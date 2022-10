Fuest: „Der Winter 2023/2024 wird noch viel schlimmer“

Von: Stephen Hank

Einen Ausblick auf die wirtschaftliche Lage gab Clemens Fuest bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsbeirats im Hotel Das Tegernsee. © Stefan Schweihofer

„Gassparen muss so eine Art Sport werden.“ Das sagte der Vorstand des ifo-Instituts, Clemens Fuest, bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsbeirats in Tegernsee.

Tegernsee – Am Horizont türmten sich die Wolken, im vergehenden Licht des Tages schickte die Sonne in einem fast dramatischen Kraftakt noch mal letzte Strahlen in den Tagungsraum des Hotels Das Tegernsee. „Diese fast Wagnerianische Stimmung passt zum Thema“, stellte Anton Stetter, zusammen mit Kornelia Kneissl Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats im Bezirk Oberland, fest. Er sollte Recht behalten. Die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Energiekrise standen an diesem Abend im Fokus, und Clemens Fuest dachte nicht daran, Entwarnung zu geben. „Dieser Winter wird kritisch“, sagte der Professor für Volkswirtschaftslehre und Vorstand des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in München. „Aber der Winter 2023/2024 wird noch viel schlimmer werden.“

„Schaffen die physische Knappheit von Gas mit Geld nicht aus der Welt“

Grund sei die Mangellage beim Gas. In diesem Jahr habe Russland immerhin bis August geliefert, diese Quelle sei nun versiegt. Der Einstieg in andere Energieformen dauere, Gas stehe nicht auf Abruf in beliebiger Menge zur Verfügung. Von der Gaspreisbremse profitierten daher nur die Produzenten. „Wir schaffen die physische Knappheit von Gas mit Geld nicht aus der Welt“, sagte der 54-Jährige. „Dadurch steigt nur der Preis.“

Wie also umgehen mit der begrenzten Menge? Letztlich müsse man jetzt die Nachfrage reduzieren, so Fuest, „und das müssen wir über die Preise tun“. Die hohen Preise müssten schnell bei den Verbrauchern ankommen. Sozial sei das freilich nicht. „Preise nehmen keine Rücksicht auf menschliche Schicksale“, stellte der Ökonom fest.

Altverträge handelbar machen

Besser wäre es deshalb, Sparanreize zu setzen. Fuest sprach sich dafür aus, Altverträge handelbar zu machen. „Wer Gas günstig eingekauft hat und es nicht verbraucht, soll es verkaufen dürfen“, schlug er vor. Noch fehlten etwas die Fantasie und Kreativität. Die aber brauche es, damit die Leute „Spaß am Gassparen“ bekommen, „Es muss so eine Art Sport werden“, sagte er.

Fuest mahnte, das Thema Einsparung ernst zu nehmen. Das betreffe ganz Europa. Sollte der November, wie von Meteorologen vorhergesagt, warm werden, könnte das Land gut über den Winter kommen. Wenn nicht, gerate man in eine Mangellage, die in eine Zuteilung von Gas und die Abschaltung von Teilen der Industrie münde – mit weiteren negativen Folgen für die Konjunktur.

„Meine Analyse ist ziemlich optimistisch“

Rezession und Inflation – diese Schlagworte fielen häufig an diesem Abend. So oft und so nachdrücklich, dass sich mancher Zuhörer später in der Diskussion wünschte, Fuest möge ein wenig mehr Zuversicht verbreiten. „Es ist eine harte Analyse der Fakten“, stellte er mit Blick auf die zu erwartende wirtschaftliche Entwicklung bis 2024 fest – und fügte trocken an: „Meine Analyse ist ziemlich optimistisch.“

Nie wieder in Abhängigkeit von Russland geraten

Prognosen könnten sich freilich kurzfristig in die eine oder andere Richtung verändern, und Deutschland stehe nicht vor dem Aus. „Das Wachstum wird geringer, wir erleben aber keinen Niedergang“, beruhigte Fuest. Das Land müsse seine Energie- und Außenhandelspolitik aber überdenken. „Die energieintensive Industrie muss wissen, ob sie hier noch eine Zukunft hat“, sagte er. Und was den Außenhandel betrifft, dürfe es Deutschland mit seinen Ansprüchen an die Integrität von Partnern nicht übertreiben: „Ich bin ein großer Freund europäischer Werte, aber wir haben nicht die Macht, sie weltweit umzusetzen.“ Irgendwann sei selbst ein Energiehandel mit Russland wieder denkbar. „Wir dürfen nur nicht wieder“, so Fuest, „in eine kritische Abhängigkeit geraten.“

