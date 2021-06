Forscher suchen unbekannte Insekten

Suttengebiet

In Bayern leben etwa 30 000 verschiedene Insekten. Hinzukommen Arten, die noch unbekannt sind. Um sie zu erfassen, haben Forscher im Kreis Miesbach Fallen aufgestellt. Vor allem das Suttengebiet ist für ihre Suche interessant.

Landkreis – Mit einem Hammer treibt Johannes Voith einen Pfahl in den Boden des Moores im Suttengebiet. Der Landschaftsökologe vom Bayerischen Artenschutzzentrum errichtet gerade eine sogenannte Malaise-Falle – ein Zelt aus schwarzem Netz, in dem sich ein Fanggefäß mit hochprozentigem Alkohol befindet. Die nach ihrem Erfinder René Malaise benannte Falle dient dazu, Insekten zu sammeln, um sie anschließend zu konservieren und zu bestimmen.

Insgesamt fünf Fallen stellt Voith im Kreis Miesbach auf, zwei nahe Bayrischzell, zwei an der Weißach bei Kreuth – und eine im Suttenfeuchtgebiet am Ufer der Rottach. Laut einer Mitteilung des Landratsamtes Miesbach bleiben sie bis Herbst stehen. Die Insekten, die Voith in die Falle gehen, werden nach Gruppen sortiert und von Experten untersucht. Anschließend kommen die Gen-Sequenzen in das Barcode of Life Data System (BOLD) – eine Datenbank in Kanada. Forscher weltweit sollen dann darauf zugreifen können.

Die Idee des Projekts, bei dem das zum Landesamt für Umwelt (LfU) gehörende Bayerische Artenschutzzentrum und die Zoologische Staatssammlung München zusammenarbeiten: Unbekannte Insektenarten aufzuspüren. Denn obwohl Forscher weltweit seit Jahrhunderten nach Insekten suchen, sind nicht alle Arten erfasst. Von Seiten des Landkreises ist Gebietsbetreuer Florian Bossert an dem Projekt beteiligt. Er legt im Rahmen des Tagfalter Monitorings Deutschland den Fokus auf seltene Tagfalter. Dazu hat er an den Fallen Beobachtungspunkte entlang einer geraden Linie eingerichtet. Alle zwei bis drei Wochen geht er die 200 bis 400 Meter langen Strecken ab – und notiert systematisch alle Tagfalter. Bossert hofft, dabei den Randringperlmuttfalter zu entdecken, der stark gefährdet ist. Außerdem den mittleren Perlmuttfalter, der vom Aussterben bedroht ist. Ihr Vorkommen sei in den vergangenen Jahren massiv zurückgegangen, sagt Bossert. Das Mangfallgebirge sei eines der letzten Vorkommen in Bayern. Das liege auch daran, dass Wiesen hier nur einmal jährlich und möglichst spät gemäht werden. Bossert ist deshalb dem Forstbetrieb Schliersee, den Weidepächtern und Almbauern dankbar.

Besonders interessant für die Wissenschaftler ist das Suttengebiet. „Es ist besonders artenreich und naturnah“, erklärt Voith. „In diesem strukturreichen Biotopkomplex liegen äußerst seltene Biotope auf engem Raum.“ Hochmoore, Niedermoore, Pfeifengraswiesen und Hochstaudenflure befinden sich hier.

Bereits im vergangenen Jahr wurden im Kreis Miesbach im Rahmen des Projekts Insekten gesammelt. Eine Auswertung liegt zwar noch nicht vor, doch gibt es laut Bossert Hinweise, dass dabei unbekannte Arten entdeckt wurden. Kein Wunder also, dass auch Theresa Schöpfer vom Landratsamt Miesbach beim Aufstellen der Fallen hilft. „Es ist faszinierend, die vielfältige Flora und Fauna des Suttengebiets kennenzulernen“, sagt die Forstwissenschaftlerin, die derzeit ein Wegekonzept für das Mangfallgebirge erarbeitet.

