Stadtrat fällt erneut Grundsatzbeschlusszum Feuerwehrhaus

Das Feuerwehrhaus, das den Altbau an der Hochfeldstraße ersetzen wird, beschäftigt wieder einmal den Stadtrat. Der muss eine Grundsatzentscheidung treffen.

Tegernsee – Das künftige Feuerwehrhaus, das den Altbau an der Hochfeldstraße ersetzen wird, beschäftigt wieder einmal den Tegernseer Stadtrat. Bei der nächsten Sitzung am Dienstag, 5. November, soll das Gremium eine Grundsatzentscheidung über die endgültige Kubatur des Gebäudes treffen. So sieht es die Tagesordnung vor. Fest steht bisher, dass es wohl ein L-förmiges Gebäude wird und dass auch Wohnungen darauf entstehen sollen. Die Münchner Architektin Claudia Schreiber hatte zuletzt im Juni verschiedene Modelle und innovative Ideen vorgestellt und dabei teilweise mit Klötzchen das Machbare aufgezeigt. Wegen der Flut an Vorschlägen war aber noch keine Entscheidung getroffen worden. Von Kosten von mindestens zehn Millionen Euro ist bisher die Rede.

Bei der Sitzung geht es auch um die Jahresrechnung der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) vom Jahr 2018. Zudem hat der Tourismusverband ATS einen Vorschlag für einen zertifizierten Stadtwanderweg erarbeitet, der bei der Sitzung vorgestellt wird. Auch die Sitzungstermine für das nächste Jahr werden festgelegt. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr und ist öffentlich.

gr