Feuerwehr Tegernsee rettet eingeschlossenes Kleinkind aus Auto

Scheibe eingeschlagen

Von Christina Jachert-Maier schließen

Bei Sommerhitze ein absoluter Notfall: Ein Kleinkind sitzt in einem verschlossenen Auto, das sich nicht öffnen lässt. So geschehen am Sonntag auf dem Neureuth-Parkplatz. Die verzweifelten Eltern alarmierten die Tegernseer Feuerwehr.

Tegernsee - „Keyless“ Funktionen moderner Autos sind bequem, haben aber ihre Tücken, wie die Feuerwehr Tegernsee in ihrem Einsatzbericht schildet. Am vergangenen Sonntag alarmierten verzweifelte Eltern um 11.37 Uhr die Retter, weil sie ihr Kleinkind versehentlich auf dem Neureuth-Parkplatz im Auto eingeschlossen hatten und das Fahrzeug nicht öffnen konnten.

Scheibe professionell eingeschlagen

Die angerückten Feuerwehrler fackelten nicht lange, sondern schlugen die Seitenscheibe des Autos ein und befreiten das Kind. Es war unverletzt, eine medizinische Betreuung durch den Rettungsdienst nicht erforderlich.

Die Eltern hatten sich das Einschlagen der Scheibe selbst nicht zugetraut: Sie fürchteten, Splitter der Scheibe könnten das Kind verletzen. Die Feuerwehr erledigte den Job professionell. Anschließend ersetzte sie die entfernte Scheibe mit Folie, sodass sich die Familie auf den Heimweg machen konnte. Vorher hatten die Eltern noch versucht, den ADAC um Hilfe zu bitten. Dies blieb dem Bericht der Feuerwehr zufolge jedoch ohne Erfolg.