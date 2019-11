Generationswechsel an der Spitze der Orthopädischen Klinik Tegernsee

Die Orthopädische Klinik Tegernsee rüstet sich für die Zukunft. Wir haben uns darüber mit dem neuen Chefarzt Professor Tobias Kraus unterhalten.

Tegernsee – Die Orthopädische Klinik Tegernsee unter der Trägerschaft der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd macht sich für die Modernisierung bereit. Der Bau der Therapiehalle soll schnell realisiert werden, schon jetzt vollzieht sich in der Klinikleitung ein Generationswechsel. Der Orthopäde und Unfallchirurg Professor Tobias Kraus (39) hat seine Aufgabe als Chefarzt gerade angetreten. Bis Ende März 2020 führt er die Klinik gemeinsam mit dem bisherigen Medizinischen Direktor Dr. Markus Zimmer, der sich im April in den Ruhestand verabschiedet. Danach tritt Kraus dessen Nachfolge an.

Herr Professor Kraus, Sie sind gerade mit Ihrer Familie von Tübingen nach Tegernsee umgesiedelt. Was zieht Sie hierher?

Ich habe teils in Tübingen, teils in München studiert, kenne Tegernsee auch als leidenschaftlicher Berggeher. Die Klinik direkt am See ist einfach einzigartig gelegen.

+ Generationswechsel: Professor Tobias Kraus, 39 Jahre alt, übernimmt die medizinische Leitung. © tp Vor allem aber hat sie medizinisch und physiotherapeutisch eine tolle Ausrichtung. Wir haben hier eine hohe Patientenzufriedenheit und auch jetzt schon eine sehr gute Therapie. Das ist für mich ausschlaggebend, um als Orthopäde und Unfallchirurg wirken zu können. Zudem steht die Klinik vor einer Modernisierung. Das ist schon ein sehr attraktives Gesamtpaket.

Nach vielen Standortüberlegungen steht die Klinik jetzt vor einem Umbruch.

Es ist eine ganz tolle Aufgabe und natürlich auch eine Herausforderung, den 7Wandel zu vollziehen. Wir freuen uns sehr, dass wir vom Stadtrat Anfang Oktober das Go für die Therapiehalle bekommen haben. Der Neubau ist wichtig, um den Standort zu sichern. Damit ist das Signal für die Belegschaft gegeben, dass es hier weitergeht und dass die Klinik für den Ort sehr wichtig ist. Sie ist hier größter Arbeitgeber mit rund 120 Beschäftigten und bringt das ganze Jahr hindurch Gäste, nicht nur zur touristischen Saison. Wir stehen jetzt am Anfang einer großen Entwicklungsmöglichkeit.

Wozu braucht die Klinik die neue Therapiehalle?

Wir können unser Spektrum so noch erweitern und komplettieren. Die heutigen Treiber der Medizin sind vor allem die MedTech, die Medizintechnik, und die Digitalisierung. Uns geht es um die Anpassung an die Moderne, die Therapiehalle ist da der erste Schritt. Eine Erhöhung der Bettenzahl – aktuell haben wir 166 Zimmer – erfolgt dabei noch nicht.

Bleibt die Klinik während der Bauarbeiten durchgehend offen?

Wir wollen in der gesamten Zeit des Wandels eine sehr gute medizinische und therapeutische Leistung abgeben, damit die Zufriedenheit der Patienten weiterhin so hoch bleibt und das gewünschte Rehabilitationsergebnis auch erreicht werden kann. Die Halle kommt zusätzlich zum Bestand, so dass der Betrieb der Klinik durch die Bauarbeiten nicht eingeschränkt wird. Das Vertrauen der Zuweiser und der Patienten soll uneingeschränkt erhalten bleiben.

Aber es sind auch Sanierungsmaßnahmen im Haus geplant.

Stück für Stück erfolgen auch Sanierungsmaßnahmen im Haus. Dazu gibt es einen ausgetüftelten Plan, der phasenweise naturgemäß eine Reduktion der Bettenzahl erfordert. Alles soll so reibungslos wie möglich ablaufen.

Wo liegt Ihr medizinischer Schwerpunkt?

Mein Werdegang beinhaltet das ganze Spektrum der Orthopädie und der Unfallchirurgie. Ich war in großen unfallchirurgischen Zentren sowohl in der Akutversorgung, der Sporttraumatologie und auch in großen orthopädischen Zentren tätig. Der Schwerpunkt liegt nun in der postoperativen Therapie von Sportverletzungen/Gelenkeingriffen und orthopädischen Operationen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die konservative Orthopädie, wie beispielsweise die Behandlung von Gelenkerkrankungen und von Arthrose. Diese Expertise ist nun hier im Haus und ist auch ambulanten Privatpatienten und Selbstzahlern zugänglich. Die Klinik ist dank ihrer Konzentration auf die orthopädisch/unfallchirurgischeRehabilitation mit dem vorhandenen Therapieangebot sehr gut aufgestellt.

Wie lange bleiben Ihre Patienten im Schnitt?

Nicht mehr so lange wie früher, im Schnitt jetzt drei Wochen. Aber wir bieten nicht nur die stationäre Behandlung an, sondern auch ambulante Therapien. Es weist uns nicht nur die Deutsche Rentenversicherung Patienten ein, sondern wir haben auch eine gute, vertrauensvolle Kooperation mit den niedergelassenen Kollegen im Umkreis, die uns Patienten nach operativen Eingriffen zuweisen. Auch Großgeräteuntersuchungen, wie beispielsweise Knochendichtemessungen können bei uns erfolgen.

Sind Änderungen des Konzepts geplant?

Wir öffnen uns den Ansprüchen der Patienten. Drei Wochen Reha haben schon ihren Sinn, weil sich die Therapieerfolge konsolidieren müssen. Aber viele haben nicht so viel Zeit oder wollen nicht mehr so lange stationär bleiben. Mancher Patient möchte nicht am Campus wohnen, sondern lieber im Hotel. Wir bieten maßgeschneiderte Angebote, die man individuell vereinbaren kann. In der orthopädisch/unfallchirurgischen Sprechstunde für Privatpatienten und Selbstzahler kann das Rehabilitationspotenzial für ambulante Rehabilitanten abgesteckt werden und eine Therapieplanung erfolgen. Zudem wollen wir uns mehr nach außen öffnen, wollen uns präsentieren und unserer gesellschaftlichen Aufgabe im Tal gerecht werden. Für Februar ist ein Symposium in Planung. Thema: Bergmedizin.

