Fünfköpfige Familie aus der Türkei in Tegernsee abgesetzt

Von: Gerti Reichl

Die Bundespolizei ermittelt gegen einen unbekannten Schleuser in Tegernsee. © Bundespolizei

Gegen unbekannte Schleuser ermittelt die Bundespolizei in Tegernsee, nachdem eine fünfköpfige Familie aus der Türkei am dortigen Bahnhof abgesetzt worden war.

Tegernsee / Rosenheim – Wie die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Rosenheim mitteilt, hat die Polizei Bad Wiessee am Sonntag (9. Oktober) am Tegernseer Bahnhof eine fünfköpfige Familie in Gewahrsam genommen. Bei den beiden Erwachsenen und ihren drei Kindern handelt es sich um türkische Migranten. Ausweise führten sie nicht mit. Nach ersten Erkenntnissen der eingeschalteten Bundespolizei in Rosenheim ist die Reise der fünf Personen wohl von einem Schleuser organisiert worden.

Schleuser setzt türkische Familie in Tegernsee ab: Sie hatten mehrere hundert Euro bezahlt

Allein für die letzte Pkw-Etappe von Italien nach Deutschland musste der Familienvater eigenen Angaben zufolge mehrere hundert Euro zahlen. Im Ortsbereich von Tegernsee hätte sie der Fahrer abgesetzt. Die Erwachsenen und die Kinder wurden von den Beamten zur zuständigen Bundespolizei-Dienststelle nach Rosenheim mitgenommen. Von dort aus konnten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Aufnahmestelle für Flüchtlinge zugeleitet werden. Die Ermittlungen wegen Einschleusens von Ausländern dauern an.

