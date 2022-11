Tegernseer Geschäftsleute wollen mehr Kommunikation mit dem Rathaus

Von: Christina Jachert-Maier

Auf dem Podium: (v.l) Niyazi Karasubasi, Marietta Gollé, Florian Riethmüller, Christiane Götz-Weimer, Florian Widmann, Johannes Hagn und Marcus Staudacher. © sts

Die Tegernseer Geschäftsleute hatten die Vertreter der Stadt zum Gespräch gebeten. In Corona-Zeiten köchelte viel Ungesagtes vor sich hin. Jetzt traf man sich zur Diskussion im Quirinal.

Tegernsee - Auf dem Podium saßen Florian Riethmüller, Vorsitzender des Vereins der Geschäftsleute „Tegernsee erleben“ und Pächter des Seehotels Zur Post, Niyazi Karasubasi (Handy-Insel Tegernsee) und Marietta Gollé (Hut Schätz) sowie Bürgermeister Johannes Hagn mit den Stadträten Florian Widmann (CSU), Marcus Staudacher (Grüne) und Florian Kohler (Bürgerliste). Die Moderation hatte Verlegerin Christine Goetz-Weimer übernommen, deren Unternehmen seinen Sitz an der Tegernseer Hauptstraße hat. Wo der Schuh drückt, hatten die Geschäftsleute im Juni in einem Offenen Brief ans Rathaus kundgetan. Die Ladenbesitzer fürchten, dass im Rahmen der Stadtplanung oberirdische Parkplätze wegfallen und wünschen sich mehr Kommunikation.

Diskussion um Parkplätze und Stadtentwicklung

Zwei Stunden lang wurde diskutiert, teils ziemlich scharf. Es ging um Parkraum und offene Fragen. Warum werden Omnibus-Parkplätze am Sommerkeller freigehalten, wenn sie doch kaum genutzt werden? Weiß man im Rathaus nicht, dass die Kundschaft Tiefgaragen scheut?

„Das Gespräch war wichtig, da wurde teils auch Frust abgebaut“, meint Riethmüller. Und Verständnis geweckt. Hagns Verweis darauf, dass sich andere Interessensgruppen mehr Freiraum für Fußgänger und Radwege wünschen, ist für Riethmüller nachvollziehbar. Aber es sei wichtig, dass in einem akzeptablen Umkreis noch oberirdische Parkplätze zur Verfügung stehen, meint der Vorsitzende. Sein Fazit des Abends fällt positiv aus. „Wichtig war vor allem, dass mal wieder ein Kontakt stattgefunden hat“, meint Riethmüller. Auf Anregung des Bürgermeisters wolle er das Angebot eines Jour fixe wieder aufgreifen.

Den Stadtkern attraktiver machen

Riethmüller hat sein Amt im Sommer 2021 angetreten, wegen Corona war seither wenig Austausch möglich. Das soll sich ändern. Künftig wolle der Verein im engeren Kreis konkrete Vorschläge erarbeiten, um die Attraktivität des Stadtkerns zu stärken. Auch dank des Stegs tummelten sich die Besucher alle am See, meint Riethmüller. Vom Bahnhof gehe es direkt ans Ufer oder zum Bräustüberl. „Die Frage ist, wie man die Leute wieder mehr in den Ort bekommt“ meint Riethmüller. Der Verein werde sich überlegen. wie man im Ort schöne Plätzchen schaffen kann, am besten ohne großen Aufwand. Diese Vorschläge werde man dann im Rathaus einbringen.