„Gasversorgung sollte gesichert sein“

Von: Gerti Reichl

Rund 2400 Haushalte werden aktuell im Tal mit Erdgas versorgt. Die Tegernseer Erdgasversorgungsgesellschaft (TEG) hat die aktuelle Lage im Blick und auch schon einen Krisenstab eingerichtet.

Tegernsee - Die aktuelle Debatte ums Erdgas und das Ausrufen der zweiten Stufe des „Notfallplan Gas“ durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz treibt auch die Kunden im Tegernseer Tal um. 2400 Haushalte werden aktuell hier mit Erdgas versorgt, berichtet Michael Schneider, Technischer Geschäftsführer der Tegernseer Erdgasversorgungsgesellschaft mbH & Co.

Das ist die TEG

Das Unternehmen wurde 1988 gegründet – mit zwei zu je 50 Prozent beteiligten Gesellschafterinnen: der E-Werk Tegernsee Carl Miller KG sowie der Energie Südbayern GmbH. Bereits im Gründungsjahr erfolgte der Bau einer Seeleitung durch den Tegernsee und der Aufbau der Erdgasversorgung in Tegernsee, Rottach-Egern und Bad Wiessee. 1992 folgte der Aufbau der Erdgasversorgung in Kreuth. 2003 entstand eine 6,8 Kilometer lange Gasleitung nach Wildbad Kreuth, zur Erhöhung der Versorgungssicherheit wurde 2010 eine Erdgasleitung auf der Westseite des Tegernsees nach Bad Wiessee und der Ringschluss um den Tegernsee geschaffen. Im gleichen Jahr verzeichnete die TEG einen überproportionalen Kundenzuwachs – wohl aufgrund von Umstellungswünschen vieler Einwohner von Öl auf Erdgas und des Angebots von Biogas. „Die Versorgungssicherheit, ökologische Vorteile gegenüber dem Öl sowie günstigere Preise verschafften uns Vorteile“, sagt Schneider im Rückblick. „Damit haben wir gepunktet.“

Erdgasversorgung am Tegernsee: Leitfaden wurde mit Planspielen schon durchexerziert

Wie wirkt sich die aktuelle Situation auf die Kunden aus? Welche Vorkehrungen werden getroffen für den Fall, dass kein Gas mehr aus Russland fließt? Grundsätzlich, so Michael Schneider, befinde sich die TEG laufend im engen Austausch mit Politik und Bundesnetzagentur sowie Vertretern von Behörden und Verbänden über die aktuelle und „sehr dynamische Lage“. Es sei ein Krisenstab eingerichtet und auch ein Leitfaden für das weitere Vorgehen erstellt worden. „Und den haben wir mit Planspielen bereits durchexerziert haben“, so Schneider.

Grundsätzlich unterscheide auch die TEG zwischen „geschützten“ und „nicht-geschützten“ Kunden. Haushaltskunden zählen dabei zu den „geschützten“ Kunden, so Schneider, die Industrie zu „nicht geschützten Kunden“. Die Haushalte, und das seien über 90 Prozent der Kunden im Tegernseer Tal, würden als Letzte vom Netz gehen, sollte sich das Szenario tatsächlich zuspitzen. Insgesamt, so informiert die TEG auch auf ihrer Homepage, sehe das Bundeswirtschaftsministerium die Versorgungssicherheit zwar aktuell als kritisch, aber gewährleistet an. Ausfallende Mengen könnten noch am Markt beschafft werden, wenn auch zu höheren Preisen.

So kommt Gas ins Tal

Wie Michael Schneider erklärt, befördere ein Fernleitungsnetz von Holzkirchen kommend das Erdgas zu einer zentralen Einspeisestelle bei Gmund. Hier zweige eine Leitung nach Bad Wiessee ab und von dort durch den See nach Tegernsee und weiter nach Rottach-Egern. „Wir beziehen natürlich nicht nur russisches Gas“, erklärt Schneider. Auch mit norwegischem, belgischem oder österreichischem Gas würden die Lager gefüllt, von denen sich das nächste etwa in Wolfersberg bei Oberpframmern (Kreis Ebersberg) befinde. Schneider verweist darauf, dass die TEG aktuell „vergleichsweise moderate Preise“ habe. Schneider begründet das damit, dass sich das Unternehmen langfristig eingedeckt und Verträge geschlossen habe.

Was die Kommunikation mit den Kunden betreffe, so seien die beim E-Werk-Tegernsee ansässigen TEG-Mitarbeiter dafür zuständig, Anfragen zu bearbeitet, die es aktuell natürlich gebe. „Wir haben aber darauf verzichtet, die Kunden anzuschreiben“, sagt Schneider. „Die Gemengelage ändert sich ja ständig.“ Was die Betreuung der Großkunden betrifft, so befinde man sich regelmäßig im Gespräch. Bei ihnen habe man bereits Daten abgefragt, um künftige Szenarien richtig einschätzen und entsprechend reagieren zu können.

Die persönliche Einschätzung und Botschaft des Technischen Geschäftsführers für die nahe Zukunft lautet so: „Nach vernünftigem Ermessen sollte die Versorgung der Haushalte eigentlich gesichert sein.“

Auf ihrer Homepage appelliert die TEG dennoch an alle Verbraucher, „Energie einzusparen, damit wir es schaffen, die Gasspeicher für den nächsten Winter ausreichend zu füllen.“

