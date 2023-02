Tegernsee schnürt Investitionspaket - Finanzpolster bis 2024 aufgebraucht

Von: Gerti Reichl

Das neue Feuerwehrhaus an der Hochfeldstraße soll heuer fertig werden. 4,7 Millionen Euro sind heuer fällig, bei Gesamtkosten von rund 14,8 Millionen Euro. © Thomas Plettenberg

Die Rekordsumme von knapp 13,6 Millionen Euro leistet sich Tegernsee heuer für Investitionen. Noch bis 2024 kann die Stadt auf Rücklagen zurückgreifen, dann ist eine Kreditaufnahme nötig. So steht’s im Finanzplan, der zusammen mit dem Investitionspaket bis 2026 im Stadtrat einstimmig verabschiedet wurde.

Tegernsee – Punkt für Punkt ackerte Kämmerer Jürgen Mienert mit dem Stadtrat am Dienstagabend das Investitionspaket und den Finanzplan bis 2026 durch. Knapp 13,6 Millionen Euro kommen allein heuer zusammen. Was nicht gebraucht wird, steht dann als sogenannter Haushaltsrest im Folgejahr zur Verfügung – und genau das kommt der Finanzierung des Feuerwehrhauses zugute. Es ist das größte Projekt seit Langem und mit 14,8 Millionen Euro veranschlagt. 3 Millionen Euro stehen laut Mienert an besagten Haushaltsresten zur Verfügung, 4,7 Millionen Euro sind heuer noch fällig. 820 000 Euro fließen vom Staat wieder zurück an die Stadt. Auch sind weitere 400 000 Euro für die Wohnungen fällig, im Gegenzug plant Mienert mit einem Zuschuss über 580 000 Euro. Das Feuerwehrhaus wird heuer fertig, für den Abbau der Interimshalle und die Wiederherstellung des Schulhofs sind 150 000 Euro vorgesehen.

In die Wasserversorgung fließen allein heuer 808 000 Euro, dazu zählt auch die Herstellung eines Notverbunds mit dem Wasserversorgungsverein Egern (238 000 Euro). Ein Strukturkonzept, das ab 2024 umgesetzt werden soll, lässt sich die Stadt 6 Millionen Euro kosten, verteilt auf drei Jahre.

Tegernsee schnürt Investitionspaket: Auch neue Heizung fürs Rathaus ist dabei

Im Rathaus sind Investitionen für 442 000 Euro fällig, dazu zählt auch die Erneuerung der Gas-Heizung (220 000 Euro). Hier mit dem Novum Seewasser-Wärmepumpe zu planen, schließt Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) auf Nachfrage von Barbara Staudacher (Grüne) aus. Weitere 685 000 Euro steckt die Stadt auch 2024 ins Rathaus, etwa in den Umbau des Sitzungs- und Lesesaals und in die Erneuerung der EDV. Container für eine zusätzliche Kitagruppe bei der evangelischen Kirche schlagen mit 290 000 Euro zu Buche, für Spielplätze sind 50 000 Euro eingeplant.

In Straßensanierungen, die behindertengerechte Ausstattung von Bushaltestellen sowie das Anbringen von elektronischen Infotafeln steckt die Stadt heuer 610 000 Euro, weitere 400 000 Euro in den Folgejahren. Ausgaben über 150 000 Euro für die Pflasterung des Kalterer Platzes und den Kurgartenzugang hätte Marcus Staudacher (Grüne) gerne zurückgestellt, bis auch Klarheit über das Thema Hornparkplatz herrscht. Hier stehe ja ein Antrag im Raum und die Entwicklung eines Konzepts, so Staudacher, dessen Anregung zumindest protokolliert wurde.

Beschaffung für den Bauhof (213 000 Euro), neue Marktstände und Absperrbarrieren für die Seefeste (95 000 Euro), 281 000 Euro für Maßnahmen in städtischen Anlagen und die Gärtnerei stehen ebenso im Plan wie ein neuer Aufzug im Haus des Gastes, 75 000 Euro für Gaststätten auf der Neureuth , am Galaun und am Kiosk Point.

Investitions- und Finanzplan bis 2026: Tegernsee will mehrere Grundstücke kaufen

Gleich mehrere Grundstücke will die Stadt heuer erwerben, sie plant 4,3 Millionen Euro ein, weitere 2,2 Millionen Euro bis 2026. Der Posten für Modernisierung und energetische Sanierung der Wohngebäude wird um 100 000 Euro auf heuer 300 000 Euro und in den Folgejahren auf je 200 000 Euro aufgestockt, was Florian Kohler (BürgerListe) für wichtig und noch zu niedrig hielt. Angepackt wird der Umbau des Wohnhauses an der Karl-theodor-Straße 7, eine Million Euro sind eingeplant.

Mienert machte deutlich, dass heuer knapp 8,5 Millionen Euro und 2024 1,3 Millionen Euro aus der Rücklage entnommen werden. Dann ist das Finanzpolster weg. 2024 sei daher ein Kredit über 2 Millionen nötig. „Ob er tatsächlich benötigt wird, wird sich noch zeigen, wenn alle Investitionen wie geplant ausgeführt werden“, so Mienert im Nachgang. Die 100 000 Euro, die jährlich für die Eigenkapitalstärkung der Tegernseer Kur- und Verkehrsbetriebe (TKV) zum Bau von Parkplätzen zurückgelegt werden, seien zweckgebunden, so Mienert.

