Dickens auf bayerisch: Ensemble zeigt herzergreifendes Weihnachts-Musical

Von: Alexandra Korimorth

Herzergreifend: Das Ensemble schlüpfte für „A Weihnachtsgschicht“ in 21 Rollen. Erzählt wird kindgerecht und kompakt die Läuterung des Isidor Krutsch (r.), dargestellt von Regisseur Andreas Kern. © Max Kalup

Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte ist allseits bekannt. Andreas Kern hat daraus für das Tegernseer Volkstheater ein herzergreifendes bayerisches Musical gemacht. Ideal, um Familien in Weihnachtsstimmung zu bringen, wie die Uraufführung zeigte.

Tegernsee – Auf kinderfreundliche eineinviertel Stunden hat Kern die Geschichte vom geizigen, hartherzigen, menschen- und weihnachtsfeindlichen Ebenezer Scrooge heruntergebrochen, den zu Heiligabend die Geister der vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Weihnacht mit seinen Taten konfrontieren. Nur, dass die Geschichte nicht länger im 19. Jahrhundert in London angesiedelt ist, sondern – das verraten die Kostüme – zur selben Zeit in einer bayerischen Stadt.

Hier heißt der Misanthrop Isidor Krutsch, sein Geschäftspartner Mahler statt Marley, sein Mitarbeiter Kleinwächter statt Cratchit und der kleine Tim wird zum kleinen Michl. Freilich tut auch Krutsch, fabelhaft dargestellt von Andreas Kern, Weihnachten als Humbug ab. Das Eingangslied „Heute ist ein besonderer Tag“, für das das Ensemble bei der Uraufführung am Samstag (3. Dezember) den ersten Zwischenapplaus verbuchen konnte, pariert Krutsch mit „Heute ist kein besonderer Tag, eben nur ein Arbeitstag.“ Er verhöhnt die, die für ein Waisenhaus sammeln und schikaniert seinen Angestellten.

Damit das für junge Zuschauer nicht ganz so furchterregend rüberkommt, bietet Kern in seiner Version „A Weihnachtsgschicht“ eine Erklärung, warum Krutsch so ein Fiesling ist: Er wurde ins Internat geschickt, wo er fern von Familie und Freunden aufwuchs. „Ob dein Leben eiert oder schwingt, wird vom Lebenskreisel bestimmt“, singen und tanzen dazu Felix Thörl als Kleinwächter und Tobi Bubanj als Krutsch-Neffe Konstantin. Da kamen zum Applaus erste Bravorufe.

Die setzten sich bei „Heilige Nacht“ fort, interpretiert von Christina Kern als friedensstiftender Geist der vergangenen Weihnacht, oder dem anrührenden Liebes-Duett „Hallo Liebling, geht es Dir gut?“ von Fanny Kern und Felix Thörl als Ehepaar Kleinwächter. Da heißt es: „Schau auf das, was zählt, nicht auf das, was fehlt. Wo so viel Glück ist wie hier, kann sich Unglück nicht halten.“ Die einfühlsamen Verse der Lieder stammen von Christina Kern, die Melodien von Felix Thörl und Stefan Delanof. Bei der Premiere begleitete Georg Hermansdorfer am Piano. Er wechselt sich mit Lukas Scheuer bei den vier weiteren Vorstellungen ab.

Das Spiel der zehnköpfigen Truppe, die in 21 Rollen schlüpft und mindestens zwölf Wechsel zwischen Szenen auf der Straße, im Kontor, in Krutschs Wohnung und in Kleinwächters ärmlichem Zuhause vollziehen muss, sitzt auf den Punkt – von den eingefrorenen Szenen bis hin zu dem kleinen Buben (Jonas Pill), der bei den Szenenwechseln über die Bühne huscht und dessen Geheimnis sich erst am Ende lüftet. Gelungen: Kerns Wandlung vom Despoten in Frack und Zylinder über den Zweifler in Schlafmütze bis hin zum spendablen Weihnachtsfreund. Die eindrucksvollste Szene, die die 110 Premierengäste schier zu Tränen rührte, war die Traumszene der künftigen Weihnacht, als der kleine Michl (Noah Mitter) gestorben war. Sein Fehlen und die Trauer waren so kompakt, dass es dem Publikum schier dem Atem verschlug.

Die Spannung fiel aber mit Krutschs Läuterung ab. Das Publikum lachte mit Andreas Kern, der „Frohe Weihnachten“ schmetterte und als Isidor Krutsch sein Herz, Familiensinn und die Freude am Schenken entdeckte. Das Ganze gipfelte im wunderschönen Lied „Geist der Weihnacht“. Da dieser in Jedermann stecken würde, so eine Textzeile, war das Publikum schon sehr versucht, einfach mitzusingen. Die meisten machten sich fröhlich gestimmt danach auf zum Adventszauber am See. Weil das Musical so kompakt und kindgerecht ist und die Vorstellungen alle günstig an den Adventswochenenden um 15 Uhr liegen, hat die Kombi aus Theater- und Adventsmarktbesuch fast schon Weihnachts-Tradition-Potenzial für Familien.

