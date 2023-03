Glasfaser für 2650 Haushalte

Von: Gerti Reichl

Teilen

Schnelles Internet: Die Telekom baut in Tegernsee das Glasfasernetz aus. © sas

2650 Haushalte in Tegernsee könnten vom Glasfaserausbau der Telekom profitieren, wenn sie die neue Technik wollen. Bis 2027 soll sie verfügbar sein.

Tegernsee – Die Deutsche Telekom will in Tegernsee in schnelles Internet investieren und den Glasfaser-Ausbau vorantreiben. Einen entsprechender Vertrag haben Bürgermeister Johannes Hagn und Norbert Kreier sowie Martin Prametsberger, beide Kommunalberater Glasfaser Telekom Deutschland, jetzt im Rathaus unterzeichnet.

Die Telekom plant, die vorhandene Technik auf eigene Kosten zu modernisieren. Über bereits im Stadtgebiet vorhandene Verteilerkästen soll die Glasfasertechnik direkt bis in die Häuser verlegt werden. FTTH-Anschluss heißt diese Technik (Fiber To The Home). „Bis 2027 soll das Vorhaben realisiert sein, dann könnten 2650 Haushalte profitieren und mit der neuen Technik versorgt werden“, berichtet Kämmerer Jürgen Mienert.

Nach erfolgtem Anschluss, so die Telekom, sind Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde beim Herunterladen und bis zu 200 Megabit pro Sekunde beim Hochladen möglich. Somit können Einwohner Zugang zu breitbandigen Dienstleistungen wie zum Beispiel Magenta-TV erhalten.

In dem Vertrag verpflichtet sich die Stadt unter anderem, den Breitbandausbau der Telekom zu begleiten – etwa durch Infos auf der Homepage der Stadt. Auch wird die Stadt Hauseigentümer anschreiben, um auf den kostenlosen Ausbau hinzuweisen. Angepeilt wird, dass mindestens 50 Prozent der Hauseigentümer zustimmen.

In der Vermarktungsphase während den ersten neun Monate will die Telekom zudem auf die Berechnung des jeweiligen Hausanschlusses verzichten. Dieser liegt normalerweise bei 799,95 Euro.

Was den zeitlichen Ablauf betrifft, so sollen nun alle Maßnahmen zur Realisierung des FTTH-Ausbaus eingeleitet werden, heißt es in dem Vertrag.

Weitere Infos aus der Region lesen Sie hier.

gr