann sich ein Starkbierfest ohne vollen Saal nicht vorstellen. Auch, weil sich die Veranstaltung nur dann umsatztechnisch rentieren würde. „Und das ist schon eine entscheidende Sache für uns als Wirte.“ Ober warnt aber die Schlierseer Lokalprominenz, sich voreilig in Sicherheit zu wiegen. „Alle Schandtaten bleiben bis ins nächste Jahr gespeichert.“

Immerhin einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es für alle Liebhaber des Derbleckens in Miesbach. Wie Bräuwirt-Chefin Huber verrät, könnte sie sich ein Bockbierfest nach der Münchner Wiesn im Herbst vorstellen. Gern auch mit ein paar markigen Sprüchen vom Wassergeist, der dann endlich seine ersehnte Premiere hätte.

