Nimmermüder Eisheld vom Tegernsee: Florian Widmann dreht auch mit 90 noch seine Runden

Von: Gabi Werner

Dynamisch bewegt sich Florian Widmann noch immer über das Eis. Der 90-Jährige dreht regelmäßig in der Kunsteisarena seine Runden. © Thomas Plettenberg

Demnächst feiert Florian Widmann seinen 91. Geburtstag. Trotz seines stolzen Alters hat der ehemalige Eishockey-Crack aus Tegernsee seine Schlittschuhe noch nicht an den Nagel gehängt.

Tegernsee – Früher hat Florian Widmann aktiv Eishockey gespielt, galt lange Zeit als „Sunnyboy“ des Eislaufvereins Tegernsee. Zeitweise stand er für die höchste Liga auf dem Eis und hat sich als junger Stürmer verdient gemacht. Auch heute noch dreht der Tegernseer regelmäßig seine Runden in der Kunsteisarena an der Schießstätte. Dabei lasse er es „schee gmiatlich“ angehen, berichtet Widmann. Immerhin feiert „der Flori“, wie er von seinen Freunden genannt wird, im März seinen 91. Geburtstag.

Eishockey und Skifahren: Widmann war ein leidenschaftlicher Wintersportler

Die Leidenschaft für den Wintersport hat Widmann in jungen Jahren entwickelt. Neben dem Eishockey, für das es ihn zeitweise bis nach Hamburg verschlug, war der Tegernseer auch ein passionierter Skifahrer. Einmal in den 50er-Jahren, so berichtet der heute 90-Jährige, habe er sogar die Tegernseer Meisterschaft im Ski alpin für sich entschieden. Widmann belässt es aber nicht dabei, in Erinnerungen an eine Sportlerkarriere zu schwelgen. Die Skier hat er zwar längst beiseite gestellt, seine Schlittschuhe schnürt er aber auch heute noch in schöner Regelmäßigkeit: In der Kunsteisarena des EC Tegernsee geht er weiterhin seiner großen Leidenschaft nach. „Zehnmal“, schätzt Widmann, „war ich heuer schon droben“.

Als Ehrenmitglied des EC darf Widmann jederzeit aufs Eis

Der 90-Jährige geht gerne dann aufs Eis, wenn er die Arena für sich hat. Als Ehrenmitglied des Eissport-Clubs (EC) Tegernsee hat er jederzeit Zutritt zu der Sportstätte und kann dort unbehelligt seine Runden drehen. Hat er in seinem stolzen Alter keine Angst vor Stürzen? Passieren könne das schon, sagt Widmann. „Aber ich fahre ja nimmer so schnell.“

Früher war die Risikobereitschaft deutlich größer. Wie in der Chronik des EC Tegernsee nachzulesen ist, wurde Widmann zum „Eishelden von Tegernsee“, als er zum zweiten Mal den internationalen Pokal der DDR in Ostberlin gegen den DDR-Meister Weißwasser gewonnen hat „und mit einem stattlichen Kopfverband nach Tegernsee heimgekehrt ist“. Viele Jahre später war Widmann, der mit seiner Frau Irmgard und zwei Söhnen in einem Haus in der Rosenstraße lebt, auch der Erste, der in der nagelneuen Kunsteisarena des Vereins Schlittschuh gelaufen ist. „Die habe ich damals eingeweiht“, berichtet der einstige Eishockey-Crack nicht ohne Stolz.

Geradelt wird nur noch zuhause auf dem Hometrainer

Bis vergangenes Jahr konnte man Florian Widmann auch noch auf dem Fahrrad begegnen. Das Radeln hat er kürzlich allerdings an den Nagel gehängt – zumindest dort, wo die Gefahr eines Unfalls droht. Zuhause, auf dem Hometrainer, tritt der bald 91-Jährige nach wie vor in die Pedale.

