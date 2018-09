Von Liebesgschichten, Scheidungen und großen Namen

Freunde, Schauspielkollegen und Weggefährten feierten am Mittwochabend im Ludwig-Thoma-Saal in Tegernsee 120 Jahre Tegernseer Volkstheater. Auf der Bühne: zwei prägende bayerische Volkstheatergrößen. Die Brüder Andreas Kern und Bernd Helfrich plauderten aus dem Eingemachten und gaben im Dialog Anekdoten der Theaterfamilien zum Besten.

Tegernsee – Mit Biertischen, Stühlen und einer Bar bestückt, hatte der Ludwig-Thoma-Saal eher Biergarten- als Theatersaalatmosphäre: rustikal, gemütlich, freundschaftlich. Das passte zum Festabend. Gekommen war das gesamte Ensemble inklusive der 15-köpfigen Krimidinner-Abteilung, die sonst im Münchner Zunfthaus auf der Bühne steht, viele Schauspielerkollegen, Freunde, Bürgermeister Johannes Hagn und Stadträte sowie als Stargast Bernd Helfrich vom Chiemgauer Volkstheater.

Helfrich trat als Reminiszenz an seine erste Rolle (als Schuhcremevertreter), die er 1960 als 15-Jähriger übernahm, an den Bühnenrand und rezitierte sie 58 Jahre später noch genauso aus dem Effeff wie damals. Für diese Einlage gab es ebenso Applaus wie für das Duo Zwoagschroa, bekannt von den „Brettl-Spitzen“ und Gewinner des Wettbewerbs „Jetzt sing i“, die nach jedem Akt zünftig aufspielten und sangen.

Gemeinsam ließen die Brüder mit Geschichten, die innerhalb der Familien von Generation zu Generation weitergegeben wurden, die Historie der Theaterfamilie Revue passieren: von der Gründung 1898 über das Tourneetheater und Fronttheater bis zu den Goldenen Jahren des Volkstheaters und darüber hinaus. Wie Puzzlestücke setzten die Brüder, zwischen denen ein Altersunterschied von 20 Jahren liegt, das Bild einer Familie zusammen, die engstens mit der Entwicklung des Theaters einherging.

Das Publikum erfuhr, dass O.H. Lindner drei Ehefrauen hatte, dass die Oma Lindner einst oben rechts im Gmunder Jagerhäusl lebte, während die Familie Kern in der Bernöcker-Siedlung ansässig war und dass der Gmunder Ernst Hayden die vielen Tourneen bis nach Mailand, Meran und Bozen managte.

Die Zuhörer kamen in den Genuss einer Dia-Show historischer Aufnahmen und eines Ausschnitts aus der TV-Aufzeichnung „Der Saisongockel“ von 1968. Sie erfuhren, wie Amsi Helfrich Lothar Kern quasi in die Arme fiel und sie sich auf den ersten Blick ineinander verliebten und wie diese Liebe und Ehe in einer „Schreckensnacht von Brixen“ ein Ende fand, sodass Amsi Kern – die Mutter der beiden Theaterbrüder – nach der Scheidung das Chiemgauer Volkstheater übernahm und Lothar Kern in Tegernsee blieb.

Die Zuschauer bekamen Einblick in den Alltag der Theaterspieler, die jede Woche ein neues Stück intus und inszeniert haben mussten und dabei auch für die praktischen und organisatorischen Dinge zuständig waren, wie etwa das Plakatieren: Anstatt an den Plakatwänden der Tourneestadt landeten einmal 200 Plakate im Fluss, die der Theaterchef dann auch noch vorbeischwimmen sah, was reichlich Ärger nach sich zog.

Einmal boykottierte das Ensemble den bekannten Autor Maximilian Vitus Ertl („Drei Eisbären“, „Thomas auf der Himmelsleiter“), der den Tegernseern viele Stücke auf den Leib geschrieben hatte, weil der im Interview vergaß, sie zu erwähnen. Innerhalb einer Woche ersetzten sie alle laufenden Vitus-Stücke durch die anderer Autoren. Die beiden Volkstheaterbrüder verneigten sich vor den verstorbenen Kollegen, mit denen man beim Tegernseer oder beim Chiemgauer Volkstheater auf der Bühne stand: große Namen wie Beppo Brem, Maxl Graf, Gerhard Lippert.

„Irgendwie sind wir auch heute noch eins“, waren sich die beiden Theaterleiter-Brüder einig. Auch darin, dass Theater ohne Leidenschaft und ohne eine Familie, die hinter einem steht, gar nicht ginge.