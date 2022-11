Gegen „Sauriassl“ und „Beton-Oligarchen“

Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) feierte 50-jähriges Bestehen

Mit Mitgliedern, Freunden, Förderern und Ehrengästen hat die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) im Tegernseer Barocksaal ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Hans Well und seine Wellbappn bereicherten den kurzweiligen Abend mit bissigem Musikkabarett – natürlich auch zum Sorgenthema Nummer eins der SGT: der Saurüsselalm.

Tegernsee – „Die Schutzgemeinschaft hat nicht nur Freunde, aber sie ist nicht zu übersehen.“ Was der Gmunder Ehrenbürger Beni Eisenburg (87), einer der Gründerväter der SGT, bei der 50-Jahr-Feier im Tegernseer Barocksaal in seinem Rückblick formulierte, galt in den Anfangsjahren und gilt auch heute. Überall, wo der Verlust von Natur, Landschaft und Identität droht, übt die SGT lautstark Kritik – und unterstützt sogar Klagen vor Gericht, wie der aktuelle Streit um die Saurüsselalm zeigt.

Schutzgemeinschaft feiert 50-jähriges Bestehen: „Wir miassn uns zammdoa“ lautete schon am Anfang die Devise

„Wir miassn uns zammdoa“, habe die Devise gelautet, als in den 1960er- und 1970er-Jahren „Baukräne wie Schwammerl aus dem Boden schossen“. Einige aufrechte Talbürger um den Rottacher Otto Weckerlein taten sich also zusammen und luden am 18. März 1972 in den Tegernseer Ludwig-Thoma-Saal zur ersten Versammlung. Der Saal sei brechend voll und auf der Gründungsurkunde das Ziel zu lesen gewesen: „Von der schönen Landschaft zu retten, was noch zu retten ist“. Einiges habe die Schutzgemeinschaft retten können, und einiges werde noch zu retten sein, „damit d’Hoamat Hoamat bleibt“, hoffte Eisenburg.

Angela Brogsitter-Finck (79), die seit 2006 unermüdlich an vorderster Front kämpft, freute sich über den vollen Saal und begrüßte die wichtigsten Gäste – angefangen von den Talbürgermeistern Robert Kühn, Alfons Besel und Josef Bierschneider über ihre Freunde, etwa vom Verein zum Schutz der Bergwelt, bis hin zu Vertretern von Denkmal-, Landschafts- und Tierschutz. Anton Grafwallner, den langjährigen Behindertenbeauftragten des Landkreises, konnte sie nur im Geiste grüßen: Weil der Behinderten-Aufzug im Gymnasium nicht funktionierte, hatte er wieder den Heimweg antreten müssen.

SGT-Jubiläum: Mahnende Worte der Vorsitzenden

Brogsitter-Finck erinnerte an wichtige Erfolge – angefangen vom verhinderten Bau eines Gymnasiums bei Seeglas, was zur Sanierung in Tegernsee führte und „ein lohnender Beweis ist, wie alte Substanz durchaus wieder mit Leben gefüllt werden kann“. Ihre Freude darüber, dass Kaltenbrunn nach langem Kampf vor Gericht in Schönheit erhalten geblieben sei, quittierten die Festgäste mit Applaus. Sie wolle nicht über alles berichten, womit sich die SGT in 50 Jahren beschäftigt habe, doch es seien unzählige Stellungnahmen zu so vielen überdimensionierten Bauprojekten, überteuerten Chalets und Residenzen und Herausnahmen aus Landschaftsschutzgebieten. „Hundert Hektar sind in 30 Jahren aus dem Landschaftsschutz verschwunden“, bedauerte Brogsitter-Finck. „Jahr für Jahr geht ein Teil unserer Identität und Schönheit der Landschaft verloren aus Gewinnorientierung und Gier.“

Sie zitierte den ehemaligen Generalkonservator des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, wonach so mancher Ort in Bayern auf Kosten von landschaftlicher und baulicher Qualitäten zu Tode belebt worden sei und man sich deshalb den Ansprüchen des Zeitgeistes gelegentlich verweigern müsse. „Die Saurüsselalm ist ein Beispiel.“ Die Vorsitzende mahnte schließlich mit den Worten des Naturschützers Hubert Weinzierl: „Den Raubbau an der Natur können wir nicht mit Geld kompensieren.“ SGT-Fan Helmut Schneider aus Holzkirchen wünschte in seiner Laudatio: „Lasst euch niemals unterkriegen, dann wird das Gute letztlich siegen“, ehe Ehrenmitglied Heiner Förderreuther in seinem Vortrag „Wie sollen wir bauen?“ seine Sicht der Dinge auf Architektur darstellte.

SGT-Jubiläum: Hans Well und die Wellbappn nehmen Saurüsselalm ins Gebet

Dass sich die Schutzgemeinschaft gerade mit der Saurüsselalm herumschlägt, war eine Steilvorlage für Kabarettist und Multi-Instrumentalist Hans Well, dem Meister im Ausschütten von Hohn und Spott. Mit seinen Kindern Sarah, Tabea und Jonas, den Wellbappn, brachte er eine neue Komposition mit. Darin wurde „Hochachtung und Respekt“ gezollt für die Arbeit in einer Region, „wo ein Wettbieten über die Oima entbrennt und man die Saurüsseloim oam überlasst, zu dem koa Oim, aber der Ausdruck Sauriassl passt“. Wo „ein Beton-Oligarch, der wie ein Geier über dem Tal kreist, sich alles unter den Nagel reißt“, „wo’s Bentley-Partys machan und es aufm Tisch mehr Hummer gibt ois Fisch“, wo „Einheimische, wenn’s no ned vakafft ham, längst Exoten in der eigenen Hoamat san“, „und wo des, wos ned am Haslberger seins is, dem Strüngmann g’hört“.

Das „Klagelied eines Heimatvertriebenen in E-Dur mit vier Kreuzen“ war auf den Oligarchen Usmanow zugeschnitten, die „Lesung aus dem Buche Bayerns“ auf die wunderbaren Wandlungen des Markus Söder. Es folgten eine Litanei auf Lateinisch mit ein paar bayerischen Stoßseufzern dazwischen, eine Heimathymne auf Olching und ein Singsang über den Impfzwang. Weil er den „schweren Kampf gegen das Großkapital“ schon lange verfolge und er es für sehr sinnvoll halte, was die SGT mache, überreichte Hans Well den Auftritt schließlich „als Geschenk“.

