Gerangel um Anträge der Grünen

Von: Gerti Reichl

Der untere Bereich des Kurgartens in Tegernsee: Auf diesen Bereich zielte der Antrag der Grünen-Fraktion ab mit dem Ziel, eine Machbarkeitsstudie für eine Tiefgaragenerweiterung in Auftrag zu geben. © Thomas Plettenberg

Wieder ging es im Stadtrat Tegernsee um die Tiefgaragenpläne und das Horngrundstück. Diesmal waren zwei Anträge der Grünen Thema.

Tegernsee - Dass sich der Stadtrat aufgrund eines Antrags der Freien Wähler mehrheitlich zu einer Grundsatzentscheidung durchgerungen hat, wonach der Kauf der Sparkassen-Tiefgarage und die Erweiterungsplanung voranzutreiben sind, ist für die Grünen im Stadtrat nicht der richtige Weg. Zur jüngsten Sitzung haben sie mit einem neuen Antrag nachgelegt:

Als Alternative zur Erweiterung im oberen Bereich des Kurgartens solle die Erweiterung der Tiefgarage nach Südwesten, Richtung Sparkasse, Seehotel zur Post und Hauptstraße geprüft und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Der Erhalt des oberen Bereichs mitsamt Linden und Erholungsbereich einerseits und die in vieler Hinsicht benutzerfreundliche Lage im unteren Bereich sowie die Möglichkeit zur Anbindung an eine mögliche Tiefgarage beim Seehotel zur Post werden als Vorteile angeführt.

Dreh- und Angelpunkt sämtlichere Überlegungen ist der Wegfall des Zentralplatzes vermutlich ab Ende 2025. Ein Ersatz muss her. Für die Grünen wäre das gesamte Stellplatzangebot in Tegernsee zusammen mit dem ÖPNV „ein Regulativ für die Zahl an Tagesgästen, die unser Ort am Wochenende verkraften kann“, heißt es zur Begründung. Eine übergroße Tiefgarage – bei einer Erweiterung im oberen Bereich ist von 158 Plätzen die Rede, im unteren Bereich von 95 – wäre eher schädlich. Sollte sich nach allen Überlegungen zeigen, dass doch mehr Plätze nötig wären, könnte das Horngrundstück und hier eine zweite Parkebene als Reserve herhalten. Und genau darum drehte sich ein weiterer Grünen-Antrag, der auf den zuletzt zurückgestellten FWG-Antrag mit einer modifizierten Wohn- und Parknutzung aufsattelte.

Horngrundstück: Freie Wähler fordern Zurückstellung des Antrags

Noch ehe es am Dienstagabend zur Debatte kommen sollte, beantragte Vize-Bürgermeister und FWG-Sprecher Michael Bourjau, den Grünen-Antrag zum Horngrundstück zurückzustellen, wie dies beim FWG-Antrag in der letzten Sitzung der Fall war. „Es ist besser, zunächst in Klausur zu gehen und sich nicht in öffentlichen Sitzungen mit Anträgen zu taktieren“, argumentierte Bourjau. Sollte sich keine Mehrheit dafür finden, beantrage er, den FWG-Antrag erneut auf die Tagesordnung zu setzen.

Grünen-Rätin Ursula Janssen war nicht einverstanden und stellte klar, dass beide Anträge in engem Zusammenhang stehen. Es kam dennoch anders: Gegen die zwei Stimmen der Grünen war der Stadtrat für das Absetzen des Punktes, wie von Bourjau gefordert.

Diskutiert wurde also nur über den Tiefgaragen-Antrag, wobei Thomas Mandl (SPD) fand, dass dieser ebenso abgesetzt werden sollte. Er könne nicht erkennen, welchen Sinn eine Diskussion darüber habe, wo doch die angekündigte Klausur noch nicht stattgefunden habe. Auch Hagn war fürs Zurückstellen, zumal Bauamtsleiterin Bettina Koch Vereinbarungen aus dem Jahr 1955 zu den südwestliche Grundstücken in den Akten gefunden hatte: Demnach ist eine Bebauung der Grundstücke nicht möglich. Dies müsse erst überprüft und die privatrechtliche Zustimmung eingeholt werden. Andreas Obermüller (FWG) sah eine Tiefgarage hier wegen der Höhenentwicklung als schwierig an und erinnerte, dass im Flächennutzungsplan noch immer eine Tunnel-Trasse eingetragen sei.

Tiefgarage und Horngrundstück: Im April geht der Stadtrat in Klausur

Am Ende wurde beschlossen, den Antrag zurückzustellen. Die beiden Grünen-Räte, die sich erhofft hatten, dass auf diese Weise im Vorfeld der Klausur Informationen zu einer Tiefgarage im südwestlichen Bereich beschafft werden, trugen diesen Weg schließlich mit.

Auf Nachfrage nennt Hagn bereits Details zu der versprochenen Klausur. Sie wird von der Technischen Universität München und Professor Klaus Bogenberger moderiert und geleitet und soll im Hotel Das Tegernsee stattfinden. Drei Termine im April stehen dafür zur Auswahl.

