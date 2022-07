Tegernseer Geschäftsleute bangen um Parkplätze - Offener Brief an Stadtrat und Bürgermeister

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Parkplätze direkt vor dem Laden sind wichtig, finden die Geschäftsleute (v.l.) Ursula Bertele, Sabrina Rössel, Mathias Böhnke, Marianne Hesselink, Florian Riethmüller, Doris Gollé, Ingmar Schmidt und Niyazi Karasutasi. © Stefan Schweihofer

Alle Parkplätze zwischen Bräustüberl und Rosenstraße unter die Erde: Davon mag man im Stadtrat träumen, die Tegernseer Geschäftsleute hingegen halten oberirdische Stellplätze im Zentrum für unverzichtbar.

Tegernsee – Noch hat der Stadtrat keine endgültigen Entscheidungen zu seinem künftigen Parkraum-Konzept getroffen. Diskutiert wird über eine mögliche Erweiterung der Kurpark-Tiefgarage und den Bau eines Parkhauses auf dem Horngrundstück. Bekanntlich besteht Handlungsbedarf: Der Pachtvertrag für den Zentralparkplatz läuft 2025 aus. Den aktuellen Sachstand bei den Überlegungen habe Bürgermeister Johannes Hagn den Mitgliedern des Vereins „Tegernsee erleben – Geschäftsleute Tegernsee“ Ende Mai erläutert, berichtet der Vorsitzende Florian Riethmüller (Seehotel Zur Post). Was den Verein in Sorge versetzt, ist das Bestreben der Stadt, Parkplätze im Zentrum unter die Erde zu bringen. „Die geschäftsnahen oberirdischen Stellplätze sind für uns äußerst wichtig und sollten erhalten werden“, heißt es in einem Offenen Brief an Bürgermeister und Stadtrat, den der Verein jetzt ins Rathaus gesandt hat.

33 Geschäftsleute haben unterschrieben

Unterschrieben haben ihn 33 Tegernseer Geschäftsleute. Die Liste der Signaturen bildet die Läden, Restaurants und anderen Betriebe an der Rosenstraße und Hauptstraße fast vollständig ab. Hut Schätz und Goldschmiede Bertele, Metzgerei Trettenhann und Bäckerei Schinagl, Aran, Pizzeria da Francesco und auch das Tegernseer Volkstheater sind unter anderem dabei.

Nicht alle Unterzeichner gehören dem Verein der Geschäftsleute an, doch die Mitgliedschaft soll keine Rolle spielen. „Und ist es wichtig, ein gemeinsames Zeichen aller Geschäftsleute zu setzen“, macht Riethmüller deutlich. Ein Signal an die Stadt Tegernsee und die Öffentlichkeit, dass die Belange der Geschäftswelt oft nicht gesehen werden.

„Sind im Stadtrat unterrepräsentiert“

„Im Stadtrat sind wir unterrepräsentiert“, macht Riethmüller deutlich. Mancher Mandatsträger glaube vielleicht, die Nöte der Ladeninhaber zu kennen. Tatsächlich fehle es aber an der Kommunikation. Um das zu ändern, regt der Verein in seinem Offenen Brief ein „offenes und transparentes Gespräch ein- bis zweimal im Jahr“ an. Vorstellbar sei dies in Form einer Podiumsdiskussion. „Es wäre schön, wenn der gesamte Stadtrat dabei wäre“, meint Riethmüller. Der Verein wolle gerne einen Beitrag zur positiven und zukunftsorientierten Entwicklung der Stadt leisten. „Und so können die Stadträte aus erster Hand erfahren, wo die Geschäftsleute der Schuh drückt“, meint Riethmüller. Er hoffe auf einen Terminvorschlag des Stadtrats, gern nach der Sommerpause.

Zahl der Parkplätze soll nicht reduziert werden

Der Erhalt der oberirdischen Parkplätze in der Stadtmitte ist nur einer von drei Punkten, die die Geschäftsleute in ihrem Offenen Brief fordern. Zuvorderst machen sie klar, dass die Gesamtzahl der Parkplätze nicht reduziert werden soll. „Manche meinen ja, wenn wir weniger Parkplätze anbieten, haben wir auch weniger Verkehr“, weiß Riethmüller. Das gehe nach Überzeugung der Geschäftsleute an der Realität vorbei. Wer in Tegernsee keinen Parkplatz finde, stelle sein Fahrzeug entweder an nicht erlaubter Stelle ab oder fahre gleich in die nächste Ortschaft weiter. „Dann haben wir nur noch den Verkehr, aber keinen wirtschaftlichen Nutzen“, meint der Vorsitzende. Der Kunde, so Riethmüller. „möchte am liebsten ins Geschäft fahren“. Eben deshalb halten die Ladenbesitzer auch nichts von der Idee großer Tiefgaragen.

Gut sichtbare Beschilderung gefordert

Zum dritten wünschen sich die Geschäftsleute eine gut sichtbare Beschilderung der bestehenden Parkplatzmöglichkeiten. „An der Einfahrt zur Kreisparkassen-Tiefgarage fahren alle vorbei“, hat Riethmüller beobachtet. Sie werde nicht als öffentlicher Parkplatz wahrgenommen. Auf längere Sicht brauche die Stadt ein digitales Parkleitsystem, um den Suchverkehr zu verringern, meinen die Geschäftsleute. Das rentiere sicher erst, wenn die Stadt den Parkraum neu geordnet habe, meint Riethmüller: „Es ist klar, dass die Stadt was machen muss.“