Gebirgsschützen aus dem Kreis Miesbach reisen zur Trauerfeier für Benedikt XVI. nach Rom

Von: Gabi Werner

Zahlreiche Gebirgsschützen aus dem Landkreis, hier beim Gedenken an die Sendlinger Mordweihnacht, reisen zur Trauerfeier für Benedikt XVI. nach Rom. © Thomas Plettenberg

Rund 200 bayerische Gebirgsschützen nehmen an der Trauerfeier für Benedikt XVI. in Rom teil. Allein die Tegernseer Kompanie entsendet 50 Mitglieder. Hier war der emeritierte Papst Ehrenmitglied.

Tegernsee/Landkreis – Zu den bayerischen Gebirgsschützen pflegte der emeritierte Papst Benedikt XVI. eine enge Beziehung. Bei der Tegernseer Kompanie war der an Silvester Verstorbene sogar mehr als 20 Jahre lang Ehrenmitglied. „Es ist uns daher eine Selbstverständlichkeit, dass wir ihm die letzte Ehre erweisen“, sagt Hauptmann Florian Baier. Mit einer Reihe Kompaniemitgliedern, Marketenderinnen und dem Trommlerzug – insgesamt etwa 50 Personen – wird die Kompanie daher am Mittwoch (4. Januar) in den frühen Morgenstunden per Bus nach Rom aufbrechen, um tags darauf an der Trauerfeier für den früheren Papst teilzunehmen. Möglicherweise, so Baier, werde man am Mittwochabend sogar die Gelegenheit haben, im Petersdom von Benedikt XVI. Abschied zu nehmen – dort ist bis zur Beisetzung sein Leichnam aufgebahrt. An Heiligdreikönig tritt die Tegernseer Kompanie dann wieder ihre Heimreise an.

Gebirgsschützen reisen ohne Waffen zur Trauerfeier nach Rom

Insgesamt werden es laut der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) um die 200 bayerische Gebirgsschützen sein, die neben hochrangigen Politikern aus aller Welt bei dem Requiem dabei sein werden. Ihre Waffen haben die Gebirgsschützen dabei nicht im Gepäck – dafür wäre schon Wochen vorher eine Genehmigung durch den italienischen Staat notwendig gewesen. „Das wollen wir auch gar nicht. Was tun wir bei einem Trauergottesdienst mit Waffen?“, sagte der Vorsitzende des Bunds Bayerischer Gebirgsschützen-Kompanien, Martin Haberfellner, gegenüber der Agentur KNA.

Auch rund 30 Schützen aus dem Mangfall-Leitzach-Gau nehmen an Totenmesse teil

Neben den Tegernseer Gebirgsschützen, die zu diesem besonderen Anlass in Kompaniestärke ausrücken, werden auch weitere Gebirgsschützen aus dem Landkreis Miesbach zur Trauerfeier in die italienische Hauptstadt reisen. Etwa 30 Mitglieder aus den unterschiedlichen Kompanien des Mangfall-Leitzach-Gaus werden – so Stand gestern Nachmittag – am Donnerstag bei der Totenmesse auf dem Petersplatz dem einstigen Papst die letzte Ehre erweisen.

Dass sich trotz der kurzen Vorlaufzeit von nur zwei Tagen so viele Mitglieder gemeldet hätten, um an der Trauerfeier teilzunehmen, freue ihn, sagt Gauhauptmann Martin Beilhack. Das zeige deutlich, wie groß die Verbundenheit der Gebirgsschützen zu Benedikt XVI. sei.

