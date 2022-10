19. Bergfilm-Festival am Tegernsee: Großer Preis der Stadt Tegernsee geht an Robert Schabus‘ Film „Alpenland“

Großer Applaus für Festival-Direktor Michael Pause (vorne) zum Abschluss. © THOMAS PLETTENBERG

Der Sieger des 19. Bergfilm-Festivals Tegernsee ist gekürt: Der mit 3000 Euro dotierte Große Preis der Stadt Tegernsee geht an Robert Schabus‘ Film „Alpenland“. Einmal mehr entführte das Festival die Zuschauer in geheimnisvolle Welten. Das Herz des Publikums eroberte eine scheue Schneeziege.

Tegernsee – Wie gelingt es einem Fotografen, sich vor den Augen einer scheuen Schneeziege so unsichtbar zu machen, dass sie ihm vor die Kamera geht? Und wie gelingt es ihm, sie auf seinem Bild inmitten der Schneelandschaft nahezu verschwinden zu lassen? Mathieu Le Lay zeigt es in „Yukon, un rêve blanc“.

Sein Film über den auf Winter und Kälte spezialisierten Tierfotografen Jérémie Villet begeisterte Jury wie Publikum des 19. Internationalen Bergfilm-Festivals Tegernsee gleichermaßen. Der Franzose wurde sowohl als bester Film der Kategorie Naturraum, als auch mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Mit dessen Präsentation endete die Schlussfeier im Barocksaal.

Den Nerv des Publikums getroffen

Oft sitze man während der Festivaltage in den Filmen und würde doch von Zweifeln ob der getroffenen Entscheidungen beschlichen, hatte Juror Stefan König vorausgeschickt. Bei Yukon war es eindeutig klar, dass das fünfköpfige Gremium von Bergfilmspezialisten, das die Festivalbeiträge intensiv betrachtet und ihre Preiswürdigkeit diskutiert hatte, auch den Nerv des Publikums traf. Das gilt auch für alle anderen Preisträger, und selbst wenn es zum Abschluss nur kleine Häppchen der Siegerfilme zu genießen gab, konnte man sich Königs Fazit nur anschließen: „Ich gehe bereichert raus.“

Intensiv und im besten Stil von Streitkultur hätten sie nach der Sichtung aller Filme eine überraschend kleine Schnittmenge ihrer Favoriten in den sieben Kategorien diskutiert, erklärte der Penzberger Autor und Bergfilm-Spezialist König zur Arbeit der Jury. An seiner Seite saßen die Schweizerin Thaïs Odermatt, selbst 2012 mit „Kurt und der Sessellift“ Preisträgerin in Tegernsee, die Innsbrucker Journalistin und Bergbuch-Autorin Stefanie Holzer, der bulgarische Filmwissenschaftler, Bergfilmfestorganisator und Gründer eines Festivals für Smartphone-Filme, Alexander Donev sowie der Valleyer Dokumentarfilmer Karsten Scheuren.

Viele Filme der leisen Töne

Dass die Jury „viele Filme der leisen Töne“ ausgewählt hat, gefiel Bürgermeister Johannes Hagn. Er dankte dem Gemeinderat für das großzügig bemessene Budget fürs Bergfilm-Festival und den Filmschaffenden, die mit ihren Werken ins Risiko gehen und dabei nicht wissen, ob ihre Werke später gezeigt werden. Mit der Auswahl der Jury sei er sehr glücklich. „Wir haben heute alle gewonnen“, so Hagn.

Ob ihm das Tegernseer Tal in den Sinn kam, als die Ausschnitte des Siegerfilms um den Großen Preis der Stadt Tegernsee gezeigt wurden? In „Alpenrand“ thematisiert der auf einem Bauernhof in Oberkärnten aufgewachsene Robert Schabus die Situation der rund 13 Millionen Menschen aus acht Ländern, die in den Alpen leben. Mit dem Absturz einer Kuh beim Viehtrieb über schmale Steige knallt der Film direkt in die Köpfe der Betrachter. Die Botschaft: Berge sind nicht nur Idylle. Was passiert mit lebenswichtigen Strukturen, wenn in französischen Skiresorts Hotels in Luxuswohnungen umgewandelt werden?

„Die Leute in den Orten stärken“

„Auf das, was die Einheimischen brauchen, wird zu wenig geschaut“, meint Schabus. Dies sei seine zentrale Erkenntnis aus den Filmarbeiten, die sich mit langer Recherche und den Schwierigkeiten durch Corona über vier Jahre gezogen hätten. Sein Fazit: „Man muss die Leute in den Orten stärken.“

Ein Thema, das sich durch den Abend zog. Es nahm das Publikum zu Hirten in der Mongolei mit, zu Nomaden in Kirgistan und einem wissbegierigen Mädchen in den Iran. Es will studieren, obwohl das nur für die Brüder in Frage käme.

Mit viel Applaus wurde die Grußbotschaft von Regisseurin Marjan Khosravi quittiert, die wie Wie Shengze aus China und Matthieu Le Lay von Dreharbeiten per Video grüßte. Persönlich nahm Nicolai Niessen den Preis in der Kategorie „Erlebnisraum Berg“ entgegen. Sein „Höhenrausch“ zeigt eindrücklich, aber auch unterhaltsam, dass Seilbahnen ihre Nutzer schnell in Höhen befördern, die für Normalsportler ein Problem sein können. Regisseur David Pichler gestand auf der Bühne andere Probleme ein: „Ich habe Höhenangst und war noch nie so weit oben.“

Schon zum Vormerken stellte Festival-Direktor Michael Pause den 18. bis 22. Oktober 2023 in den Raum. Dann feiert Tegernsee mit einem Jahr Corona-Verzögerung seine 20. Auflage.

Die Preisträger

Großer Preis der Stadt Tegernsee (Stadt Tegernsee): Alpenland von Robert Schabus; Otto-Guggenbichler-Preis für den besten Nachwuchsfilm (Familie Guggenbichler und Ambulantes Beinzentrum München): Royaye yek Asb - der Traum eines Pferdes von Marjan Khosravi; Bayern 2-Publikumspreis, gewählt vom Publikum des Festivals: Yukon, un réve blanc von Mathieu Le Lay; Preis für die bemerkenswerteste Kameraleistung (Rotary Club Tegernsee): Le grand marais von Clara Lacombe; Preis für den besonderen Film (Rotary Club Tegernsee): The Disappearance of Janusz Klarner von Franciszek Berbeka.

VON HEIDI SIEFERT