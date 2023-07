Gmunderin (60) macht das Rennen um den Point-Kiosk in Tegernsee

Von: Gabi Werner

Die neuen Betreiberinnen: Gemeinsam mit Tochter Muriel wird Sylvia Breu künftig den Kiosk an der Point in Tegernsee führen. © Stefan Schweihofer

Noch im Juli soll der Kiosk an der Point in Tegernsee wieder öffnen. Die Stadt hat eine neue Pächterin gefunden. Sie war eine von mehr als 30 Bewerbern.

Tegernsee – Mit einem derart großen Interesse hatte die Stadt Tegernsee nicht gerechnet: Mehr als 30 Bewerbungen gingen im Rathaus ein, nachdem die Stadt ihren Kiosk an der Point zur Neuverpachtung ausgeschrieben hatte. „Es war ein heißes Rennen“, berichtet Geschäftsleiter Hans Staudacher. Mittlerweile steht auch der Sieger des Rennens fest: Die Gmunderin Sylvia Breu wird künftig die kleine Gastronomie betreiben und tritt damit die Nachfolge von Manfred Harrer an, der im Frühjahr unerwartet verstorben war. Seither hatte der beliebte Kiosk in Tegernsee geschlossen.

Kiosk an der Point soll noch im Juli wieder eröffnen

Dass ein neuer Betreiber gefunden ist und der Kiosk in absehbarer Zeit wieder öffnen kann, sorgt für Erleichterung bei der Stadt. „Wir sind froh, dass es weitergeht“, sagt Staudacher. Ziel sei es von Beginn an gewesen, kurzfristig einen Wirt zu finden, der den Kiosk rasch wieder öffnet. Wann es tatsächlich soweit sein wird, steht derzeit allerdings noch nicht fest. Spätestens Ende Juli will die neue Betreiberin nach eigenen Worten aufsperren.

Neue Betreiberin will kein klassisches Fastfood-Essen anbieten

Bis dahin gibt es noch viel zu tun. „Wir starten bei Null“, erklärt Sylvia Breu, die zwar schon häufig in der Gastronomie gejobbt, bisher aber noch keinen eigenen Gaststättenbetrieb geführt hat. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Eben erst hat die Gmunderin eine Wirteschulung in Aschaffenburg absolviert. Neben weiteren Formalien muss der Kiosk aus- und wieder eingeräumt sowie ein Gastro-Konzept entwickelt werden. Wie das aussehen soll, dazu hat die Pächterin bereits etliche Ideen. „Wir wollen kein klassisches Fastfood-Essen anbieten“, betont die 60-Jährige. Vielmehr möchte sie auf hochwertige, wenn möglich regionale Produkte setzen. Natürlich werde es bei ihr auch das typische Kiosk-Angebot wie den Schinken-Käse-Toast und die Würstel mit Kartoffelsalat geben – „das ist von der Stadt auch so gewollt“. Sie lege aber Wert darauf, Lebensmittel zu verwenden, „die man guten Gewissens anbieten kann“.

Tochter Muriel geht neuer Pächterin in den Semesterferien zur Hand

Dass sie den Zuschlag für den Kiosk an der Point bekommen hat, war für die Gmunderin angesichts der starken Konkurrenz selbst eine kleine Überraschung: „Ich war platt, hab mich aber auch sehr gefreut“, sagt sie. Den Betrieb mit seinem 20 Quadratmeter großen Geschäftsraum und der Terrasse möchte Breu mit Unterstützung ihrer Tochter Muriel stemmen, die derzeit ein Studium absolviert und ihrer Mutter während der Semesterferien zur Hand gehen möchte. Der Gmunderin, die sich schon vergeblich um die Pacht des Kiosks in Bad Wiessee-Abwinkl bemüht hatte, ist es ein Anliegen, einen Treffpunkt für Einheimische und Gäste zu schaffen.

Die Vorgaben durch die Stadt sind klar definiert: Der Kiosk, der hauptsächlich für die Versorgung der Badegäste gedacht ist, muss während der Saison von 15. April bis 15. Oktober täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein – außer bei Regenwetter. Ob die neue Betreiberin die Öffnungszeiten in den Abend hinein ausdehnen wird, ist offen. „Wir müssen sehen, wie sich alles entwickelt“, sagt Breu.

Zum Rottacher Seefest wird der Kiosk mit Hilfe eines Caterers öffnen

Fest steht: Zur Wiedereröffnung in diesem Sommer wird die neue Pächterin erst einmal mit einem abgespeckten Angebot beginnen. „Es wird ein Softstart werden“, macht sie deutlich. Einen Vorgeschmack bekommen Interessierte bereits am nächsten Dienstag, 11. Juli. Anlässlich des Seefestes in Rottach-Egern wird der Kiosk an der Point mit seiner schönen Aussicht auf die Rottacher Bucht für einen Tag schon mal sporadisch öffnen. Für diese Vorab-Öffnung hat Breu allerdings einen Caterer von auswärts verpflichtet: Das thailändische Restaurant Rim Tung aus Bad Tölz versorgt die Gäste mit seinem Essen. Die Pächterin könnte sich vorstellen, dass sie mit dem Unternehmen auch künftig kooperiert und Rim Tung von Zeit zu Zeit asiatische Küche in dem kleinen Kiosk anbietet. „Das wird sich alles mit der Zeit ergeben“, meint die neue Pächterin.

