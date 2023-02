Ferienregion Tegernsee legt Daten für 2022 vor: Tourismus-Zahlen hinken noch hinterher

Niveau der Vor-Corona-Zeit noch nicht wieder erreicht

Von Gabi Werner schließen

Nach Corona hat sich der Tourismus am Tegernsee langsam wieder erholt. Zwar wurden die Zahlen der Vor-Corona-Jahre noch nicht wieder erreicht – dafür gibt es laut TTT-Chef Christian Kausch aber gute Gründe.

Tegernseer Tal – Die Pandemie hat es schwierig gemacht, Vergleiche zu ziehen. Auch das zurückliegende Tourismus-Jahr 2022 lässt sich nur bedingt ins Verhältnis setzen zum Vor-Corona-Jahr 2019. Denn immerhin galten bis zum Frühjahr des vergangenen Jahres noch Einschränkungen – Zugang zu Gastronomie und Beherbergung gab’s nur unter der 2G- oder später der 3G-Regel. „Die damit verbundene Unsicherheit hat sich bei vielen Gästen noch eine Zeit lang fortgesetzt“, gibt Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), zu bedenken.

Fast zehn Prozent weniger Übernachtungen als im Vor-Corona-Jahr 2019

Das Resultat war eine verringerte Nachfrage bei den Urlaubsgästen. Wie die nun vorgelegte Tourismus-Bilanz zeigt, sind die Übernachtungs- und Gästezahlen gegenüber den Krisen-Jahren 2020 und 2021 zwar gestiegen, hinken denen aus dem Jahr 2019 aber noch hinterher. Bei den Gästeankünften steht hier ein Minus von 12,23 Prozent, bei den Übernachtungen ein Rückgang von 9,67 Prozent.

Angespannte Personalsituation: Nicht alle Betriebe bieten ihr gesamtes Kontingent an

Neben der coronabedingten Verunsicherung der Gäste führt Stefanie Volz, Leiterin des Gäste- und Gastgeberservices bei der TTT, noch weitere Gründe für den Rückgang an. So habe es am Tegernsee einige Betriebe gegeben, „die aufgrund von Renovierungsarbeiten geschlossen hatten oder die aufgrund der angespannten Personalsituation nicht ihr gesamtes Kontingent zur Buchung angeboten haben“. Ein Teil der fehlenden Nächte könne somit auf eine geringere Gesamtbettenzahl zurückgeführt werden. Auch Geschäftsführer Kausch erläutert: „Bei unseren Betrieben hat sich viel geändert.“ Manche seien rausgefallen, andere neu hinzugekommen, wieder andere hätten saniert und würden nun ein neues Gäste-Klientel ansprechen. Kurzum: Die statistischen Grundlagen von 2019 und 2022 seien nicht mehr eins zu eins vergleichbar.

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Urlauber hat sich leicht erhöht

Dennoch geben die Daten Aufschluss darüber, wie sich die tatsächliche Situation in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Beispiel: Im Jahr 2019 kamen insgesamt 375.086 Gäste ins Tegernseer Tal, 2020 waren es 253.431, 2021 reisten 225.935 Urlauber an, im vergangenen Jahr waren es nach überstandener Corona-Krise immerhin 329.206. Bei den Übernachtungen ergibt sich folgendes Bild: 2019 wurden rund 1,55 Millionen Übernachtungen gezählt, 2020 waren es etwa 1,19 Millionen, 2021 kam man auf rund 1,14 Millionen und 2022 auf 1,40 Millionen Übernachtungen. „Positiv hervorzuheben ist eine leicht erhöhte Aufenthaltsdauer gegenüber dem Vergleichsjahr 2019“, sagt Volz. Sie stieg laut Statistik von 4,1 auf 4,3 Tage. Laut TTT ebenfalls erfreulich: Seit dem Sommer 2022 verzeichne die Ferienregion auch im Gruppenreise- und MICE-Bereich (Geschäftstourismus) wieder eine erhöhte Nachfrage.

Monat Dezember sticht in der Statistik negativ hervor

Betrachtet man die einzelnen Monate in der Vergleichsstatistik 2019 mit 2022, sticht übrigens der Dezember negativ hervor. Bei den Gästeankünften gab’s hier – möglicherweise bedingt durch Energiekrise und Inflation – zweimal ein dickes Minus: bei den Gästeankünften in Höhe von 19,20 Prozent, bei den Übernachtungen in Höhe von 18,69 Prozent. Mit Blick auf die Gesamtzahlen von 2022 betont Kausch: „Es geht uns nicht rein um die Stückzahl.“ Auch die Wertschätzung der Urlaubsgäste gegenüber der Premiumregion Tegernsee spiele eine entscheidende Rolle. Gegenüber vielen anderen Regionen herrscht hier ein höheres Preisniveau.

Bad Wiessee hat im talweiten Vergleich weiterhin die Nase vorne

Im touristischen Vergleich zwischen den einzelnen Tegernseer-Tal-Gemeinden hatte im vergangenen Jahr übrigens einmal mehr die Gemeinde Bad Wiessee die Nase vorn. 39 Prozent der Übernachtungen entfielen auf die Gemeinde am Westufer, gefolgt von Rottach-Egern (27 Prozent), Kreuth (15 Prozent), Tegernsee (14 Prozent) und Gmund (5 Prozent). Bei den Gästeankünften ergibt sich folgendes Bild: Bad Wiessee: 31 Prozent; Rottach-Egern: 28 Prozent; Tegernsee und Kreuth: jeweils 17 Prozent; Gmund: 7 Prozent.

Interessant auch ein Blick auf die Aufteilung je nach Betriebsart: Die meisten Übernachtungen registrierten 2022 demnach die Hotels mit 44 Prozent, gefolgt von Kliniken mit 20 Prozent und Ferienhäusern oder -wohnungen mit 19 Prozent. Die übrigen Übernachtungen entfielen auf Gasthöfe, Pensionen, Bauernhöfe (12 Prozent) sowie Jugendherberge, Hütten, Campingplatz und Schulungsheim (5 Prozent).

Positiver Ausblick: Corona-Thematik spielt nur noch untergeordnete Rolle

Zum Schluss gibt’s von der Tourismus GmbH einen positiven Ausblick: Für 2023 spiele bei den meisten Gästen die Corona-Thematik nurmehr eine „untergeordnete Rolle“, heißt es. Und: „Es ist eine spürbare Reiselust erkennbar.“

gab