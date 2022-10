Die Kümmerer sind wichtiger denn je

Von: Alexandra Korimorth

Gemeinsam für den Erhalt der Bergwelt: (v.l.) Ulrike Küster, Johann Gaar (Untere Naturschutzbehörde), die Gebietsbetreuer Florian Bossert und Theresa Schöpfer, Nicolas Gareis (Projektmanager Besucherlenkung am Umweltministerium) und Heinz Stellwag (Regierung von Oberbayern). © thomas Plettenberg

Zehn Jahre Gebietsbetreuung im Mangfallgebirge und 20 Jahre in Bayern. Das wurde nun in Tegernsee gefeiert. Klar wurde: Der Schutz der Bergwelt ist ein Gemeinschaftswerk.

Tegernsee – Rund 60 Gäste waren ins Schalthaus gekommen und 20 hatten sich online zugeschaltet, um sich über die Arbeit der Gebietsbetreuer allgemein, mehr aber noch über den Zustand der Bergwelt zwischen Achenpass und Fischbachbach zu informieren. 320 Quadratkilometer umfasst das Mangfallgebirge, das durch den Klimawandel, aber auch durch die rapide gestiegene Zahl der Ausflügler immer mehr unter Druck gerät. Neben dem Freizeitverhalten seien es auch Ignoranz oder schlicht Unwissenheit, wie man sich im alpinen Raum benimmt, die ein Regulieren und Bildungsarbeit notwendig machten. Daran erinnerte Bürgermeister Johannes Hagn. Er lobte nicht nur das Projekt an sich, sondern auch die „richtige Entscheidung des Landkreises und Bezirks, noch eine zweite Gebietsbetreuerstelle zu finanzieren“. 75 Prozent bezahlt der Naturschutzfond, 20 Prozent der Landkreis, fünf Prozent der Bezirk. Die stellvertretende Landrätin Ulrike Küster stellte die zweite Gebietsbetreuerin für das Mangfallgebirge, Theresa Schöpfer, vor. Diese steht seit August Florian Bossert zur Seite.

Artenvielfalt in den Bergen ist nur mit Regulieren und Aufklären zu erhalten

Nachdem der Gebietsbetreuer-Verantwortliche der Regierung von Oberbayern, Heinz Stellwag, über die Aufgaben der Gebietsbetreuer in den insgesamt 60 Gebieten informiert hatte, ließ Johannes Gaar von der Unteren Naturschutzbehörde die Historie Revue passieren. Bossert, der 2019 Marco Müller ablöste, präsentierte im weiteren Verlauf des dreieinhalbstündigen Abends zusammen mit Schöpfer seine Arbeit. Mit Fotos, Grafiken und einem Film wurde beispielsweise das Rauhfußhühnerprojekt vorgestellt: Haselhuhn, Auerhuhn, Birkhuhn und manchmal auch das Alpenschneehuhn sind zwischen Kreuth und Bayrischzell zuhause und müssen geschützt werden. Das Monitoring zig anderer Vogel-, Insekten- und Pflanzenarten sowie Forschung, Umweltbildung und Vernetzung mit den anderen Akteuren am Berg seien weitere Aufgaben.

Austausch und Zusammenarbeit zwischen verschiedensten Organisationen

Darüber, wie eng sie insbesondere bei der Besucherlenkung und -information mit den Naturschutz-Rangern des Landkreises, der Regionalentwicklung Oberland (REO) und dem Deutschen Alpenverein zusammenarbeiten, gaben Ranger Alexander Römer, REO-Projektleiter Thorsten Schär und Roman Ossner vom DAV in einer Podiumsdiskussion Auskunft. Auch Jörg Meyer von den Bayerischen Staatsforsten in Schliersee berichtete von gemeinsamen Projekten, aber auch von gemeinsamen Problemen. Zum Beispiel von der Zunahme des Klettertourismus, durch den wilde Routen durch Greifvogelgebiete entstünden. Kreisbäuerin Brigitta Regauer berichtete davon, dass sie schon öfter einen Hilferuf in Richtung der Bergwelt-Allianz abgesetzt hätte, wenn ihre Alm an der Südseite der Rotwand von Bergtouristen überrannt wurde. Bis 2010 seien bis zu 1320 Wanderer am Tag gekommen, jetzt seien es bis zu 3000 Leute, die nicht alle auf gekennzeichneten Wegen blieben und die Weidetiere in Ruhe ließen.

Gelungenes Beispiel an der Unteren Firstalm

Mathias Fischer vom Landschaftspflegeverband berichtete, wie sehr die Almen wegen des Personal- und des daraus folgenden Viehschwunds drohen zuzuwachsen – sehr zum Schaden der Artenvielfalt. Mit Ziegen würde man es aber schaffen, die Stockeralm im Spitzinggebiet offen zu halten. Oder aber mit Muskelkraft und viel Engagement. Davon berichtete unter Applaus Landwirt Leonhard Markhauser, der es mit seiner Familie geschafft hat, an einem Steilhang bei der Unteren Firstalm eine einmalige Fläche von botanischem und Insektenreichtum zu schaffen. Hier hat der Storchschnabelbläuling (Falter), der anderswo ausgestorben ist, einen Lebensraum. Gemeinsam mit Markhauser hofft Bossert, das sich jemand findet, der den früher so vielfältig blühenden Freudenreichhang ebenso engagiert betreut.

Das Mangfallgebirge: Lebensräume so vielfältig wie zwischen Tegernsee und Südschweden

Eine Dia-Show mit Fotos von all den Tieren und Pflanzen, die im Mangfallgebirge zuhause sind – von Murmeltieren und Steinadlern bis hin zu Alpenrose und Läusekraut und Hufeisenklee bildete den Abschluss des Abends mit dem Hinweis, dass das Mangfallgebirge so viele unterschiedliche Lebensräume umfasst, wie man sie zwischen Tegernsee und Südschweden findet.