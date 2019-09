Auf einer Baustelle in Tegernsee hat ein Bagger eine Gasleitung abgerissen. Eine größere Menge Gas trat unkontrolliert aus. Die Arbeiter alarmierten die Feuerwehr.

Tegernsee - Auf der Baustelle des Klinikprojekts in Tegernsee ist aus einem Leck unkontrolliert Gas ausgetreten. Ein Bagger hatte eine Gasleitung abgerissen. Die Arbeiter alarmierten die Feuerwehr.

Gasleck in Tegernsee! Bagger reist Leitung ab - Feuerwehr im Einsatz

Der Unfall geschah kurz nach 11 Uhr bei den Tiefbauarbeiten auf der Baustelle des Klinikprojekts in der Perronstraße. Wie die Freiwillige Feuerwehr Tegernsee meldet, riss ein Bagger eine Gasleitung ab. Aus dieser trat „eine größere Menge Erdgas unkontrolliert ins Freie“, heißt es in der Meldung.

Die Bauarbeiter hatten Glück im Unglück: Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Tegernsee fuhr auf einer Besorgungsfahrt zufällig an der Baustelle vorbei. Die Bauarbeiter hielten das Fahrzeug an und berichteten von dem Unfall, woraufhin das Fahrzeug die Leitstelle anrief. Von dort ging die Nachricht weiter an die Feuerwehr Tegernsee und das Gasunternehmen.

Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus. Sie räumte den Baustellenbereich und stellte den Brandschutz sicher. Mitarbeiter des Gasversorgungsunternehmens sperrten die betroffene Gasleitung ab. Bereits nach wenigen Minuten gaben Messungen mit Gasmessgeräten Entwarnung: Die Konzentration des Gases in der Luft war unter die Mindestmenge gefallen, die für eine Zündung nötig war - Entwarnung. Die Arbeiten auf der Baustelle wurden daraufhin fortgesetzt.

Die Feuerwehr Tegernsee war mit drei Fahrzeuge und 14 Mann im Einsatz, die Energie Südbayern mit einem Fahrzeug und zwei Personen.

