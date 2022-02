Geplante Baumfällung hat Nachspiel am Ratstisch

Von: Gerti Reichl

Diese zwei Bäume werden gefällt. © Archiv TP

Dass im Vorfeld der Alpbachbrücken-Sanierung zwei riesige Spitzahorn-Bäume noch im Februar gefällt werden müssen, hatte ein Nachspiel im Stadtrat.

Tegernsee - „Ist das zwingend nötig?“, fragte Manuela Brandl (BürgerListe). „Kann man das nicht zurücknehmen?“ Sie fand es obendrein schade, dass die Entscheidung nicht vorab im Bauausschuss besprochen worden sei.

Bauamtsleiterin Bettina Koch klärte auf. So habe es auf Initiative der Stadt im Oktober eine große Besprechung mit dem Staatlichen Bauamt Rosenheim als Verantwortlichen für die Brückensanierung und der Unteren Naturschutzbehörde gegeben. Dabei seien die Fachleute zu dem Schluss gekommen, dass der Erhalt nicht möglich sei, da die Bäume direkt an der Brücke stocken. Weil dieses Urteil so eindeutig gewesen sei, habe die Stadt der Fällung zugestimmt – vorausgesetzt, der Grundstückseigentümer stimme zu. Die Stadt habe bereits Ersatzpflanzungen vorgeschlagen, sagte Koch und stellte fest: „Es gab im Ausschuss nichts zu entscheiden, die Bäume stören bei der Sanierung der Brücke.“ Im Nachhinein gebe sie Manuela Brandl Recht, dass eine Information an die Räte angebracht gewesen wäre.

Baumfällung in Tegernsee: Mitspracherecht gefordert

Ursula Janssen (Grüne) hakte nach, ob die Fällung mit der Neuverlegung der Wasserleitung zu tun habe. Dies sei nicht der Fall, wusste Koch, da die Wasserleitung seeseitig an der Brücke verlegt werde. Fraktionskollege Marcus Staudacher forderte ein künftiges Mitspracherecht in solchen Fällen, zumal die Stadt hier eine Ausnahme von der Gestaltungssatzung erlaubt habe. „Wir entscheiden im Bauausschuss, wie hoch ein Zaun sein darf, da können wir doch auch über Bäume entscheiden“, meinte Staudacher. „Wir können gerne jeden einzelnen Baum zur Entscheidung vorlegen“, antwortete Koch und verwies darauf, dass bisher die Fälle immer klar gewesen seien, etwa, wenn Bäume per Gutachten als krank bezeichnet wurden. Sie versicherte, in Zukunft den Ausschuss zu beteiligen.

Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) fügte hinzu, dass es grundsätzliche Beschwerden zur Sanierung der Brücke gebe. Was die Bäume betrifft, so habe die Stadt nichts von einem Kahlschlag. Man habe die Zustimmung auf dem Verwaltungsweg erteilt, weil die Lage eindeutig sei, rechtfertigte Hagn das Vorgehen. Auch er sicherte zu, in Zukunft künftig im Stadtrat auf solche Fälle hinzuweisen. „Diesmal haben wir das übersehen.“

