Forstarbeiter holzen am Steilhang im Tegernseer Stadtwald rund 150 Bäume ab

Von: Alexandra Korimorth

Stellten die Maßnahme vor: Hans Feist vom Forst (l.) und Hans Staudacher. © Thomas Plettenberg

Geplant ist die Baumfällaktion im Tegernseer Stadtwald am Alpbachhang schon seit zwei Jahren. Gestern rückten die ersten Forstarbeiter an. Rund 150 Bäume sollen fallen.

Tegernsee – Geplant ist die Verkehrssicherungsmaßnahme, also die Baumfällaktion im Tegernseer Stadtwald am Alpbachhang schon seit zwei Jahren. Gestern rückten die ersten Forstarbeiter an. In den kommenden Wochen sollen am Steilhang etwa 150 Bäume fallen, die Hubschrauber dann abtransportieren.

Es ist eine gleichermaßen notwendige wie anspruchsvolle Maßnahme, die Hans Feist, Leiter des Forstreviers Tegernseer Tal und zuständig für den Tegernseer Stadtwald, sowie der Geschäftsleiter der Stadt Tegernsee, Hans Staudacher, gestern beim Ortstermin im Alpbachtal vorstellten. Entlang der Max-Josef-Straße und des Prinzenwegs sollen auf einer Länge von etwa 200 Metern – und damit einer Fläche von drei bis vier Hektar – Bäume aus dem Stadtwald entnommen werden, die Gefahr laufen, zu brechen. Denn sie könnten die Häuser der Anlieger oder gar ihre Bewohner gefährden.

Anwohnerin: „Unheimlich, wie die Riesenbäume sich gebogen und geknarzt haben“

Dabei handelt es sich um etwa 150 Buchen, Fichten und vereinzelt Eschen. Einige Fichten sind vom Borkenkäfer, einige Eschen vom Pilz „Falsches Weißes Stengelbecherchen“ befallen. „Die Aktion ist seit zwei Jahren in der Planung“, ließen die beiden Verantwortlichen wissen. Denn in den letzten Jahren seien immer wieder Kronen oder halbe Bäume abgebrochen, die angezeigt hätten, dass Gefahr in Verzug ist. Auch gab es kleinere Murenabgänge im oberen Bereich des Alpbachtals. Die Stürme der vergangenen Wochen taten ihr Übriges: „Das war schon ziemlich unheimlich, wie die Riesenbäume sich gebogen und geknarzt haben“, bestätigte eine Anwohnerin, die zufällig des Wegs kam und sich freudig erkundigte: „Geht es jetzt also los?“

Die Stadt Tegernsee hat die zehn Anlieger mit 30 Haushalten bereits alle informiert und den Zeitplan dargelegt. Hans Feist wiederholt: „Es handelt sich um eine seilgesicherte Fällung der Bäume im Fallbereich der Häuser, also am Waldsaum. Dieser ist etwa 30, 35 Meter tief.“ Auf Dauer soll er sich durch Sträucher wie Haselnuss, Holunder, Schlehe und kleinere Wildobstbäume abgestuft darstellen.

Dieser Tage werden erste Probefällungen stattfinden, um das Fallverhalten in dem anspruchsvollen und steilen Gelände ohne Forstwege zu testen. Während die kleineren und jüngeren stehen bleiben sollen, werden dann die größeren 100 bis 130 Jahre alten Bäume gefällt – und zwar in einer Stammhöhe von einem bis 1,50 Metern, damit der Wurzelstock noch lange zur weiteren Sicherung des Hangs gegen Erosion intakt bleibt. „Auch naturschutzfachlich ist die Maßnahme begrüßenswert und mit der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt abgesprochen“, sagt Feist und betont, dass die Aktion nichts mit Forstwirtschaft zu tun habe.

Hubschrauber transportieren Holz ab

Ein Teil der Buchenstämme sollen als Querlieger und Todholz im Wald verbleiben. Andere Stämme werden bis Anfang April dann so vorbereitet, dass sie von einem doppelmotorigen Hubschrauber einer aus der Schweiz stammenden, auf Fällarbeiten spezialisierten Firma aus dem Wald heraus und zum Ablageort in der Nähe des Neureuth Parkplatzes geflogen werden können. Dort sollen sie dann auf eine Länge von vier Meter zusammengeschnitten werden, um sie als Bauholz weiter zu vermarkten.

Für die Fällaktion hat die Stadt Tegernsee einen mittleren fünfstelligen Betrag bereit gestellt. Die Einnahmen für das Bauholz werden nicht einmal 20 Prozent davon decken können. „Anders als mit dem Hubschrauber bringen wir die Stämme nicht raus. Das wird eine aufsehenerregende Maßnahme“, sind sich die Verantwortlichen sicher. „Das wichtigste aber ist, dass der Wald erhalten bleibt. Wir verjüngen ihn, damit er langfristig seine Schutzfunktion erfüllen kann“, erklärte Staudacher.