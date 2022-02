Seehotel Luitpold freut sich über Ende der Corona-Sperrstunde

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Kann Hausgäste und Einheimische nun wieder länger bewirten: Lukas Fleischmann, Assistent der Geschäftsführung des Seehotels Luitpold, hinterm Tresen. © Thomas Plettenberg

Aufatmen im Seehotel Luitpold: Mit dem Wegfall der 22-Uhr-Sperrstunde startet im Restaurant samt Bar ab sofort wieder der reguläre Betrieb mit Schankschluss gegen Mitternacht oder auch später.

Tegernsee - „Wir freuen uns, endlich wieder normal öffnen zu dürfen“, sagt Lukas Fleischmann, Assistent der Geschäftsführung. Gerade an der auch bei Einheimischen beliebten Cocktail-Bar des Wellness- und Tagungshotels geht es erst ab 21 Uhr so richtig los.

„Die Bar war voll, die Stimmung super, und dann mussten wir den Leuten sagen, dass sie gehen müssen“, sagt Fleischmann, „das hat keinen Spaß gemacht.“

Als Gastgeber tat es ihm leid, dass zum Beispiel Tagungsgäste keine Möglichkeit hatten, am Ende eines Seminars noch etwas trinken zu gehen. „Bei ihnen besteht oft der Wunsch, den Tag ausklingen zu lassen. Es war unangenehm, ihnen nichts bieten zu können“, sagt Fleischmann. „Sie waren gezwungen, aufs Zimmer zu gehen.“

Ähnlich erging es jenen, die sich im Restaurant des Seehotels Tapas und ein Steak schmecken lassen wollten. „Wir haben öfter Gäste, die erst gegen 21 Uhr zum Essen kommen. Die wollen in Ruhe zwei bis drei Gänge genießen.“

Ab sofort kehrt in das Restaurant mit angegliederter Bar das Savoir-Vivre zurück: „Bei uns mischen sich die Locals mit Hausgästen, wir sind bekannt für gute Cocktails“, sagt Fleischmann. „Es ist schön, dass wir das jetzt wieder zelebrieren können.“

Die Personalplanung ist unproblematisch: „Erst vor ein paar Tagen hat unser neuer Barchef angefangen. Das ergibt sich gerade alles ganz wunderbar“, sagt Fleischmann.

Auch im Gasthaus Baumann in Otterfingherrscht Erleichterung über den Wegfall der Sperrstunde. Auch in der Osteria Himmisepp in Miesbach freut man sich über die Lockerung.

