Gerüstet fürs nächste Schuljahr

Wie sich die Situation bisher an der Grundschule Tegernsee in Zeiten von Corona dargestellt hat und wie sich die Schülerzahlen entwickeln, darüber berichtete Rektorin Claudia Horstmann jetzt ausführlich im Stadtrat. Während sich nun alle in den Ferien erholen, wird das Schulhaus selbst baulich auf Vordermann gebracht.

Grundschul-Rektorin berichtet über Schule in Coronazeiten

Neue Schülerzahlen bekanntgegeben

Schulhaus wird auf Vordermann gebracht

Tegernsee – Es sei keine leichte Zeit gewesen, weder für Schüler, noch für Eltern und auch nicht für die Lehrer. „Das war teilweise schon grenzwertig“, gestand Rektorin Claudia Horstmann, als sie jetzt im Stadtrat ausführlich berichtete, wie der Schulbetrieb in Coronazeiten gemeistert wurde. Während in der ersten Lockdown-Phase nur etwa zwei Drittel der Kinder mit Homeschooling und Video-Konferenzen hätten erreicht werden können, so sei dank der Größe des Schulhauses dann in der nächsten Phase fast normaler Schulalltag möglich gewesen, schilderte Horstmann die Situation. Vier Stunden Präsenz-Unterricht mit den jeweiligen Klassleitern sei dabei in Tegernsee genehmigt worden. Die Rektorin stimmte aufs nächste Schuljahr ein und klang wenig zuversichtlich: „Ich gehe davon aus, dass wir nicht wirklich einen Regelbetrieb haben werden“, so Horstmann, die „mit dem Schlimmsten“ rechnet. Sprich: erneuter Unterricht via Video. Es sei bereits ein IT-Plan erstellt worden. Zudem habe die Stadt als Sachaufwandsträger fünf Tabletts angeschafft, die als Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden. Zudem erhalte jedes Klassenzimmer Laptops, für die Schule insgesamt werde ein I-Pad-Koffer mit 20 Geräten zur Verfügung stehen. Falls erneut ein Lockdown komme, würden Kinder noch individueller und noch intensiver betreut.

Schülerzahlen in Tegernsee: Nur noch acht Erstklässler im Schuljahr 2022/2023

Die Rektorin ging auch auf die Entwicklung der Schülerzahlen ein. Demnach werden im nächsten Schuljahr, wie bisher, etwa 70 Kinder die Schulbank in Tegernsee drücken. Dazu gehören 13 Erstklässler. 2022 rechnet Horstmann mit einem krassen Einbruch: Nurmehr acht Kinder werden dann in Tegernsee eingeschult, bei 51 Kindern insgesamt. 2023/2024 werde es wohl wieder 31 Erstklässler geben. Horstmann legt große Hoffnungen in die Fertigstellung des neuen Wohngebiets Quartier Tegernsee, wo auch Familien einziehen sollen.

Ohne Kinder mit Migrationshintergrund würden die Zahlen katastrophal aussehen.

Auf Nachfrage von Ursula Janssen (Grüne) machte Horstmann deutlich, dass aktuell 42 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund hätten. Dass die eine Bereicherung darstellen würden, wie SPD-Stadtrat Thomas Mandl formulierte, daran bestand kein Zweifel. „Ohne die würden die Schülerzahlen aber katastrophal aussehen“, mahnte Janssen und hob hervor, wie wichtig städtischer Wohnungsbau sei, zumal das Projekt am ehemaligen Krankenhaus-Areal den nötigen Zuwachs nicht abdecken könne.

Während sich nun alle erstmal in den Ferien erholen, wird im Schulhaus bereits fleißig daran gearbeitet, um das Gebäude auf Vordermann zu bringen. Aufträge im Wert von rund 68 000 Euro, so berichtete Geschäftsleiter Hans Staudacher, seien zuletzt vergeben worden. Damit wird zum einen das Treppenhaus saniert, wo künftig die alte Steintreppe, die bisher unter Teppich verborgen war, wieder zum Vorschein kommt. Im Treppenhaus wird eine neue Decke eingezogen, alle Klassenzimmer bekommen neue Türen. Auch soll eine stabile WLAN-Verbindung in allen Klassenzimmern zur Verfügung stehen.

gr